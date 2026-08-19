ジョイ＝ランス・ミケルスが2021年夏にアゼルバイジャン移籍を決断した際、周囲からは大きな懐疑の声が上がった。ミケルスは約1年半後、Transfermarktのインタビューで「友人の多くが、アゼルバイジャンに移籍したらそのままキャリアを終えるようなものだと言ってきた」と振り返っている。

アゼルバイジャンリーグでの将来は、かつて彼が思い描いていたものでは間違いなくなかった。というのも、このアタッカーはボルシアMGの下部組織で大きな注目を集め、U-19年代ではドイツ屈指の得点者の1人として名をはせ、ブンデスリーガでのキャリアを夢見ていたからだ。それは実現しなかったが、チャンピオンズリーグというもう1つの夢は、回り道を重ねた末に、近いうちにかなう可能性がある。

友人たちの否定的な声にもかかわらず、ミケルスは2021年にアゼルバイジャンへ渡り、創設からまだ数年しか経っていなかったサバフFKと契約した。2022年末の時点では、国際舞台での野心について、まだかなり控えめな言い方をしていた。「なぜか分からないけど、このオファーには刺激があったし、興味深くて、同時にエキゾチックでもあった。最終的には、プロサッカー選手としての時間は短いんだから、やってみようと思った。場合によってはヨーロッパ・カンファレンスリーグにも出られるかもしれないしね」

ジョイ＝ランス・ミケルスはサバフFKで近くチャンピオンズリーグに出場するのか？

カンファレンスリーグどころか、いまやチャンピオンズリーグがすぐそこまで迫っている。水曜夜（21時）には、ミケルスらがハポエル・ベエルシェバとのプレーオフ第1戦に臨む。イスラエル王者か、それともサバフか。どちらか一方のクラブが、来季に欧州最高峰の舞台で初出場を果たすことになる。そして、バルセロナ、レアル・マドリー、バイエルン、パリ・サンジェルマン、アーセナルといったクラブとの対戦にこれほど近づいている現状に、ミケルスは大きく貢献している。

7月上旬、サバフはすでにチャンピオンズリーグ予選1回戦から戦わなければならなかったが、ウェールズの常勝王者ザ・ニュー・セインツとのアウェー第2戦で2-1の勝利を収めた際、ミケルスは重要な先制点を決めた。2回戦でも、ジークブルク生まれの彼はフィンランドのKuPsとのアウェー第2戦で2-0勝利の1点を挙げている。続く3回戦では、ここまでで最も手強い相手が待っていた。デンマーク王者オーフスGFとの第1戦を1-2で落としたサバフだったが、ホームでの第2戦を4-0で圧勝し、対戦をひっくり返した。この試合でミケルスは、巧みなパスで先制点をアシストし、その後には試合を決定づける3点目も自ら決めている。

32歳となった左ウイングは、ついにピッチ上で真のトップレベルのサッカーを経験するのだろうか。グラードバッハの若き有望株だった当時、それこそが彼の大きな目標だった。

2012-13シーズン、当時のU-19ブンデスリーガ西地区で迎えた2年目のAユースで17得点を記録。さらに、ボルシアのブンデスリーガ所属トップチームとの内部テストマッチでも好印象を残し、得点によってその決定力を証明した。「あの時点では、自分がトップチームの一員になると固く信じていた」と、ミケルスは数年後に強調している。

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だが、すぐにトップへ駆け上がることはかなわず、まずはセカンドチームでアピールする道を歩むことになった。痛かったのは、シニア1年目に膝の負傷で数カ月の離脱を強いられたことだ。グラードバッハIIではわずか4試合の途中出場にとどまった。そんな中、2014年夏にゲルゼンキルヒェンから届いた思いがけない電話が新たな希望をもたらす。シャルケがミケルスをぜひセカンドチームに欲しがり、その先の可能性も示していたのだ。

ジョイ＝ランス・ミケルス：シャルケでは練習で輝きも、プロ意識が不足

膝の負傷を抱えたままS04に加わったものの、数週間後にはレギオナルリーガでの出場が可能になった。そして当時シャルケのトップチームを率いていたロベルト・ディ・マッテオは、どうやらミケルスの能力をかなり高く評価していたようで、彼をトップチームの練習に組み込んだ。「最初の練習が終わった後、ロベルト・ディ・マッテオが近づいてきて『しばらくプロに残れ』と言ってくれた。その瞬間、自分の夢がかなった。シャルケは信じられないほど最高のクラブだったからね」とミケルスは振り返っている。

当時のシャルケはまだドイツのトップクラブであり、チャンピオンズリーグにも出場し、多くのスター選手を擁していた。ケビン＝プリンス・ボアテング、クラース＝ヤン・フンテラール、ベネディクト・ヘーベデスらと並んで練習できたことは「最高だった」と、ミケルスは目を輝かせて語っている。

だが、S04でブレイクするという夢は実現せず、公式戦出場はついに一度もなかった。「本来あるべきほどプロフェッショナルではなかった」と、ミケルスは振り返って認めている。若い選手だった彼にとっては、トップチームで練習しながら実際にプレーするのはレギオナルリーガだけ、という状況を精神的に整理するのが難しかったという。

「正直に言えば、自分を目覚めさせて導いてくれる誰かがそばに必要だった。すべての若手選手が1人で放っておかれていいわけじゃない。若い選手としてあのバブルの中にいると、すべてが当たり前に思えてしまう。それが失敗する理由になることはよくある」。いまのミケルスはそう分かっている。

2016年、彼はシャルケでの章に終止符を打ち、その後は野心的なレギオナルリーガのクラブで上のカテゴリーを目指して自らをアピールしていくことになった。アレマニア・アーヘンやヴァッカー・ノルトハウゼンでは確かな結果を残し、2020年初頭にはカール・ツァイス・イェーナで初めて3部クラブにたどり着いた。

ジョイ＝ランス・ミケルスのアゼルバイジャン生活：「2週間後にはもうやめたかった」

イェーナの4部降格を受け、当時26歳になっていたミケルスは2020年夏、ついにドイツサッカーに背を向けた。そしてオランダ2部のMVVマーストリヒトで1シーズンを過ごした後、1年後にアゼルバイジャンからのオファーへとたどり着いた。

現地でのスタートは困難だった。「2週間後には、もう全部やめてしまいたいと思っていた。その時はまだホテル暮らしで、バクーに住む家もなく、英語を話せる人もほとんどいなかった」とミケルスは説明している。サバフFKの本拠地は、人口100万を超える大都市でありアゼルバイジャンの首都でもあるバクー近郊の小都市マサジルだ。

「バクー中心部のアパートに入ることができて、地元の人たちともちゃんと接点ができて、チームにもなじんでから、すべてが変わった」。そうしてミケルスは、新天地にも比較的早く順応した。年齢を重ねるにつれて人間的に成長し、グラードバッハやシャルケ時代よりもはるかに自分を客観視できるようになったという。「昔はプレイステーションに多くの時間を使っていたけど、今は筋力トレーニングルームで多くの時間を過ごし、リカバリーにも取り組んでいる。それに、良くて健康的な食事にも気を配っている」

ピッチ上では、サバフでいきなり順調だった。すぐに主力となり、得点も重ねた。2022-23シーズンにリーグ35試合で28ゴール関与を記録すると、サウジアラビアから巨額オファーが舞い込み、ミケルスは当時2部のアル・ファイサリーへの移籍に踏み切った。一定の結果は残したものの、その挑戦は短期間で終わり、わずか1年でこのアタッカーはアゼルバイジャンへ戻ってきた。

欧州の舞台という夢は、ついにかなうのか？

サバフではファンに愛され、彼自身もこの国、この地の人々、そして現地のサッカーに強い愛着を抱いている。「このリーグはとてもタフでフィジカル色が強い。DFは典型的な噛みつくようなタイプだ。ここでは毎試合、体をぶつけられるし、骨にくるような戦いになる」と、彼はプレミエル・リガの日常について語る。若いクラブは着実に成長を続けてきたが、ミケルスの夢である欧州大会リーグフェーズ進出は、これまでまだ実現していない。

2024-25シーズンは、カンファレンスリーグ予選でアイルランドのセント・パトリックス・アスレティックに敗れて終戦。前年にはカップ王者としてヨーロッパリーグ出場も夢見たサバフだったが、当時まだ元フランクフルト指揮官アルベルト・リエラが率いていたスロベニアのツェリエ戦でミケルスがハットトリックを決めても、予選1回戦突破には届かなかった。

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そして今、クラブ史上最大の成功に続いて、さらなるハイライトを迎えようとしている。今春、サバフは初めてアゼルバイジャン王者に輝き、カラバフ・アグダムを抑えた。十分に価値のある称号と言える。というのも、カラバフは昨季チャンピオンズリーグの中間ラウンドに進出し、リーグフェーズではアイントラハト・フランクフルトやベンフィカに3-2で勝利し、チェルシーと2-2で引き分けるなど、注目を集めていたからだ。

国内リーグでは、カラバフはサバフにかなり明確に先を譲る形となり、シーズン終了時点で両クラブの勝ち点差は9に開いていた。さらにサバフはリーグでの直接対決2試合をいずれも制し、カップ準決勝でもカラバフを下している。

そして2025年12月のリーグ戦でサバフがホームで2-1と勝利した試合では、ミケルスが一時同点となるゴールを記録した。ちなみに決勝点を決めたのは、元フランス代表フロラン・マルダの息子アーロン・マルダ。前季をサバフで過ごした後、最近スイスの強豪FCバーゼルへ移籍した。

ジョイ＝ランス・ミケルス：兄弟とともに代表選手に

ミケルスにとって、サバフはその年齢を考えれば、もはや必ずしもステップアップの足がかりではないかもしれない。だが、チャンピオンズリーグという夢のほかにも、アゼルバイジャンでのこれまでの時間の中で際立つ、そして本人にとってはおそらくさらに感情的な意味を持つ出来事がある。ルワンダにルーツを持つミケルスは3月下旬、アフリカの同国代表としてデビューを飾った。

そして、この出来事をさらに特別なものにしたのが、双子の弟ジョイ＝スレイド（マルタのヒバーニアンズFC所属）と、15カ月年下の弟ルロイ（最近アゼルバイジャンのジラFKから3部のヴァルトホフ・マンハイムへ移籍）もまた、そろってルワンダ代表デビューを果たしたことだ。しかもルロイは、グレナダ戦（4-0）とエストニア戦（2-0）の親善試合で、いきなり代表初ゴールを2つ決めている。

かつてグラードバッハのU-19で3兄弟そろって同じピッチに立った彼らは、今ではA代表の舞台でそれを実現している。5年前のアゼルバイジャン移籍をめぐる懐疑的な声を、ジョイ＝ランス・ミケルスはもうとっくに忘れているはずだ。9月上旬、CL予選の空気だけでなく、本物のチャンピオンズリーグの雰囲気を初めて味わうことになれば、なおさらだろう。