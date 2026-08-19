ジョイ＝ランス・ミッケルスが2021年夏にアゼルバイジャン移籍を決断した際、周囲からは大きな懐疑の声が上がった。「友人の多くに『アゼルバイジャンへ移籍したら、そのままキャリアを終えるようなものだ』と言われた」と、ミッケルスはそれから約1年半後、Transfermarktのインタビューで振り返っている。

アゼルバイジャンリーグでの未来は、かつて彼が思い描いていたものでは間違いなくなかった。というのも、このアタッカーはボルシア・メンヒェングラートバッハの下部組織で大きな注目を集め、U-19カテゴリーではドイツ屈指の点取り屋の1人として名をはせ、ブンデスリーガでのキャリアを夢見ていたからだ。それは結局、少なくともこれまでは実現していない。だが、もう1つの夢、つまりチャンピオンズリーグの舞台に立つという夢は、回り道を重ねた末に、まもなくかなうかもしれない。

友人たちの悲観的な声をよそに、ミッケルスは2021年にアゼルバイジャンへ渡り、創設からまだ数年しかたっていなかったサバフFKと契約した。「なぜか分からないけど、そのオファーは刺激的で、興味深く、同時にエキゾチックにも感じた。最後は『プロサッカー選手でいられる時間は短い。やってみない理由はない』と思った。しかも場合によってはヨーロッパ・カンファレンスリーグに出られるかもしれなかった」と、2022年末の時点では国際舞台への野心について、まだかなり控えめに語っていた。

ジョイ＝ランス・ミッケルスはまもなくサバフFKでチャンピオンズリーグを戦うのか？

そのカンファレンスリーグではなく、いまやチャンピオンズリーグが目前に迫っている。 水曜夜（21時）には、ミッケルスらにとってハポエル・ベエル・シェバとのプレーオフ第1戦が待っている。イスラエル王者か、それともサバフか。どちらか一方が来季、欧州最高峰の大会で初出場を果たすことになる。そして、FCバルセロナ、レアル・マドリー、バイエルン、パリ・サンジェルマン、アーセナルといったクラブとの対戦まであとわずかという位置にまで来られたことに、ミッケルスは大きく貢献している。

7月上旬、サバフはすでにチャンピオンズリーグ予選1回戦からのスタートを強いられた。ウェールズの常勝王者ザ・ニュー・セインツとの第2戦では、敵地での2-1勝利の中でミッケルスが貴重な先制点を記録。2回戦でも、フィンランドのKuPsとの第2戦で2-0勝利を収めた試合で得点をマークした。そして3回戦で待ち受けていたのが、ここまでで最も手強い相手だった。デンマーク王者オーフスGFとの第1戦をサバフは1-2で落としたが、ホームでの第2戦を4-0で制して逆転突破。ミッケルスはこの試合で巧みなパスから先制点を演出し、その後には試合を決定づける3点目も自ら決めている。

32歳となった左ウイングは、ついにピッチ上で真のトップレベルのサッカーを体感することになるのだろうか。かつてグラートバッハの若き有望株だった頃、それこそが彼の大きな目標だった。

2012-13シーズン、2年目のAユースで当時のU-19ブンデスリーガ西地区において17得点を記録。さらに、ボルシアのブンデスリーガチームとの内部テストマッチでも当時は好パフォーマンスを見せ、ゴールによって決定力を証明した。「あの時点では、自分がトップチームの一員になると確信していた」と、ミッケルスは数年後に強調している。

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だが、すぐさま頂点へ駆け上がることはかなわず、まずはセカンドチームでアピールする道を歩むことになった。痛手だったのは、シニア1年目にひざの負傷で数か月の離脱を強いられたことだ。グラートバッハIIでの出場は、短時間の途中出場4試合にとどまった。そんな中、2014年夏にゲルゼンキルヒェンから思いがけない電話が入り、新たな希望が生まれる。シャルケがミッケルスをセカンドチームにどうしても欲しがっていたのだ。しかも、その先にはさらなる可能性も示されていた。

ジョイ＝ランス・ミッケルス：シャルケでのトレーニングは華やかだったが、足りなかったプロ意識

ひざの負傷はS04にも持ち越していたものの、数週間後にはレギオナルリーガでの出場が可能になった。そして当時のトップチーム監督ロベルト・ディ・マッテオは、どうやらミッケルスの能力をかなり高く評価していたようで、彼をトップチームのトレーニングに組み込んだ。「最初のトレーニングの後、ロベルト・ディ・マッテオが僕のところに来て『しばらくはトップチームに残ることになる』と言ってくれた。その瞬間、夢がかなった気がした。シャルケは本当に最高にクールなクラブだったから」と、ミッケルスは振り返っている。

当時のシャルケはまだドイツのトップクラブで、チャンピオンズリーグを戦い、多くのスター選手を擁していた。ケヴィン＝プリンス・ボアテング、クラース＝ヤン・フンテラール、ベネディクト・ヘーヴェデスらと並んでトレーニングできたことは「素晴らしかった」と、ミッケルスは目を輝かせた。

しかし、S04でのブレイクという夢は実現せず、公式戦出場もついに1度も果たせなかった。「本来あるべきほどには、自分はプロフェッショナルではなかった」と、ミッケルスは振り返って認めている。若い選手だった自分にとって、トップチームで練習しながら実際にプレーするのはレギオナルリーガだけ、という状況は精神的に難しかったという。

「正直に言えば、自分には目を覚まさせ、手を引いてくれる誰かがそばに必要だった。すべての若手選手を放っておいていいわけではない。若い選手としてああいうバブルの中にいると、すべてを当たり前だと思ってしまう。それが失敗につながることはよくある」と、今のミッケルスは分かっている。

2016年にシャルケでの章を閉じ、その後は意欲的なレギオナルリーガのクラブを渡り歩きながら、より高い舞台への足がかりを築こうとした。アレマニア・アーヘンやヴァッカー・ノルトハウゼンでは確かな結果を残し、2020年初めにはカール・ツァイス・イェーナで初めて3部クラブにたどり着いた。

ジョイ＝ランス・ミッケルス、アゼルバイジャンでの挑戦：「2週間後にはもうやめたいと思っていた」

イェーナの4部降格後、当時26歳となっていたミッケルスは2020年夏、ついにドイツサッカーに別れを告げた。そしてオランダ2部のMVVマーストリヒトでの1シーズンを経て、1年後にアゼルバイジャンからのオファーへとたどり着いた。

現地でのスタートは簡単ではなかった。「2週間後には本当に全部やめたいと思っていた。その時点ではまだホテル暮らしで、バクーに住む部屋もなく、ほとんど誰も英語を話さなかった」と、ミッケルスは説明している。サバフFKの本拠地はマサジルで、人口100万超の大都市でありアゼルバイジャンの首都でもあるバクーの近郊に位置する小都市だ。

「バクー中心部のアパートに入ることができて、地元の人たちともきちんと接点を持てて、チームにもなじめるようになってから、すべてが変わった」。そうしてミッケルスは新天地で比較的早く居場所を見つけた。年齢を重ねる中で人間的にも成熟し、グラートバッハやシャルケ時代に比べてはるかに自己を見つめられるようになったという。「以前はプレイステーションに多くの時間を使っていたけど、今はウェイトルームで過ごす時間が多いし、リカバリーにも気を配っている。それに、質が高く健康的な食事にも注意している」

サッカー面ではサバフでいきなりうまくいき、すぐに主力に定着してゴールも量産した。2022-23シーズンにリーグ35試合で28のゴール関与を記録すると、サウジアラビアからの大金が彼を引き寄せ、ミッケルスは当時2部だったアル・ファイサリへの移籍に踏み切った。一定の成果は残したものの、滞在は短期間に終わり、わずか1年でアタッカーはアゼルバイジャンへ戻ってきた。

欧州の舞台という夢はついにかなうのか？

サバフではファンから愛され、彼自身も国や人々、そして現地のサッカーに愛着を抱いている。「このリーグはとてもタフでフィジカル色が強い。DFは典型的な食らいつくタイプだ。ここでは毎試合、身体をぶつけられるし、骨に響くような戦いになる」と、プレミエル・リガの日常について語る。若いクラブは着実に成長を遂げてきたが、ミッケルスが思い描く欧州大会リーグフェーズ進出の夢は、これまでまだ実現していない。

2024-25シーズンは、カンファレンスリーグ予選でアイルランドのセント・パトリックス・アスレティックに敗れて終戦。前年にはカップ王者としてヨーロッパリーグ出場の夢も見たが、当時まだ元フランクフルト指揮官のアルベルト・リエラが率いていたスロベニアのツェリエ相手に、ミッケルスがハットトリックを決めても、予選1回戦突破には届かなかった。

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そして今、クラブ史上最大の成功に続き、さらなるハイライトが訪れようとしている。春にはサバフが初めてアゼルバイジャン王者に輝き、カラバフ・アグダムを退けた。これは確かな実力の証でもある。というのも、カラバフは昨季チャンピオンズリーグの中間ラウンドに進出し、リーグフェーズではフランクフルトやベンフィカに3-2で勝利し、チェルシーとも2-2で引き分けるなど注目を集めたからだ。

国内リーグでは、カラバフはサバフにかなり明確に後れを取った。シーズン終了時点で両クラブの勝ち点差は9。さらにサバフはリーグ戦での直接対決を2試合とも制し、カップ準決勝でもカラバフを破っている。

そして2025年12月のリーグ戦でサバフがホームで2-1勝利を収めた際には、一時同点となる得点を決めたのがミッケルスだった。なお、決勝点を挙げたのはアーロン・マルーダ。元フランス代表フローラン・マルーダの息子で、昨季をサバフで過ごし、最近スイスの強豪FCバーゼルへ移籍した選手だ。

ジョイ＝ランス・ミッケルス：兄弟とともに代表選手に

ミッケルスにとって、すでにサッカー選手としては年齢を重ねた今、サバフが必ずしも踏み台というわけではない。だが、チャンピオンズリーグという夢のほかにも、アゼルバイジャンでのこれまでの日々の中で際立つもう1つの大きな出来事がある。彼にとっては、もしかするとそれ以上に感情を揺さぶるものかもしれない。ルワンダにルーツを持つミッケルスは、3月末にそのアフリカの国の代表デビューを果たした。

さらに特別なのは、双子の兄弟ジョイ＝スレイド（マルタのハイバーニアンズFC所属）と、15か月年下の弟ルロイ（最近アゼルバイジャンのジラFKから3部のヴァルトホーフ・マンハイムへ移籍）も、ともに初めてルワンダ代表としてピッチに立ったことだ。しかもルロイは、グレナダ戦（4-0）とエストニア戦（2-0）の親善試合で、いきなり代表初ゴールを2つ決めている。

かつてはグラートバッハのU-19で3兄弟そろってピッチに立った彼らは、今やA代表の舞台でもそれを実現している。5年前、アゼルバイジャン移籍をめぐって浴びせられた懐疑的な言葉など、ジョイ＝ランス・ミッケルスはとっくに忘れているだろう。9月初旬、彼が初めてCL予選の空気だけでなく、本物のチャンピオンズリーグの雰囲気を味わうことになれば、なおさらだ。