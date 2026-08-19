ジョイ＝ランス・ミケルスが2021年夏にアゼルバイジャン移籍を決断した際、周囲からは大きな懐疑の声が上がった。「友人の多くは僕にこう言った。アゼルバイジャンに移籍するなら、そのままキャリアを終えるようなものだ、とね」。ミケルスはその約1年半後、Transfermarktのインタビューでそう振り返っている。

アゼルバイジャンリーグでの未来は、かつて彼が思い描いていたものでは間違いなくなかった。というのも、このアタッカーはボルシアMGの下部組織で脚光を浴び、U19年代ではドイツ国内でも屈指の得点力を誇り、ブンデスリーガでのキャリアを夢見ていたからだ。その夢は（これまでは）実現していない。だが、もう一つの夢――チャンピオンズリーグ――は、回り道を重ねた末に近いうちにかなうかもしれない。

友人たちの悲観的な声をよそに、ミケルスは2021年にアゼルバイジャンへ渡り、創設からまだ数年しか経っていなかったサバフFKと契約した。「なぜか分からないけど、そのオファーは刺激的で、興味深くて、同時にエキゾチックに感じた。最後はこう思ったんだ。プロサッカー選手でいられる時間は短い。だったらやってみよう、と。場合によってはUEFAヨーロッパ・カンファレンスリーグに出られるかもしれないしね」。2022年末の時点では、国際舞台への野心という点で、まだずっと控えめな見方をしていた。

ジョイ＝ランス・ミケルスはまもなくサバフFKでチャンピオンズリーグに出場するのか？

今やカンファレンスリーグではなく、チャンピオンズリーグそのものがすぐ目前にある。水曜夜（21時）には、ミケルスらにとってハポエル・ベエルシェバとのプレーオフ第1戦が待っている。イスラエル王者か、それともサバフか。どちらかのクラブが来季、欧州最高峰の舞台で初出場を果たすことになる。そしてFCバルセロナ、レアル・マドリー、バイエルン、パリ・サンジェルマン、アーセナルといったクラブとの対戦にこれほど近づいていることに、ミケルスは大きく貢献している。

7月初旬、サバフはすでにチャンピオンズリーグ予選1回戦からのスタートを強いられたが、ウェールズの連覇王者ザ・ニュー・セインツとのアウェー第2戦で2-1の勝利を収めた際、ミケルスは重要な先制点を挙げた。2回戦でも、ジークブルク生まれのこの選手はフィンランドでのKuPsとの第2戦で2-0勝利を収めた試合で得点。続く3回戦では、ここまでで最も手強い相手が待っていた。デンマーク王者オーフスGFとの第1戦を1-2で落としたサバフだったが、ホームでの第2戦を怒涛の4-0で制し、対戦成績をひっくり返した。この試合でミケルスは、巧みなパスで先制点をお膳立てし、その後には勝負を決定づける3点目も自ら決めている。

32歳となった左ウイングは、ついにピッチ上で真のトップレベルのサッカーを体感することになるのだろうか。ボルシアMGの若き有望株だった当時、それは彼の大きな目標だった。

2012-13シーズン、Aユース2年目の彼は当時のU19ブンデスリーガ西地区で17得点を記録。さらにボルシアのブンデスリーガチームとの内部テストマッチでも好印象を残し、得点を挙げて決定力を示していた。「あの時点では、自分がトップチームの一員になると固く信じていた」と、ミケルスは数年後に強調している。

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だが、すぐに頂点へ駆け上がる道は最初のうちは開けず、まずはセカンドチームでアピールすることになった。痛恨だったのは、プロ1年目にひざの負傷で数カ月の離脱を強いられたことだ。グラートバッハIIでの出場はわずか4試合、しかも短時間の途中出場にとどまった。2014年夏、ゲルゼンキルヒェンから思いがけない電話が届き、新たな希望が生まれる。シャルケが、さらなる飛躍の可能性も含めて、ぜひミケルスをセカンドチームに迎えたいと考えていたのだ。

ジョイ＝ランス・ミケルス：シャルケでは練習で輝きも、欠けていたプロ意識

S04に加わった時点でも、彼はまだひざの負傷を抱えていた。それでも数週間後にはレギオナルリーガでの出場が可能になった。そして当時シャルケのトップチームを率いていたロベルト・ディ・マッテオは、どうやらミケルスの能力をかなり高く評価していたようで、彼をトップチームの練習に組み込んだ。「最初の練習が終わった後、ロベルト・ディ・マッテオが僕のところに来てこう言ったんだ。ひとまずプロと一緒に残れ、と。その瞬間、僕の夢がかなった。シャルケは信じられないくらい最高のクラブだったからね」と、ミケルスは振り返っている。

当時のシャルケはまだドイツのトップクラブで、チャンピオンズリーグにも出場し、数多くのスター選手を擁していた。ケヴィン＝プリンス・ボアテング、クラース＝ヤン・フンテラール、ベネディクト・ヘーヴェデスらと並んで練習したことは「素晴らしかった」と、ミケルスは声を弾ませた。

だが、S04でのブレイクという夢は実現せず、公式戦出場も一度もなかった。「本来あるべきほどプロフェッショナルではなかった」と、ミケルスは振り返って認めている。若い選手だった自分にとって、トップチームで練習しながら、試合はレギオナルリーガでしか出られないという状況は、精神面で難しかったという。

「正直に言えば、自分のそばには目を覚まさせて、手を引いてくれる誰かが必要だった。すべての若手選手を一人にしておいていいわけじゃない。若い選手としてあのバブルの中にいると、何もかもが当たり前に思えてしまう。それが失敗する理由になることはよくあるんだ」。今のミケルスはそう分かっている。

2016年にシャルケでの章を終えると、その後は野心的なレギオナルリーガのクラブで、より高い舞台への足がかりをつかもうとした。アレマニア・アーヘンとヴァッカー・ノルトハウゼンでは確かな結果を残し、2020年初頭にはカール・ツァイス・イェーナで初めて3部クラブにたどり着いた。

ジョイ＝ランス・ミケルスのアゼルバイジャン生活：「2週間でやめようと思っていた」

イェーナの4部降格後、当時26歳となっていたミケルスは2020年夏、ついにドイツサッカーに別れを告げた。そしてオランダ2部のMVVマーストリヒトでの1シーズンを経て、1年後にアゼルバイジャンからのオファーへと行き着いた。

そこでのスタートは困難だった。「2週間後には、もう全部やめようと思っていた。その時はまだホテル暮らしで、バクーに住まいもなく、英語を話せる人もほとんどいなかった」とミケルスは説明している。サバフFKの本拠地は、人口数百万の大都市でありアゼルバイジャンの首都でもあるバクー近郊の小都市マサジルだ。

「バクー中心部のアパートに住めるようになって、地元の人たちともきちんと交流できて、チームにも溶け込めるようになってから、すべてが変わった」。そうしてミケルスは、新天地にも比較的早くなじんでいった。年齢を重ねる中で人間的にも成長し、グラートバッハやシャルケ時代よりはるかに自分を客観視できるようになったという。「以前はプレイステーションに多くの時間を費やしていたけど、今は筋力トレーニングルームで多くの時間を過ごし、リカバリーにも取り組んでいる。それに、良くて健康的な食事にも気を配っている」

ピッチ上ではサバフでいきなり結果を残し、すぐにレギュラーに定着して得点も重ねた。2022-23シーズンにリーグ35試合で28ゴール関与を記録すると、サウジアラビアからの大金が彼を誘い、当時2部だったアル・ファイサリーへの移籍に踏み切った。一定の成果は出したものの、その挑戦は短いものに終わり、わずか1年でこのアタッカーはアゼルバイジャンに戻ってきた。

欧州の舞台という夢はついにかなうのか？

サバフではファンに愛され、自身もこの国、その人々、そして現地のサッカーに愛着を抱いている。「このリーグはとてもタフでフィジカル色が強い。DFは典型的なハードマーカーばかり。毎試合、体をぶつけられるし、骨にくるような戦いになる」と、彼はプレミエル・リガの日常について語る。若いクラブは着実に成長を遂げてきたが、ミケルスが夢見る欧州大会リーグフェーズ進出は、これまでまだ実現していない。

2024-25シーズンは、カンファレンスリーグ予選でアイルランドのセント・パトリックス・アスレティックに敗れて終戦。前年にはカップ王者としてヨーロッパリーグ出場も夢見ることができたが、当時は元フランクフルト指揮官アルベルト・リエラが率いていたスロベニアのツェリエ相手に、ミケルスがハットトリックを決めても、予選1回戦突破には届かなかった。

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そして今、クラブ史上最大の成功に続いて、さらなるハイライトが訪れようとしている。春にはサバフが初めてアゼルバイジャン王者に輝き、カラバフ・アグダムを退けた。十分に価値のある称号と言えるだろう。というのも、カラバフは昨季チャンピオンズリーグの中間ラウンドに進出し、リーグフェーズではフランクフルトやベンフィカに3-2で勝利し、チェルシーと2-2で引き分けるなど注目を集めたからだ。

国内リーグではカラバフに対してサバフがかなり明確に先着し、シーズン終了時には両クラブの勝ち点差は9だった。さらにサバフはリーグ戦2試合もいずれも制し、カップ準決勝でもカラバフを下している。

そして2025年12月のリーグ戦でサバフがホームで2-1と勝利した試合では、一時同点となるゴールを決めたのがミケルスだった。なお決勝点を挙げたのは、元フランス代表フローラン・マルダの息子アーロン・マルダ。前季をサバフで過ごし、最近スイスの強豪FCバーゼルへ移籍した選手だ。

ジョイ＝ランス・ミケルス：兄弟と並んで代表選手に

ミケルスにとって、サバフは年齢的に見て、もはや必ずしもステップアップの踏み台ではない。だが、チャンピオンズリーグという夢のほかにも、アゼルバイジャンでの日々におけるもう一つ際立った節目がある。それは彼個人にとって、もしかするとさらに感情的な意味を持つものだ。ルワンダにルーツを持つミケルスは3月末、同じアフリカの国の代表としてデビューを果たした。

この出来事をさらに特別なものにしているのは、双子の兄弟ジョイ＝スレイド（マルタのヒバーニアンズFC所属）と、15カ月年下の弟ルロイ（最近アゼルバイジャンのジラFKから3部のヴァルトホフ・マンハイムへ移籍）も一緒に、ルワンダ代表として初出場を果たしたことだ。しかもルロイは、グレナダ戦（4-0）とエストニア戦（2-0）の親善試合で、いきなり代表初ゴールを2つ決めてみせた。

かつてボルシアMGのU19で3兄弟そろってピッチに立った彼らは、いまやA代表の舞台でも共演している。5年前のアゼルバイジャン移籍をめぐる懐疑的なコメントなど、ジョイ＝ランス・ミケルスはとっくに忘れているに違いない。まして9月初旬、CL予選の空気だけではなく、本物のチャンピオンズリーグの雰囲気を初めて味わうことになれば、なおさらだろう。