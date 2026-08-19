ジョイ＝ランス・ミケルスが2021年夏にアゼルバイジャン移籍を決断した際、周囲からは大きな懐疑の声が上がった。「友人の多くからこう言われました。もしアゼルバイジャンに移籍するなら、その時点でキャリアは終わりだと。事実上、キャリアの終焉に等しい一歩だと」。ミケルスはそれから1年半弱後、Transfermarktのインタビューでそう振り返っている。

アゼルバイジャンリーグでの将来は、かつて彼が思い描いていたものでは間違いなくなかった。というのも、このアタッカーはボルシアMGの下部組織で大きな注目を集め、U-19世代ではドイツ屈指の得点源の一人となり、ブンデスリーガでのキャリアを夢見ていたからだ。それは実現しなかったが、少なくとも現時点では。しかし別の夢、すなわちチャンピオンズリーグ出場の夢は、回り道を重ねた末に、近いうちにかなう可能性がある。

友人たちの悲観的な声をよそに、ミケルスは2021年にアゼルバイジャンへ渡り、創設からまだ数年しか経っていなかったサバフFKと契約した。「どういうわけか、そのオファーに魅力と面白さ、そして異国情緒を感じたんです。最終的にはこう思いました。プロサッカー選手でいられる時間は短い。なら、やってみない理由はない。しかも状況によってはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグに出られるかもしれない」。2022年末の時点では、国際舞台への野心について、まだかなり控えめに語っていた。

ジョイ＝ランス・ミケルスは間もなくサバフFKでチャンピオンズリーグを戦うのか？

いまやカンファレンスリーグではなく、チャンピオンズリーグがすぐそこまで迫っている。 水曜日の夜（21時）、ミケルスたちはハポエル・ベエルシェバとのプレーオフ第1戦に臨む。イスラエル王者か、それともサバフか。いずれかのクラブが来季、欧州最高峰の舞台で初出場を果たすことになる。そしてFCバルセロナ、レアル・マドリー、バイエルン、パリ・サンジェルマン、アーセナルといったクラブとの対戦に、ここまで近づいていることに、ミケルスは大きく貢献している。

7月上旬、サバフはすでにチャンピオンズリーグ予選1回戦からのスタートを強いられたが、ウェールズの常勝クラブ、ザ・ニュー・セインツとのアウェーでの第2戦を2-1で制した試合では、ミケルスが重要な先制点を記録。2回戦でも、ドイツのジークブルク生まれのこの選手はフィンランドのKuPsとのアウェー第2戦で2-0勝利を収めた一戦で得点を挙げた。その後、3回戦ではここまでで最も手強い相手が待っていた。デンマーク王者オーフスGFとの第1戦をサバフは1-2で落としたものの、ホームでの第2戦を4-0で制して逆転突破。ミケルスはこの試合で、巧みなパスから先制点をアシストし、その後には勝負を決定づける3点目も自ら奪っている。

32歳となった左ウイングは、ついにピッチ上で本物のトップレベルのサッカーを体感することになるのだろうか。かつてボルシアMGの有望株だった彼にとって、それは大きな目標だった。

2012-13シーズン、Aユース2年目の彼は当時のU-19ブンデスリーガ西地区で17得点をマーク。さらに、ボルシアのブンデスリーガ所属トップチームとの内部テストマッチでも好アピールを見せ、ゴールによって決定力を証明していた。「あの時点では、自分がトップチームの一員になると固く信じていました」と、ミケルスは数年後に強調している。

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だが、すぐに頂点へ駆け上がることはかなわず、まずはセカンドチームで結果を出してアピールすることになった。痛手だったのは、シニア1年目にひざの負傷で数カ月の離脱を余儀なくされたことだ。グラードバッハIIでの出場はわずか4試合の途中出場にとどまった。2014年夏、ゲルゼンキルヘンから届いた思いがけない電話が新たな希望をもたらす。シャルケがミケルスをぜひセカンドチームに欲していたのだ。しかも、その先を見据えた展望付きで。

ジョイ＝ランス・ミケルス：シャルケでは練習で輝きも、足りなかったプロ意識

ひざの負傷はS04にも持ち越したものの、数週間後にはレギオナルリーガでの出場が可能になった。そして当時シャルケのトップチームを率いていたロベルト・ディ・マッテオは、どうやらミケルスの資質をかなり高く評価していたようで、彼をトップチームのトレーニングに組み込んだ。「最初のトレーニング後、ロベルト・ディ・マッテオが僕のところに来て、こう言ったんです。『ひとまずトップチームに残れ』と。その瞬間、夢がかなった気分でした。シャルケは信じられないほど最高のクラブでもありましたから」とミケルスは振り返っている。

当時のシャルケはまだドイツのトップクラブであり、チャンピオンズリーグにも出場し、数多くのスターを擁していた。ケヴィン＝プリンス・ボアテング、クラース＝ヤン・フンテラール、ベネディクト・ヘーベデスらとともにトレーニングできたことは「素晴らしかった」と、ミケルスは胸を張る。

しかし、S04でのブレイクという夢は実現せず、公式戦出場もついになかった。「あるべきほどプロフェッショナルではなかった」とミケルスは振り返って認めている。若い選手だった彼にとって、トップチームで練習しながら、実際にプレーするのはレギオナルリーガだけという状況は、精神面で難しかったという。

「正直に言えば、そばで目を覚まさせ、導いてくれる人が必要だったと思います。すべての若手が一人で放っておかれていいわけではない。若い選手としてあのバブルの中にいると、すべてを当たり前だと思ってしまう。それが失敗するよくある理由なんです」。今のミケルスはそう理解している。

2016年にシャルケでの章を終えると、その後は向上心のあるレギオナルリーガのクラブを通じて、より高いレベルへの足がかりをつかもうとした。アレマニア・アーヘンとヴァッカー・ノルトハウゼンでは確かな結果を残し、2020年初めにはカール・ツァイス・イェーナで初めて3部クラブにたどり着いた。

ジョイ＝ランス・ミケルスのアゼルバイジャン挑戦：「2週間でやめようと思っていた」

イェーナの4部降格を受け、当時26歳となっていたミケルスは2020年夏、ついにドイツサッカーに背を向けた。そしてオランダ2部MVVマーストリヒトでの1シーズンを経て、1年後にアゼルバイジャンからのオファーにたどり着いた。

現地でのスタートは厳しいものだった。「2週間で、もうすべてをやめようと思っていました。その時点ではまだホテル暮らしで、バクーに住まいもなく、ほとんど誰も英語を話さなかったんです」とミケルスは説明している。サバフFKの本拠地は、人口100万を超える大都市でありアゼルバイジャンの首都でもあるバクー近郊の小都市マサジルだ。

「バクー中心部のアパートに住めるようになって、地元の人たちときちんと交流できるようになり、チームにもなじめてから、すべてが変わりました」。そうしてミケルスは新天地で比較的早く順応した。年齢を重ねる中で彼は成熟し、グラードバッハやシャルケ時代よりもはるかに自分を見つめられるようになったという。「以前はプレイステーションに多くの時間を費やしていましたが、今は筋力トレーニングルームで過ごす時間が増え、リカバリーにも気を配っています。加えて、質が高く健康的な食事にも注意しています」

ピッチ上でもサバフではすぐに結果を残し、即座に主力に定着して得点を重ねた。2022-23シーズンにリーグ戦35試合で28のゴール関与を記録すると、サウジアラビアから大金の誘惑が届き、ミケルスは当時2部だったアル・ファイサリーへの移籍を決断。一定の成果は見せたものの、その挑戦は短いものに終わり、わずか1年でこのアタッカーはアゼルバイジャンへ戻ってきた。

欧州の舞台という夢はついにかなうのか？

サバフではファンに愛され、彼自身もこの国と人々、そして現地のサッカーを心から気に入っている。「リーグはとても激しく、フィジカル色が強い。DFは典型的な食らいつくタイプです。ここでは毎試合、体をぶつけられるし、本当に削られます」と、彼はプレミエル・リガの日常について語る。若いクラブは着実に成長を遂げてきたが、ミケルスの欧州カップ戦リーグフェーズ出場の夢は、これまでまだ実現していない。

2024-25シーズンは、カンファレンスリーグ予選でアイルランドのセント・パトリックス・アスレティックに敗れて敗退。前年には、カップ王者としてサバフはヨーロッパリーグ出場の夢さえ抱いたが、当時まだ元フランクフルト指揮官アルベルト・リエラが率いていたスロベニアのツェリエ相手にミケルスがハットトリックを達成しても、予選1回戦突破には届かなかった。

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そして今、クラブ史上最大の成功に続いて、さらに次のハイライトをつかもうとしている。この春、サバフはクラブ史上初のアゼルバイジャン王者に輝き、カラバフ・アグダムを抑えた。これは十分に質の証明と言える。というのも、カラバフは昨季チャンピオンズリーグの中間ラウンドに進出し、リーグフェーズではフランクフルトやベンフィカに3-2で勝利し、チェルシーと2-2で引き分けるなど話題を呼んだからだ。

国内リーグでは、カラバフはサバフにかなり明確に先を譲る形となり、シーズン終了時点で両クラブの勝ち点差は9。さらにサバフはリーグでの直接対決2試合も制し、カップ準決勝でもカラバフを下した。

また、2025年12月のリーグ戦でサバフがホームで2-1勝利を収めた試合では、一時同点となるゴールを決めたのもミケルスだった。ちなみに決勝点を挙げたのは、元フランス代表フローラン・マルダの息子アーロン・マルダ。前季をサバフで過ごし、最近スイスの強豪FCバーゼルへ移籍した選手だ。

ジョイ＝ランス・ミケルス：兄弟とともに代表選手に

ミケルスにとって、選手として年齢を重ねた今、サバフはもはや必ずしも踏み台ではない。だがチャンピオンズリーグ出場の夢に加え、これまでのアゼルバイジャンでの時間の中でもう一つ際立つ柱がある。それは、彼個人にとってはおそらくさらに感情的な意味を持つものだ。ルワンダにルーツを持つミケルスは3月末、アフリカの同国代表としてデビューを果たした。

この出来事をさらに特別なものにしたのが、双子の兄弟ジョイ＝スレイド（マルタのヒバーニアンズFC所属）と、15カ月年下の弟ルロイ（アゼルバイジャンのジラFKから最近3部のヴァルトホフ・マンハイムへ移籍）もまた、そろってルワンダ代表デビューを飾ったことだ。しかもルロイはグレナダ戦（4-0）とエストニア戦（2-0）の親善試合で、いきなり代表初ゴールを2つ決めている。

かつてグラードバッハのU-19で3兄弟そろってピッチに立っていた彼らは、今ではA代表の舞台でも共演している。5年前、アゼルバイジャン移籍をめぐって向けられた懐疑的なコメントなど、ジョイ＝ランス・ミケルスはもうとっくに忘れているだろう。ましてや9月上旬、彼が初めてCL予選の空気だけでなく、本物のチャンピオンズリーグの雰囲気を味わうことになれば、なおさらだ。