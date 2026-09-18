「3得点2アシスト。もちろん、彼はドイツ代表の中で数少ないW杯での明るい材料の一人だった。だが今は、得点やアシストだけでなく、プレーへの関与がやや薄くなっていて、自分から試合に入り込む場面も少なくなっている。それはチームのせいではなく、彼自身にも原因がある」と、歴代最多出場の元ドイツ代表はヨーロッパリーグ中継の傍ら、RTL/Skyで語り、こう強調した。「そしてここ数カ月、デニズにとってはすべてが少し多すぎたのかもしれない」

マテウスはさらにこう続けた。「W杯前の何カ月にもわたるユリアン・ナーゲルスマンとのこの騒動、代表選手になり、W杯ですぐに得点も決め、当然のように持ち上げられた。その後はキャプテンになり、シュトゥットガルトでこれまで結ばれた中で最高の契約も手にした。そういうことは頭に影響するし、そうなると1、2パーセントをどこかで落としてしまうこともある」 そして、それが「最初の数試合で欠けていたのかもしれない」と述べた。

実際、ウンダブは激動の時期を過ごしてきた。昨季をドイツ人最多得点者として終えたにもかかわらず（25得点14アシスト）、W杯前の数週間から数カ月にかけて、ナーゲルスマンの下でW杯のスタメンを得られるのかどうかをめぐる議論がすでに起きていた。その後、指揮官による物議を醸す発言、妻レナの働きかけによる謝罪、そしてウンダブが数少ない光明の一人だったとはいえ、忘れたいW杯が続いた。 さらに6月初旬には、クラブ内で前例のない条件でシュヴァーベンと2029年まで契約を延長し、開幕直前にはアタカン・カラゾルからキャプテンマークを受け取った。

それ以降、ウンダブは自分に向けられた高い期待に応え切れていない。週末のTSGホッフェンハイム戦での1-2の敗戦では、ベンチスタートにとどまった。加えてブンデスリーガでは、いまだ得点関与は記録されていない。一方で、DFBポカール（ハンザ・ロストック戦）とチャンピオンズリーグ（バイキング・スタヴァンゲル戦）の順当勝ちでは、それぞれ2アシストを記録した。また、ここ数週間はしつこいアキレス腱の問題にも悩まされていた。

なぜユルゲン・クロップはデニズ・ウンダブを招集しなかったのか？

それに応じて、クロップは44選手を含み、2つの陣容に分けられた大規模招集でウンダブを選ばなかった理由も説明した。「デニズとは話をした。彼にはちょっとした問題があり、まだシーズンに入り切れていない。私は4人のFWを選びたかったので、現時点では他の選手たちを選んだ」と語った。選ばれたのはユネス・エブノウタリブ、ヨナタン・ブルカルト（ともにアイントラハト・フランクフルト）、ニック・ヴォルテマーデ（ユヴェントス）、カイ・ハヴァーツ（アーセナル）だった。

また、VfBのセバスティアン・ヘーネス監督もウンダブの「細かな不調」を強調した。ただし同時に、この30歳は「もっと良いプレーができるし、それは本人も分かっている」と明言。それでも、ウンダブがベストフォームを取り戻し、それによって再び代表候補になるのは「あくまで時間の問題」にすぎないとし、「彼はすぐにまた注目を集めるようになる」と話した。

同様に、マテウスも自信をのぞかせた。「私の知る彼なら、11月に行われる次の代表戦に、もしかしたら加わるために、間違いなくあらゆることを試すだろう」と、65歳のマテウスは語った。