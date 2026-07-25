新監督ユルゲン・クロップの下で再出発するドイツ代表を見据え、カリウスはWAZのインタビューでこう語った。「彼が何を考えているのかは分からない。でも、今の僕はシャルケでブンデスリーガを戦っている。条件は悪くない。トップレベルのパフォーマンスを出せれば、候補になれるかもしれない」。33歳の同選手は「シャルケのためにすべてをささげる。その先に何があるかは、そのときに分かる」とも話している。

少なくともクロップは、カリウスから何を得られるかをかなりよく分かっているはずだ。というのも、新たにドイツ代表監督に就任したクロップは2016年、彼を1. FSVマインツ05からリヴァプールへ引き抜き、一時はアンフィールドで正守護神にも据えていた。この時期は、しかし2018年のチャンピオンズリーグ決勝で突然終わりを迎える。リヴァプールはレアル・マドリーに1-3で敗れ、カリウスは試合中に脳震とうを負いながら、2失点に関与した。そして本人が今回明かしたように、その後は精神的に深い穴へと落ち込んだ。

「その時までは、僕のキャリアはひたすら右肩上がりだった。でも突然、激しく転落して、どん底まで落ちた」とカリウスは振り返る。「あの時期は、誰にも自分を理解してもらえないと感じていた。練習する気にもなれなかったし、プレーする気にもなれなかった」。当時まだ25歳だった彼は、早期引退まで考えたという。リヴァプールではCL決勝敗戦後、二度と出場機会はなく、その後はベシクタシュ（2018年から2020年）、ウニオン・ベルリン（2020-21）へのレンタル移籍を経験。2022年にはリヴァプールと新契約を結べず、完全にクラブを去った。

ドイツ代表入りはあるのか？ ロリス・カリウス、シャルケでかつての力を取り戻す

ニューカッスル・ユナイテッドでの2年間と、無所属だった半年間を経て、カリウスは2025年初めにシャルケへ加入し、そこで自身のキャリアを再び軌道に乗せた。昨季は元ドイツU代表GKとしてS04の昇格に大きく貢献。今後は、ロイヤルブルーが再びブンデスリーガに定着できるよう力を尽くしたい考えだ。「ここでキャリアを終えることも十分に想像できる。今はそれ以外のことは何も考えていない」と強調し、シャルケでの居心地の良さを口にした。

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一方、金曜日の就任会見でクロップは、新たな候補者たちにも希望を持たせた。「ものすごくたくさんのアイデアがある。代表でプレーする資格のある者はみんな努力すべきだ。これは再出発だ。まったく予想していないような選手にもチャンスが与えられるだろう」とクロップは強調。本人の言葉によれば、最初のリストには57人のフィールドプレーヤーを候補として見ているという。

すべては白紙！ ユルゲン・クロップ体制でドイツ代表の新守護神は誰に？

ではGKはどうか。失望に終わった2026年W杯のために、あえて代表へ復帰していたマヌエル・ノイアーは、パラグアイ戦でのベスト32敗退を受け、再び代表引退を表明した。クロップの下で誰が新たな正GKになるのかは、まったくの未知数だ。ノイアー復帰前はオリヴァー・バウマン（TSGホッフェンハイム）がドイツ代表の正守護神を務めており、アレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ）、ヨナス・ウルビヒ（バイエルン）の2人も、ドイツ代表のゴールマウスを託される可能性をとりわけ見込んでいる。

また、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ、アヤックス・アムステルダムへのレンタル移籍が間近とされる）も、大きな負傷不運の影響で本来EURO2024後に想定されていたようなノイアーの後継者にはなれなかったものの、再び意欲をのぞかせるはずだ。だが、カリウスがシャルケで1部でも安定して高いパフォーマンスを続ければ、クロップにとって現実的な候補になる可能性はある。

A代表で初招集を受ける最初のチャンスは9月末にある。そのときドイツは、クロップ体制初戦となるネーションズリーグで、アウェーでオランダと対戦する。