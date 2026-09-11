『ビルト』の情報によると、ザクセン州のクラブを率いるアルゼンチン人監督は「すでに首まで水に浸かっている」状況だという。報道では、代表ウィーク前のハンブルガーSV戦とバイヤー04レバークーゼン戦の2試合が、すでにデミチェリスにとっての決戦になり得るとしている。

元バイエルン・ミュンヘンDFをめぐって新たな騒ぎが起きている理由は、前日木曜日の夜に新チャンピオンズリーグ開幕戦でコモ1907に喫した痛恨の1-4敗戦だ。

RBはこの試合で長い時間にわたって攻撃面でまったくプランを見せられず、迫力も欠いた。また、走力やデュエルの姿勢の面でも物足りなさを残した。「ひどいよ。今は本当に最悪の気分だ。今日は完全にやられた。僕たちにとっていいパフォーマンスではなかったし、すぐに何かを変えなければならない」と、主将のダビド・ラウムは憤った。

それでも、シーズン準備期間の時点ですでにデミチェリスがライプツィヒのサッカーに適したアプローチを持っているのかについて、クラブ内に「懸念」があったとされる。報道によれば、45歳の同監督はこれまでの指導者キャリアにおいて、ボール保持時のプレーで示してきたアイデアが少なすぎることが内部で話題になっていたという。

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ライプツィヒはマルティン・デミチェリス体制で新シーズンをどうスタートしたのか？

デミチェリスは解任されたオレ・ヴェルナーの後任として、ついこの夏にザクセン州のクラブの監督に就任したばかりだった。それ以前は、長年バイエルンでプレーしたこの元DFは、スペイン2部降格となったRCDマジョルカで指揮を執っていた。

ライプツィヒはこのアルゼンチン人指揮官を迎えるため、デミチェリスの契約に盛り込まれていた解除条項を行使したとも伝えられている。RBとの契約は2028年までとなっている。

ブンデスリーガ開幕戦では、ライプツィヒはボルシアMGに3-0で勝利していた。DFBポカールでも取りこぼしはなく、レギオナルリーガのアイントラハト・トリーアを順当に6-0で下した。しかし先週末、ヴェルダー・ブレーメンに1-3で敗れ、今季初黒星を喫した。