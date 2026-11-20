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クリスティアーノ・ロナウド不在で代表ウィークを迎えたポルトガルについて、ジョゼ・モウリーニョ監督が短く答えた。母国の勝利を願うと述べる一方、それ以上の議論は避けた。

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ポルトガルについては簡潔に回答

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、クリスティアーノ・ロナウド不在で代表ウィーク中に試合を行うポルトガルについて問われ、短く答えた。セルタ・デ・ビーゴとのラ・リーガの試合を前に取材に応じた同監督は、母国代表の勝利を願うにとどめた。

モウリーニョ監督は「ポルトガル人として言えるのは、私はいつもポルトガルに勝ってほしいと思っている、それだけだ」と語り、「その先はもう関知しないし、これ以上コメントはしない」と続けた。

レアル・マドリーでの共闘

モウリーニョ監督とクリスティアーノ・ロナウドは、2010年から2013年にかけてレアル・マドリーで共に重要な時期を過ごした。共闘した3シーズンで、2010-11シーズンのコパ・デル・レイ、2011-12シーズンのラ・リーガ、2012年のスーペルコパ・デ・エスパーニャを制した。

マドリーで過ごしたその期間、ロナウドは公式戦164試合で168得点49アシストを記録した。両者の共闘は主要タイトルをもたらした一方、厳しい戦術的要求や大きな注目を集める場面もあった。

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スペインでのクラブの戦いに集中

代表チームに関する話題について詳しく語らなかったことからも、モウリーニョ監督がレアル・マドリーの日程に専念している様子がうかがえる。代表ウィーク中はマドリーに残った選手たちの準備を進め、関心を国内と欧州での戦いに戻そうとしている。

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ラ・リーガの試合やカップ戦が立て続けに控える中、同監督は代表チームに関する話題を脇に置きたい考えだ。当面の最優先事項は、レアル・マドリーでピッチ上の結果を出すことに変わりはない。

セルタ戦とその後の日程へ

モウリーニョ監督率いるレアル・マドリーは、土曜日にサンティアゴ・ベルナベウでセルタ・デ・ビーゴとのラ・リーガの試合に臨む。この一戦を皮切りに、8日間で3試合を戦う過密日程が始まる。マドリーは複数の大会で戦いを進めていく。

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ポルトガルやロナウドをめぐって今後どのような動きがあっても、キックオフに向けてチームを準備するモウリーニョ監督の当面の関心事ではない。