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アーセナルのMFブルーノ・ギマランイスは、注目を集めるPK失敗が相次いだことを受け、自身の代名詞だったPKの蹴り方がもはや通用しないと認めた。ブラジル代表の同選手は、PK失敗によってリーグ2所属のフリートウッド・タウンに敗れ、カラバオカップでまさかの敗退を喫した後、厳しい視線を浴びていた。

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ブラジル代表ギマランイス、PKの蹴り方を変える時

ここ数週間、ギマランイスへの注目が高まっている。かつては確実だったPKの蹴り方を、相手GKに見破られたように見えるためだ。元ニューカッスルのギマランイスは、GKが動くのを待ってから逆の隅に流し込む、独特のステップを使うことで知られてきた。

その失敗の中で最も痛手となったのは、最近行われたアーセナルとフリートウッド・タウンのカラバオカップでの対戦だった。大会に衝撃を与えたこの一戦で、アーセナルはリーグ2の相手にPK戦の末に敗退。ギマランイスは重要なキックを決められなかった。この失敗は、ワールドカップで始まった懸念すべき傾向を浮き彫りにした。国際舞台の強い重圧の下で、ブラジル代表MFのPKへの自信はその時から揺らぎ始めていた。

PKの技術面での不調について、ギマランイスは蹴り方を一新する必要があると率直に語った。「これまで、ある決まったやり方でPKを蹴ってきたと思う。ワールドカップでも試したし、ここでも試した。でも、もう通用しないことは今でははっきりしている」と、『ESPN Brasil』のインタビューで認めた。

批判を受け止めるギマランイス

カップ戦敗退にエミレーツのサポーターが落胆する中でも、ギマランイスは、この戦術面でのつまずきによって自身のロンドン北部でのキャリアが決まるわけではないと断言する。クラブと代表で蹴った直近4本のPKのうち3本を失敗しており、懸念すべき傾向は明らかだ。それでも本人は、問題を認識することが改善への第一歩だと強調した。

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「改善が必要なことも、PKの蹴り方を変えなければならないことも認められる。でも一つ確かなのは、これで選手として、あるいは人間としての自分が変わるわけではないということだ。言った通り、最近のPKが良くなかったことは認める。ワールドカップ前の成功率はとても高かったけれど、最近は同じレベルで結果を出せていない。取り組まなければならない課題だし、練習の仕方を変えないといけない」。MFはそう説明し、フリートウッド戦での失敗を乗り越えようとしている。

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PK成功へ向けた道のり

ギマランイスは運が好転するのをただ待っているわけではない。自信を取り戻すため、すでに徹底した練習に取り組んでいる。本人によると、今はアーセナルの練習が終わるたびに、新たな蹴り方を磨く時間を設けている。アーセナルは日曜日にリヴァプールと対戦する準備を進めており、土曜日にマンチェスター・シティがブライトンに敗れたことで、勝てばプレミアリーグ首位でのリードを広げられる。まさに重要な時期の取り組みだ。

「人生は止まらないし、次の挑戦はやって来る。今週日曜日にも試合がある。これを引きずれば、どんどん悪い方向に進むだけだ。それよりも状況を好転させるべきじゃないか。自分のミスを通じて成長し、そこから学ばないといけない。これまでと同じ蹴り方を続けるべきではないと、もう決めている。一番大切なのは、何が起きるかを恐れないことだと思う。その時が来たら準備ができているよう、練習で取り組むことだ」と付け加えた。

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世界最高峰の選手たちから学ぶ

ギマランイスは、サッカー界の伝説的な選手たちでさえ、PKの重圧と無縁ではないとも指摘した。夏にニューカッスルから加入し、今季は公式戦12試合で2ゴールを挙げているアーセナルのMFは、直近のワールドカップでの例を挙げ、自身の苦戦を捉え直した。

「今は毎日、少なくとも3、4本はPKを蹴っている。また機会が来た時に備えておきたい。チームメートも、僕たちを応援してくれる人たちも失望させられない。失敗は起こり得る。ワールドカップでも、メッシがPKを外し、エンバペも外したし、ほかにも大勢が失敗するのを見た。もちろん避けたい状況だけれど、うまくいっていない時はそれを認められる。次の機会が来たら蹴りに行き、無駄にしないために、もっと努力する必要がある」と締めくくった。