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ドルトムントは敵地アーセナル戦で1-1と健闘。しかし、ある場面がニコ・コヴァチ監督の不満を招いた。

51分、CKの場面でアーセナルのヴィクトル・ギェケレシュの腕にボールが当たった。10分に先制点を決めていたギェケレシュは、それに先立ち、明らかにボールに向かって腕を広げていた。主審のマウリツィオ・マリアンニはプレーを続行させ、VARも介入しなかった。コヴァチには到底納得できない判定だった。

55歳のコヴァチは試合後、問題の場面についてAmazon Primeで「もう私にも説明できない。何がハンドで、何がハンドではないのか、分からなくなってしまった」と語った。さらに、介入しなかったVARについて「モニターの前に誰が座っているかによって、自分たちに有利な判定にも不利な判定にもなる」と付け加えた。

アーセナル戦のドルトムント採点：守備陣2人が圧巻のプレー

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ドルトムントが「明らかなPK」を得るべきだった理由

コヴァチの怒りには、Amazon Primeの審判解説者も理解を示した。パトリック・イットリヒは試合後、「体を大きくするように腕を広げている。わずかに故意性もある。私にとっては明らかなPKだ」と分析。元ブンデスリーガ主審にとって、PKを与えない「唯一の理由」は「選手が腕を引こうとしているように見えるかもしれない」ことだという。ただし、こう続けた。「だが、腕を引いたのはボールが手に当たってからだ。ボールが来ることはずっと前から予測できた。本来はヘディングしようとしたが、『届かない』と気づき、肘を上げて明らかに手でボールに触れた」

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この場面は、後半に入ってドルトムントが最も勢いに乗っていた時間帯に起きた。それでもドルトムントはPKを得られないまま、ほどなくして同点に追いついた。 この日も抜群の出来だったジョアヌ・ガドゥ が見せた圧巻の単独突破を、マクシミリアン・バイアーが鮮やかにゴールへ結びつけた。ギェケレシュのハンドの場面からわずか4分後の1-1だった。

ドルトムントには逆転の可能性もあった。68分、ユリアン・リエルソンの強烈なシュートのこぼれ球をジョーブ・ベリンガムが押し込み、アウェーチームが2-1としたかに見えたが、わずかにオフサイドだった。

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終盤はアーセナルの方が決勝点に近づいた。ギェケレシュがフリーで放ったヘディングはゴールを外れた（75分）。セルー・ギラシーは守備の際、意図せず自陣のゴールポストと2度、ボールをやり取りする形になった（79分）。そのポストには後にデクラン・ライスのシュートも当たった（84分）。

Getty Images

ドルトムントを待ち受ける強豪との連戦

それでもドルトムントは、 やや幸運に恵まれながらも、決して不当ではない勝ち点1の獲得を喜ぶことができた 。スポーツ担当取締役のラース・リッケンは「私にとって、この試合は大きな意味を持つ。ここで勝ち点1を持ち帰れたことは大いに称賛したい。チャンピオンズリーグでそれを成し遂げられるチームは、そう多くない」と語った。コヴァチも「我々全員にとって大きな出来事」を成し遂げ、「本当に良い姿を見せた」チームを称えた。

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ドルトムントはチャンピオンズリーグで5試合を終えて3勝1分けと順調で、ブンデスリーガではバイエルン・ミュンヘンがケルン戦でつまずいた（1-1）ことを受けて首位に立っている。ただ、これから厳しい日程が待ち受ける。

今後2週間でレヴァークーゼンと対戦し、カップ戦ではフランクフルトの敵地へ。さらにシャルケとのルール・ダービーを経て、最後にホームでインテルを迎える。リッケンはチャンピオンズリーグの対戦を念頭に、「今回はイングランド王者と対戦し、次の試合ではイタリア王者と対戦する。つまり、相手が楽になることはない」と語った。

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ドルトムントの今後の試合日程