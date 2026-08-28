ボーンマスのスポーツディレクター、チアゴ・ピントは、今回の移籍市場で中盤の選手アレックス・スコットを手放さないと明言し、「我々は完全に終えた」と断固たる言葉でクラブの立場を明確にした。

ボーンマスの新指揮官マルコ・ローゼは、23歳のこの選手の残留を強く望んでいる。同選手は、チェルシーがアルゼンチン代表エンソ・フェルナンデスの後継候補として、約8000万ポンドと見積もられる取引でレーダーに捉えている選手だ。

来週火曜日に夏の移籍市場が閉まるのが近づくなか、ピントはチェルシーおよびこの選手の獲得を望むすべてのクラブに対し、彼と契約しようとするいかなる試みも完全に断念するよう、断固たるメッセージを送った。

ピントは、ヨーロッパリーグの抽選会に出席するためモナコに滞在中に述べた発言で、英紙「ザ・サン」が伝えたところによると、次のように語った。「我々は移籍市場を完全に終えた。誰も去らないし、新たに誰かを加えることもない。我々にとってはもう終わったことだ」

クーラの掲示板で、話題やニュースをより深く議論することができます。

このイングランドのクラブのスポーツディレクターはこう付け加えた。「この24時間、私はモナコで最もリラックスしたスポーツディレクターだと感じていた。同僚たちが皆、取引をまとめるために電話や移動に追われているなか、私にとってはメルカートの早い段階で自分たちの仕事を終えておくことが非常に重要だった。ここにいる誰もが、今シーズンは我々が結束する必要があると理解している。我々はヨーロッパの大会で戦っており、来夏も再び出場することになるのだから」

ピントは、自身の断固たる立場がローゼ監督およびクラブのオーナーであるビル・フォーリーからの完全かつ絶対的な支持を得ていると強調し、オーナーのチーム運営の哲学に触れてこう述べた。「ビル・フォーリーに言える最悪の言葉は、選手を売却するということだ。彼はチームのスターを売るのを好まず、彼らを永遠に手元に置いておくことを本当に望んでいる」

ピントは発言の締めくくりに、クラブのオーナーの安心感について語り、こう述べた。「この夏、彼はとても喜んでいる。私に電話をかけてくるたびに、こう尋ねるからだ。『本当に誰も売らないと確信しているのか？』とね。だから彼は、スカッドの全選手を維持できることをこの上なく喜んでいる」