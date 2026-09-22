現在はタイ1部リーグのPTプラチュワップでプレーする35歳のアタッカーは、パッタニーでのアウェー戦前のウォーミングアップ中、間一髪で身をかわしたことで軽傷で済んだ。スタッフの1人が明らかに重機の操作を誤り、その結果、タウンゼントの左下半身がローラーに巻き込まれた。それでもこのベテランは試合に出場し、クラブの3-0の勝利でも終盤までプレーした。

元プレミアリーグのプロである本人は、この状況を番組『Football Uncensored』で振り返り、脅威だったと語った。「これを見るたびにぞっとする。いまだに信じられない。もう一度見返して、何が起こり得たのかを思い知るのは恐ろしい」

この事態が深刻な負傷につながらなかったのは、この英国人の素早い反応によるものだった。「幸運にも、ちょうどいいタイミングで地面に身を投げ出すことができた。だからローラーが自分の上を通った時も骨は折れなかった」

奇妙な事故：アンドロス・タウンゼントが芝用ローラーにひかれる

しかも、13試合に出場した元イングランド代表には、ウォーミングアップ前からそのローラーが目に入っていたという。「自分のキャリアでこんなのは一度も見たことがない、何をしているんだろうと思ったのを覚えている。でも僕らはウォーミングアップに呼ばれた。だからそれ以上は気にしなかった」とタウンゼントは説明した。「次にそれを見た時、僕は文字通りその下にいた。幸い、深刻なけがはなかった。少しのこぶと打撲はあったけど、無事に切り抜けられた」

タウンゼントはイングランド1部で長いキャリアを築き、トッテナム・ホットスパー、クリスタル・パレス、ルートン・タウンなどでプレーしてきた。ただ、そのキャリアは何度も重傷に悩まされており、そのため当初の不安は大きかった。

とりわけ、このベテランの左膝と左足首は過去にすでに手術を受けていた。「左足首が折れるか、左膝がやられるかのどちらかだと思った。もう終わりだと思ったよ。足を引きずってその場を離れ、数分のうちに回復できたのは本当に運が良かった」とこのイングランド人は続けた。

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アンドロス・タウンゼント、事故後にインスタグラムでジョーク

重機から直接かかる圧力を、彼はピッチ上で自ら和らげようとしていた。「あれ（ローラー）はかなり重かったけど、どうにか持ち上げて自分から押しのけることができた。完全に自分の上に乗った時には、少し押しつぶされた。左腕を上げることができて、それでいくらか圧力を逃がせた。それから周りにいたチームメートを集めることができて、彼らがローラーを持ち上げ、僕はそこから抜け出せた。でも、あれが僕の左脚を押しつぶした瞬間は、そう言わなければならないけど、かなり怖かった」

チームメートからはウォーミングアップをやめて検査を受けるよう勧められたものの、タウンゼントはそれを続けた。「チームメートは、僕がウォーミングアップを続けたことにとても驚いていた。医者のところへ行けと言われた」と本人は語った。この出来事は、東南アジアへの移籍や今後のキャリアに影響を及ぼすものではないという。この事故が「今後も続けていくことを妨げることは決してない」としている。

事故の直後、タウンゼントは自身のインスタグラムに投稿し、その中で以前の投稿に言及した。その投稿では、タイでのアウェー戦のピッチ状況を、冗談交じりにストーク・シティのBet365スタジアムでの試合になぞらえていた。今回の新たな投稿には「ストークでのアウェー戦も、そこまで悪くなかったな」というコメントを添えた。