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バイエルン・ミュンヘンの伝説的GKゼップ・マイヤー氏が、ベテランGKマヌエル・ノイアーに2026-27シーズン限りでの現役引退を勧めた。40歳のノイアーは土曜日、マインツに2-1で勝利したブンデスリーガの試合で右足の腱を部分断裂していた。

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ドイツのレジェンドが夏の引退を勧める

マイヤーは、同じくワールドカップ優勝経験を持つノイアーには、もはや成し遂げるべきことは残っていないと考えている。繰り返されるコンディションの問題が、アリアンツ・アレーナでのキャリアに影を落としている。11月7日の試合の前半に負った今回の負傷により、ベテランは今季すでに欠場した複数の試合に加え、さらに戦列を離れることになった。その結果、23歳の控えGKヨナス・ウルビヒは今季すでに8試合に出場している。

ベテランGKにのしかかる身体的な負担

マイヤーは、最終的な決断はバイエルンの主将本人に委ねられると強調する一方、元ドイツ代表の正GKとして、スイーパー・キーパーの先駆者にも年齢の影響が出ていると感じている。

来夏以降もプレーを続けることについてノイアーから助言を求められたら何と言うか、『Sport1』 に問われたマイヤーは、こう答えた。「『もう引退しろ、マヌ！』と言うだろう。君はサッカー界に計り知れないほどのものを与え、すべてを勝ち取った。もう誰に対しても何かを証明する必要はない」

「マヌエルは素晴らしいキャリアを築き、GKの在り方を変えた。だが、いつか身体は思うように持ちこたえられなくなる。その時が来るのを、マヌエル・ノイアーでさえ止めることはできない」

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GKの序列を早期に明確化する必要

ウルビヒはクラブの長期的な後継者と見られており、ノイアーの離脱を受け、若手GKを直ちに正GKに据えるべきだとの声が上がっている。

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この議論について、マイヤーはさらにこう語った。「いつかはその一歩を踏み出さなければならない。マヌエルは40歳で、ヨナス・ウルビヒはバイエルン・ミュンヘンの未来だ。だが、マヌエルを簡単に見限ることもできない。健康で良いプレーをしているなら、出場を認められるべきだ。ただ、バイエルンは早いうちに明確な決断を下す必要がある。起用をめぐる方針が行ったり来たりするのは、どちらのGKにとっても良くない」

「マヌエルが万全の状態なら、今でも最高のGKの一人だと思う。経験、存在感、試合を読む力は本当に並外れている。だが、肝心なのは、今もどれほどの頻度で万全の状態にいられるかだ。身体がついていかなくなれば、世界最高水準の力を持っていても意味がない。そして、ヨナス・ウルビヒは良い仕事をしている。彼のことも過小評価すべきではない」

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冬季中断を挟み、復帰は先に

ノイアーは今後6週間から2カ月の欠場が見込まれ、2026年の残りの試合は事実上出場できない見通しだ。復帰は2027年1月のブンデスリーガ冬季中断明けと予想され、その頃には去就をめぐる話し合いが本格化する。一方、ウルビヒには正GKの座を恒久的につかめることを証明するため、ゴールを守り続ける期間が与えられる。