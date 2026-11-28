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ウェスレイ・フォファナが、一部のチェルシーサポーターから受ける憎悪に満ちた言葉や侮辱、人種差別的なメッセージを非難した。金曜日に敵地でノッティンガム・フォレストに2-3で敗れた後、Xアカウントが消えている。25歳のフォファナは、物議を醸したYouTubeでのインタビューをめぐってボールに触れるたびにブーイングを浴び、PKも献上したが、自身のプレーには全面的に責任を負うと強調した。

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フォレスト戦で苦境に立たされたフォファナ、Xから姿を消す

金曜日にチェルシーが敵地でノッティンガム・フォレストに2-3で敗れた試合で、サポーターから相次ぐ中傷を受けたフォファナは、Xアカウントを削除したとみられる。『football.london』によると、現在プロフィールにアクセスすると「このアカウントは存在しません。別のアカウントを検索してください」と表示される。

『The Sun』は、25歳のフォファナがアカウントを完全に削除したのか、一時的に無効化しただけなのかは不明だと指摘している。一方、インスタグラムのアカウントは現在も利用できる。シティ・グラウンドでは、フォファナがボールに触れるたびにブーイングが起こり、アウェー席の一部からは「フォファナ、失せろ。ここにお前の居場所はない」とのチャントが上がった。

フォファナが中傷について沈黙を破る

『Football365』が報じたところによると、フォファナは試合後、インスタグラムに長文の声明を投稿し、こう記した。『Football365』「チェルシーサポーターの一部が、これからも憎悪に満ちた言葉や侮辱、さらには人種差別的なメッセージを送ってくることは分かっている。でも正直、もう慣れてしまった。今となっては驚きもしない」

さらに「自分のプレーには責任を負う。でも、サッカー選手も人間だということを理解してほしい」と続け、「批判はサッカーにつきものだし、それは理解している。でも、人種差別や個人への中傷はまったく別だ。僕の人間性を攻撃せずに、プレーを批判することはできる」と付け加えた。

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物議を醸したインタビューと痛恨のPK献上

この 反発 の発端は、フランス人ユーチューバーのザック・ナニによる、クラブの許可を得ていないインタビューだ。フォファナはそこで、リヴァプールに敗れたカラバオカップの試合で自身がPKを大きく外したことについて笑っていた。声明では「残念な出来事を頭から追い出して前に進むために、笑うしかない時もある。それはチェルシーを大切に思っていないという意味でも、物事がうまくいかない時に悔しくないという意味でもない」と説明した。

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その後、リアム・デラップを倒してPKを献上し、モーガン・ギブス＝ホワイトに決められてフォレストのリードを2点に広げられると、状況はさらに悪化した。フォファナはほどなくしてレヴィ・コルウィルと交代し、試合はフォレストが3-2で勝利した。

パレス戦を前に高まる重圧

チェルシーはこれでプレミアリーグ3連敗となり、順位は8位。シャビ・アロンソ監督への重圧も高まっている。次戦はクリスタル・パレス戦で、フォファナが先発の座を守るかに注目が集まる。クラブのレジェンドである ジョー・コールはすでに、フォファナを先発から外すべきだと主張している 。