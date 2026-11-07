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カルロス・バレバが長期離脱する見通しとなり、プレミアリーグでの巻き返しを目指すマンチェスター・ユナイテッドに大きな痛手となった。高額移籍後に存在感を高めていた元ブライトンのMFは、オールド・トラッフォードで行われた欧州の大会での劇的な勝利のさなか、途中交代を余儀なくされた。

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主力MFが負傷交代

22歳のバレバは、火曜日に行われたローマとの激戦を3-2で制した試合で、後半開始からわずか数分でプレーを続けられなくなった。明らかに動揺し、涙を流しているようにも見えたバレバはピッチ上で治療を受けた後、交代を余儀なくされた。ハムストリングに問題を抱えた疑いがある。

夏にブライトンから7000万ポンドで獲得したバレバの突然の離脱は、すでに安定した戦いができずにいるチームにとって痛手だ。

キャリック監督が欠場を明言

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は金曜日、メディアに対し、バレバの状態について厳しい見通しを示した。医療スタッフは損傷の程度をなお調べているが、45歳の指揮官は主力MFのリハビリに相当の期間を要すると認めた。

復帰までの見通しを問われたキャリック監督は、記者団に「正確には分からないが、数週間はかかるだろう」と語った。

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さらに、夏に加入したバレバが当面の試合を欠場すると明言し、「今週の復帰は間違いなくないし、代表ウィーク中の復帰もない。それよりもう少し長くかかるだろう」と付け加えた。

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復調の兆し

ローマとの欧州での一戦に勝利するまで、ユナイテッドは9試合未勝利という苦しい状況にあった。週半ばの劇的な勝利でオールド・トラッフォードを覆う暗いムードはやや和らいだが、キャリック監督は今後の課題を冷静に見据えている。

「これを次につなげられるかは我々次第だ」と指揮官は強調した。「素晴らしい夜だった。一夜の出来事として見ても、素晴らしい夜だった。サポーターにとって、あのような形で試合を終え、あの気持ちを味わえたのは良かった。間違いなく、我々全員にとって良い夜だった」

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一方で、結果に満足しきることのないよう選手たちに促した。「まだ何も終わっていない」と締めくくった。「まだ何も成し遂げていない。これは一つの瞬間にすぎず、我々はそれを生かさなければならない。そう、前に進むために生かさなければならない。だが、間違いなくこうした結果がもっと必要だ」

次はアストン・ヴィラ戦

バレバを欠くキャリック監督は、重要なプレミアリーグの一戦に向けて、中盤の構成を早急に見直さなければならない。マンチェスター・ユナイテッドは日曜日、オールド・トラッフォードにアストン・ヴィラを迎える。国内での戦いを立て直すため、勝ち点3が切実に必要だ。

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現在、降格圏のすぐ上に低迷するユナイテッドには、欧州で見せた粘り強さをリーグ戦でも発揮するよう大きなプレッシャーがかかる。間近に迫る代表ウィークを前に、必要な勢いをつけるには連勝が欠かせない。