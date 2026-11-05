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マンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドは、水曜日のチャンピオンズリーグ、RBライプツィヒ戦で78分に決勝点を決め、3-2の勝利を収めた後、チームメートにさらなる勝負強さを求めた。ドイツに乗り込んだプレミアリーグ勢は2度リードを失ったが、主将が至近距離からゴールを決め、順位表の7位に浮上した。

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ノルウェーのエースが試合を仕留める力を要求

アーリング・ハーランドがエンツォ・マレスカ率いるチームを救った。チームはリーグ戦で連敗し、カラバオカップではブライトンにPK戦で勝利してドイツに乗り込んでいた。ハーランドは13回目のボールタッチでエリオット・アンダーソンの低いクロスを決め、この相手との通算成績を9試合13ゴールとした。しかし、決勝点を挙げたハーランドは、チームがもっと早く試合を決められなかったことに不満を残した。

守備のほころびを経て、決勝点が生まれる

シティは前半、ニコ・オライリーのクロスから生まれたカステロ・ルケバのオウンゴールで先制した。その後、リドル・バクにジャンルイジ・ドンナルンマのニアサイドを破られ、57分にはエンソ・フェルナンデスがヘディングで得点したものの、わずか3分後にアントニオ・ヌサに同点ゴールを許した。

試合後、『TNT Sports』に対し、ハーランドはこう語った。「一番大事なのはチームの勝利に貢献すること。今日はそれができたので、すごくうれしい」

「ただ、もう少しレベルを上げる必要があると思う。1-0でリードしたときは、もっと前に出て2点目を狙い、できれば3点目も狙うべきだった。クラブとしてそうしなければならないし、取り組む必要がある」

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シティが何を変えるべきかと問われると、こう続けた。「ボールを保持すること、いつ保持し、いつ前に出るかということだと思う。そして攻撃でも守備でも、連係して取り組むこと。ほかにもいろいろある」

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「いいことなのは、いつでも改善できるということだ。3日後には次の試合で新たなチャンスがある。それは素晴らしいことだよ」

ゴールを量産するストライカー、少ないボールタッチも前向きに捉える

『Opta』によると、ハーランドがライプツィヒ戦で記録したゴール数は、欧州5大リーグの相手別では最多だ。得点するまでのボールタッチの少なさを問われると、ハーランドはこう付け加えた。「いくつかの捉え方ができると思う」

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「100分ほど集中し続けるのは難しいとも考えられるし、チャンスが来たときに対応できるよう、完全に集中しなければならないのは100分だけだと前向きに考えることもできる。いくつかの捉え方があるけど、僕は後者のように考えている」

フォレストへの遠征で国内戦の立て直しを図る

2位につけるマレスカ率いるチームは今週末、ノッティンガム・フォレストとのアウェー戦に臨み、国内戦の連敗を2で止めることを目指す。週半ばの試合で防げたはずの同点ゴールを許した守備を引き締めることが、優勝争いで後れを取らないためには欠かせない。シティ・グラウンドで勝利すれば、代表戦期間を前に勢いを取り戻せるだろう。