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ブレントフォードのキース・アンドリュース監督は、土曜日にマンチェスター・ユナイテッドを4-0で下し、約90年ぶりにオールド・トラッフォードで勝利したことについて「少し現実離れした感覚」と認めた。2試合連続で4得点を挙げ、カラム・ウィルソンの2ゴールを見届けた後も、選手たちには「もう少しブレーキを緩めてほしい」と求めた。

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ブレントフォード、マンUに4-0で圧勝。オールド・トラッフォードで89年ぶりの勝利

ブレントフォードは土曜日のプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドを4-0で下し、1937年2月13日以来となるオールド・トラッフォードでの勝利を挙げた。前半にカラム・ウィルソンが2得点を記録すると、終盤にはクリストフェル・アイェルと途中出場のケヴィン・シャーデが得点。月曜日のエヴァートン戦に続き、リーグ戦で2試合連続の4-0の勝利を収めた。

相手は傷を負い、監督就任後初のホームゲームに臨むユナイテッドだった。キース・アンドリュース監督は、この節目の一日を「少し現実離れした感覚」と認めながらも、選手たちには攻撃でさらに積極性を見せるよう求めた。

「もう少しブレーキを緩められないか？」

「夢の劇場」でブレントフォードが4得点を挙げた一方、ユナイテッドのハリー・マグワイアとユーリ・ティーレマンスはクロスバーをたたき、セップ・ファン・デン・ベルフ、キーン・ルイス＝ポッター、マイケル・カヨーデはいずれもゴールライン上でクリアした。それでもアンドリュース監督は、選手たちにさらに思い切って攻めるよう促していたと明かした。

「高い位置まで攻め込んだときには、もう少し思い切って攻撃してほしかった。もう少しブレーキを緩められないか？ 本当に攻め切れないか？ そう考えていた」アンドリュース監督はスカイスポーツに語った。「あのエリアに入れば、短いパスの連係でも、クロスでも、クロスからの二次攻撃でも、いつだって得点できると思っている。我々は非常に優れているし、とても優秀な選手がいる」

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BBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』に対しては、こう付け加えた。「正直に言えば、少し現実離れした感覚だ。我々はここまでの道のりを楽しみたいと思ってきた。大きな野心を持ちたいが、自分たちの現在地を謙虚に受け止めてもいる。特別なことを成し遂げられると思う。このチームは特別だからだ。良い1週間だったし、選手たちは素晴らしかった」

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出場停止のチーム得点王イゴール・チアゴに代わって出場したウィルソンは、わずか30分でこのブラジル人選手の今季リーグ戦の得点数に並んだ。プレミアリーグ通算得点は97となり、100得点まであと3に迫ったが、53分には足を引きずりながらピッチを離れ、シャーデと交代した。

「チアゴの出場停止が決まったとき、カラムを起用することにも、彼がどんなプレーを見せるかについても、まったく迷いはなかった」とアンドリュース監督は語った。「彼は素晴らしいし、出場したくてうずうずしていた……。辛抱強く待たなければならなかったが、その間も素晴らしかった。本当にプロ意識が高い。今日は得たチャンスを見事に生かした」

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オールド・トラッフォードの雰囲気に惑わされず、ブレントフォードが持ち味を発揮

アンドリュース監督は、試合の大きさに気を取られず、自分たちのリズムを信じたことで、序盤のユナイテッドの猛攻をしのぎ、ホームチームを冷静に仕留められたと説明した。

「周囲の騒がしさを意識から締め出してほしかった。ピッチ上では11人対11人だ」とアンドリュース監督は付け加えた。「試合を通して見せた自分たちらしさ、立ち直る力、粘り強さ。我々がいつも話していることをすべて示した。勝ち点3に十分値する内容だったと思う」