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天性の才能と際立った粘り強さを兼ね備え、イブラヒム・マザはすでにブンデスリーガ屈指の選手となった。将来への夢も大きい。

「ボールを持っていると気分がいい。僕らは仲のいい友達なんだ。足元にボールがあるのは最高の感覚だよ。ボールと一体になろうとしている」。イブラヒム・マザは最近、RTLのインタビューで、自らの仕事道具への愛をこう表現した。彼のプレーを一度でも見たことがある人なら、すぐに納得する言葉だ。

とりわけ、その数日前のプレーを見ればなおさらだ。ハロウィーンに行われたシュトゥットガルトとのブンデスリーガの試合（2-4）で、レヴァークーゼンの司令塔はVfBの選手の半数を相手にしているかのように立ち回り、狭いスペースで魔法のようなプレーを披露した。DAZNの実況担当ヤン・プラッテは最大級の賛辞を贈った。「ロナウジーニョがスタジアムにいたら、ピッチに降りてきて彼に王冠を渡しただろう。信じられないプレーだった」

ベルリンの街角のサッカー場から大舞台へと持ち込んだ、その純粋なサッカーこそ、現在のマザを形作る資質の一つだ。ブンデスリーガで最も注目を集める選手の一人となり、パリ・サンジェルマンも強い関心を示しているようだ。チャンピオンズリーグ王者は、20歳のマザをぜひとも獲得したいと考えているという。

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イブラヒム・マザ：懸命に働く芸術家

だが、若くしてこれほどの選手になれた理由は、技術やサッカー選手としての質、ボールへの愛情だけではない。魔術師と闘士を兼ね備えていることが、マザをひときわ特別な存在にしている。「働かない芸術家は、ピッチではそれほど価値がない」と本人は言う。

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その姿勢は、これまでの順調な成長に欠かせないものだ。その原点は、ヘルタの象徴的存在で、かつて同クラブのU-16でマザを指導したパル・ダルダイの言葉にあるのかもしれない。当時、ダルダイがマザに伝えたかったのは、「神から授かった才能を無駄にするな」ということだった。

Getty Images

ダルダイ自身の言葉をそのまま借りれば、「『このまま怠けていたら、何も成し遂げられないぞ』と彼を叱った」という。10歳でヘルタに加入した現在のブンデスリーガのスターは、長らくベルリンのクラブの育成組織で有数の有望株と見なされていたわけではなかった。「引く手あまたのトップタレントとしてU-17に上がってきたわけではない」。現在はマンチェスター・シティのU-21監督を務め、かつてヘルタでマザのBユース2年目を指導したオリヴァー・ライスは、ポッドキャスト番組Denkfabrik Nachwuchsfußballでそう振り返った。

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しかし、そのU-17でのシーズンが始まって間もなく、ライスと当時のアシスタントコーチ、オリヴァー・シュレーダーは、マザに特別な何かがあると気づいたという。「ボールを持つと、ほかの選手とは違うことをすると分かった」。重要な試合で必ず起用する選手の一人ではなかったものの、「特別なものを持っていることは、かなり早い段階から明らかだった」とライスは語る。

マザの育成に携わった指導者が挙げる決定的な資質

実際、マザはU-17での最初の半年、定位置を確保しておらず、ベンチからの出場にとどまることも少なくなかった。そのチームではベンツェ・ダルダイ（現ヴォルフスブルク）やノエル・アセコ（現フランクフルト）らの方がはるかに注目を集め、マザがレギュラーになったのはU-17での後半の半年に入ってからだった。だがライスが現在のレヴァークーゼンの選手に見いだしたのは、ボールを扱う並外れた才能だけではない。その後の成長には、おそらくさらに重要だった資質もあった。

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「彼について特に気に入っていたのは、優れたサッカー選手であると同時に、粘り強さも持っていたことだ。私が指導した中には、驚くほど優れていて、調子に乗ったときには『この選手が成功しないなら……』と思うような選手が何十人もいた。しかし、物事がうまくいかなくなると、ただ試合が過ぎるに任せてしまう」。ライスによれば、一方のマザは、どれほど大きな壁にぶつかっても「ただ試合が過ぎるに任せることとは程遠かった」という。

ヘルタで一転、期待の超有望株となったイブラヒム・マザ

マザは常に抗い、必ず反応を見せた。純粋なサッカーの能力と精神的な粘り強さを併せ持っていたからこそ、数年後の今、これほどのところまでたどり着いたのだ。「彼の下で、僕は最も大きく成長した」。卓越した技術を持つマザは2024年、ヘルタの公式サイトのインタビューで、ライスの指導を受けた時期の重要性をそう強調した。ライスはU-19でもマザを指導。そこでマザはすぐにレギュラーとなり、一転してヘルタのアカデミーが輩出した期待の超有望株になった。

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U-17でチーム内の居場所を模索していた時期からわずか1年半余り。マザは2023年4月、17歳で突然ブンデスリーガデビューを果たした。バイエルンに0-2で敗れた試合で途中出場したのだ。その直後にヘルタが降格すると、2部で戦うチームでもっと早く経験を積めた可能性が高い。だが、まずは半月板の負傷によって長期間の離脱を余儀なくされた。

マザはそこから復帰を果たし、ヘルタのトップチームで1年半にわたり定着した後、2025年に次の一歩を踏み出した。レヴァークーゼンからの誘いに応じ、ブンデスリーガへ向かったのだ。移籍金は1200万ユーロ。当時まだ19歳だったマザには、リヴァプールへ移籍したフロリアン・ヴィルツの穴を埋める役割の一端が期待された。それほど若い選手にとって、決して小さくない期待だ。それでもマザは、すでにプレッシャーと驚くほど成熟した向き合い方ができている。

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「外からのプレッシャーは、なるべく受けないようにしている。『今これをしなければいけない』とか、『あれをすべきだった』とか言われても関係ない」と、RTLで自信を持って語った。「ピッチで自分が何をすべきかは、よく分かっている。それに自分自身でもある程度プレッシャーをかけているけど、適度な範囲に収まっているよ」

イブラヒム・マザにリオネル・メッシから特別な評価

レヴァークーゼンでの1年目、短い適応期間を経て、競技面だけでなく精神面でも見事にやり遂げたことは印象的だ。ブンデスリーガとチャンピオンズリーグで主力の一人となり、2025-26シーズンの活躍によって、バロンドール授賞式で毎年世界最高のU-21選手に贈られるコパ・トロフィーの候補にも選ばれた。注目すべきは、コパ・トロフィーの投票権を持つリオネル・メッシが、バルセロナのラミン・ヤマル、パウ・クバルシとともにマザを自身のトップ3に入れたことだ。

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「リオネル・メッシに選んでもらえたのは、もちろん大きな名誉だ。メッシが『彼には何かがある』と言ってくれたら、さらにやる気が湧いてくる」とマザは喜んだ。いつかバロンドールを獲りたいかと問われると、「それは昔からの夢だ」と力強く答えた。

その一方で、レヴァークーゼンでの2シーズン目は好調なスタートを切った。チームの中盤で中心的な存在となり、ここまでの14試合ですでに8得点関与（4ゴール、4アシスト）を記録している。いつか本当にバロンドールの夢をかなえたいなら、レヴァークーゼンにずっととどまるわけにはいかないだろう。

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契約は2030年まで残っているが、欧州屈指のビッグクラブへの巨額移籍を巡る憶測は、ますます増えている。ここ数週間は、とりわけPSGがこの中盤の逸材に獲得の触手を伸ばしているとの報道が相次ぐ。パリのクラブもメッシやデニズ・ウンダフと同じように、マザを高く評価しているようだ。

ウンダフからマザへ「もうパリに行ってくれよ」

「もうパリに行ってくれよ。君とはもう対戦したくない！」。Bildによると、シュトゥットガルトに所属するドイツ代表FWウンダフは、10月末のレヴァークーゼン戦後、マザにそう声をかけたという。後にSkyでも「マザという並外れた選手がレヴァークーゼンにはいる。スペースを作り出し、競り合いにも勝つ」と称賛した。

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ウンダフは、マザと一緒にプレーすることなら喜ぶだろう。だが、少なくとも代表チームでそれが実現することはない。今後、ドイツ代表監督のユルゲン・クロップがシュトゥットガルトのFWを再び招集したとしてもだ。U-18からU-20まではドイツサッカー連盟（DFB）のユニフォームを着ていたマザだが、周知の通り、すでに2年余り前にアルジェリア代表を選んでいる。

Getty Images

アルジェリア人の父とベトナム人の母の下、ドイツの首都ベルリンで育ったマザは、3つの大きく異なる文化に触れて成長した。代表としてプレーできる国も3つあった。「僕は3カ国すべてが大好きだ。最後はさまざまな理由から決めたけど、その理由は個人的なものだ」と、今年の初めに語っている。

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ドイツではなくアルジェリアを選択：マザの計画は大成功

夏休みにアルジェリアへ行き、家族を訪ねていたことも、感情面では決断に影響したのだろう。一方で、競技面も大きな要素だった。特にマザのポジションでは、わずか2歳年上のフロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラがいるドイツ代表での長期的な競争は極めて激しい。アルジェリアを選べば、全般的にずっと早く大きな一歩を踏み出せた。「できるだけ早くA代表でプレーし、代表のプロ選手としてできるだけ多くの試合に出たかった」と、マザはBildに説明している。

アルジェリア代表では2024年10月、19歳の誕生日を迎える1カ月半前にデビューし、すでに北アフリカの同国代表として24試合に出場している。できるだけ早くA代表で重要な役割を担うという計画は、完全に実現した。代表のユニフォームを着て初めて大舞台で際立つ活躍を見せたのは、2025年から2026年への年越しの時期にモロッコで行われたアフリカネイションズカップだった。アルジェリア代表でも屈指の選手となり、同国のあるメディアはアルゼンチンの伝説ディエゴ・マラドーナにちなんで、マザを「マザドーナ」と呼んだ。

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昨夏のワールドカップでも、アルジェリアが決勝トーナメント1回戦でスイスに0-2で敗れるまで、マザはレギュラーだった。グループステージではメッシを擁するアルゼンチンとも対戦し（0-3）、アルジェリアはバロンドールを8度受賞したメッシのハットトリックに打ちのめされた。それでもメッシは、マザの中に特別な何かを見いだしたようだ。