ポッドキャスト「Charla」で、フレッジは自身のキャリアで最も「クレイジー」なチームメートについて問われ、ほとんど迷うことはなかった。彼が選んだのはジョン・デュランだ。ブラジル人MFがかつてフェネルバフチェ・イスタンブールでともにプレーしたそのFWは、「何もかもどうでもよかった」という。

フレッジはこの評価を裏づけるべく、コロンビア人FWにまつわる数々の逸話を明かした。ある時、彼はトルコの強豪クラブの練習場で追加トレーニングをやろうと提案したという。「練習しよう、あっちで少し走ろう」とデュランに声をかけたそうだ。だが、その返答は拍子抜けするものだったという。「彼はこう答えたんだ。『なあ、俺はもう金持ちなんだ。走る必要なんてない』ってね。それからメディカル部門に行って、そこでだらだらしていた」

プロ選手としてはあまりにも疑問の残る姿勢だ。しかも、まだこれからサッカー選手として最も大きな年月を迎えるはずの選手であるにもかかわらずだ。もっとも、デュランの歩みには数多くの疑問符がつきまとう。とはいえ、欧州でのキャリアの始まり自体は十分に有望だった。2023年初めにシカゴ・ファイアーから約3000万ユーロでアストン・ヴィラへ移籍し、プレミアリーグに活躍の場を移すと、その得点力ですぐに名を売った。その脅威をバイエルン・ミュンヘンも味わうことになった。2024年10月、ヴィランズはヴァンサン・コンパニにとってバイエルン監督就任後初の公式戦黒星をつけた。

ジョン・デュランはアストン・ヴィラからどこへ移籍したのか？

決勝点を決めたのは終盤のデュランだった。マヌエル・ノイアーの意表を突く巧みなループでネットを揺らした。その後、彼は今にも陣営を変えたいかのようだった。「FCバイエルンは僕の夢のクラブ」であり、「プレーしたいクラブの一つでもある」と、デュランは当時語っていた。元主将エミリアーノ・マルティネスも「彼は世界最高のストライカーの一人になれる」と絶賛していた。だが、周知の通り、彼は今日に至るまでミュンヘンにたどり着いていない。その代わりに待っていたのは、まさに放浪だった。ただし、環境と成功の両面で最高の総合パッケージを見つけることが目的ではなかった。むしろ――そう見えるのは――可能な限り多くの金を自分の口座に振り込ませることだった。

イングランドで2年を過ごし、20ゴールを挙げた後、デュランはレアル・マドリーやパリ・サンジェルマンも関心を示したとされる中、2025年夏に7700万ユーロという巨額でアル・ナスルへ移籍。当時、サウジアラビア史上2番目に高額な移籍となった。クリスティアーノ・ロナウドの所属クラブは、2030年までの高額契約と推定年俸2000万ユーロを提示していた。そのわずか半年後、今度はレンタルでフェネルバフチェ・イスタンブールへ向かった。

Getty Images

ジョン・デュランがフェネルバフチェ・イスタンブールでのレンタルを打ち切った理由

到着して間もなく、彼はすでにジョゼ・モウリーニョの不興を買っていた。理由はトレーニング初日を欠席したからだ。「これは無礼だ。明確なルールがあり、それを守らない者は結果を受け入れなければならない」と、このポルトガル人指揮官のコメントは伝えられた。その後任ドメニコ・テデスコともすぐに関係をこじらせたため、デュランは2月初めにレンタルを打ち切った。ただ、その高額年俸のせいで欧州トップレベルのサッカーに近い場所へとどまることはできず、夏までゼニト・サンクトペテルブルクへレンタルされることになった。

ロシアによるウクライナ侵攻のため、デュランは国際試合への出場を禁じられていた。彼の最大の原動力は金ではないかという見方は、さらに強まった。フレッジも同じ趣旨の発言をしている。「彼がゼニトに移籍した時、僕はこう言ったんだ。『おお、これでもっと稼げるな』って。すると彼はこう答えた。『なあ、多ければ多いほどいい。多ければ多いほどいい』ってね」 かつてマンチェスター・ユナイテッドでプレーしたMFとの会話の中で、デュランはいつもこう強調していたという。「自分の人生も、家族の人生も、そして3世代先まで救ったんだ」

ゼニトでは9試合に出場し、1ゴール1アシストを記録したものの、シーズン終了後に再び砂漠へ戻ることはなかった。現在はベンフィカ・リスボンでレンタルとしてプレーしている。トップレベルの舞台に戻ったとはいえ、主に控えとしての起用で、ここまで12試合に出場し、それでも2得点を記録している。



