「もう十分に恥をさらした！」ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティに退任要求

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ブラジルのサッカー界のレジェンドが、カルロ・アンチェロッティに退任を強く迫った。

週末の日本との親善試合に2-3で敗れた後、1994年のワールドカップ優勝メンバーが自身のインスタグラムでイタリア人の名将を痛烈に批判した。ロマーリオはまず、サミル・シャウド会長に直接呼びかけた。

「あなたは若く、ブラジル人だ。ブラジルのサッカーにとって最善を望んでいると信じている。決断を下すだけの勇気があると証明する時だ。会長、アンチェロッティを帰国させてくれ」とロマーリオは書いた。

続いて矛先をアンチェロッティ本人に向けた。「我々はもう十分に恥をさらした。もう一度ワールドカップを台無しにするリスクは冒せない。アンチェロッティ、もうたくさんだ！ 荷物をまとめて、ここから出ていけ！」

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ロマーリオはさらに、67歳のアンチェロッティは欧州へ戻るべきだと訴え、「名を上げたクラブへ戻れ。ブラジルには、あなたを見ているために金を払い続ける余裕はない」と怒りをあらわにした。

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実際、イタリア人の名将が率いるセレソンの成績は際立ったものではない。アンチェロッティの指揮下で臨んだ21試合は12勝4分け5敗。1試合平均の勝ち点は1.9だった。

南米勢にとって特に失望の大きい結果となったのが、先のワールドカップだ。ブラジルは優勝候補の一角と目されていたが、決勝トーナメント1回戦でノルウェーに1-2で敗れ、早くも姿を消した。

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5度の優勝を誇るブラジルは、2002年のワールドカップを最後に、代表チームにとって最も重要な大会での優勝から遠ざかっている。アンチェロッティとセレソンの契約は2030年7月末まで。早期に契約を解消しなければ、次のワールドカップでも南米勢の指揮を執ることになる。