ローマ発 - イタリア中盤の伝説、アンドレア・ピルロが、イタリア代表監督候補としての自身をめぐる論争について沈黙を破り、「昨夜、この職務を担う候補ではなくなったことを知った」と明言した。これは、彼がロシアの賭博企業「フォンベット」と結んだプロフェッショナルな協力関係が引き起こした問題を受けたもので、この問題はイタリアサッカー連盟に彼の候補指名の再考を迫る、気まずい事態を招いた。

ピルロは公式インスタグラムアカウントに投稿した声明で、技術的な人事案件が公の議論と非難の場へと変わってしまったことへの深い遺憾の意を表明し、法律やプロとしての契約を遵守することが必ずしも政治的あるいはイデオロギー的立場を反映するものではないと強調した。

ピルロの「アズーリ」監督への候補指名は、彼がロシアの賭博企業のグローバルアンバサダーを務めていることを理由に、イタリア国内で激しい批判の嵐を巻き起こしていた。一部の人々はこれを国家的価値観との対立と見なし、反発の激しさは、彼の任命を阻止するために法的措置を取る可能性をちらつかせるほどにまで達していた。

2006年ワールドカップ優勝者は次のように語った。「ここ数日、私の名前とイタリア代表監督就任の可能性をめぐる論争を、非常に苦い思いで見守ってきた。諸機関、連盟、そして関係者すべてへの敬意から、これまで沈黙を守ることを選んできたが、今、いくつかの本質的な側面について明らかにする義務を感じている」

2020-2021シーズンにユヴェントスを監督として率いたピルロはこう続けた。「私のキャリアを通じて、選手としてであれ監督としてであれ、私は常に、働いた国々の法律と、合法的に署名した契約を遵守してきた。このプロフェッショナルな協力関係に政治的な意味合いを付与することは、私が一度も表明したことのない、まったく私の信条ではない信念を私に帰することを意味する」

48歳の彼は、イタリアサッカー連盟の技術部門の責任者であるパオロ・マルディーニとレオナルドに感謝を述べ、こう語った。「マルディーニとレオナルドが私に寄せてくれた評価と信頼に感謝したい。私は彼らの経験と能力、そしてイタリアサッカーへの変わらぬ愛情を十分に理解している」

声明の締めくくりに、ピルロはスポーツ上の決定が世論の争いへと変わってしまったことへの遺憾の意を表明し、祖国への帰属意識は取引や疑念の対象にはならないと強調して、こう語った。「スポーツ上の決定が、私とは無関係な意味や意図を帰することで終わる公の議論へと、あっという間に引きずり込まれてしまったことを残念に思う。イタリアへの私の愛は、一時的な立場に左右されるものではない。それは私の歴史とアイデンティティの不可分な一部であり、これからも常にそうあり続けるだろう」

なお、イタリアサッカー連盟は、前監督の後任として挙がっている選択肢をめぐる論争が続く中、代表チームの技術的人事案件について、いまだ公式な決定を下していない。