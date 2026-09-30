「危うく気が狂いそうだった」と、試合終了のホイッスル後に安堵した表情で語ったのはディック・シュロイダーだ。NECナイメヘンの指揮官が感情をあらわにした理由は、エムレ・モルだった。2017年に生まれ故郷のデンマークから約1000万ユーロでボルシア・ドルトムントへ移籍したこのトルコ人ウインガーは、これまで規律を欠く振る舞いや競技面での軽率さで、何人もの指導者を怒らせてきた。だが、8月11日の夜ほど奇妙だったことはおそらく一度もなかった。

昨季エールディビジでセンセーショナルな3位に入ったオランダのクラブは、チャンピオンズリーグ予選3回戦でオリンピアコス・ピレウスをホームに迎えていた。奇しくも、そこはモルの古巣の一つでもあった。第1戦は0-0で終了。そしてデ・ホッフェルトで始まった決着の一戦は、ホームチームにとって痛手から幕を開けた。ウインガーのサミ・ウアイッサが、前半30分過ぎに負傷交代を余儀なくされたのだ。

その交代で入るはずだったのがモルだ。しかも当然、すぐに入るはずだった。だが、モルがピッチに入るまでにはストップウオッチで2分49秒を要した。イヤリングが耳から外れなかったためだ。

IMAGO

NECナイメヘンのエムレ・モル、決勝弾の前に起きた奇妙なイヤリング騒動

そう、聞き間違いではない。モルはタッチライン際に立ち、周囲には怒り心頭のナイメヘンのベンチ陣営、その中にはシュロイダー監督もいた。そしてその中心で、29歳のモルは自分の耳をいじっていた。シュロイダーは完全にうんざりしていた。

「最後は自分で引きちぎってやろうかと思った。先週はその上からテープを貼ってプレーすることが許されていた。このレベルで、これだけ長く1人少ない状態で戦うのはひどい話だ。本当に改善しなければならない」と、監督は後に語った。元指揮官で、現在はZiggo Sportのテレビ解説者を務めるアレックス・パストールは「彼はこう思っていたんじゃないかな。耳ごと切り落としてしまえ、ってね！」と話した。

結局、30分にモルは両耳はそのまま、しかし規則通りイヤリングなしで試合に入った。そして実際に決定的な男となった。ナイメヘンは0-1のビハインドから延長戦に持ち込み、モルは95分に試合を2-1とする決勝点を挙げ、涙を浮かべながら歓喜した。モルにとって公式戦でのゴールは542日ぶりだった。あの時、2025年2月には、まだトルコ1部のエユプスポルでプレーしていた。

Getty Images

エムレ・モルはフェネルバフチェで2025/26シーズンを丸々欠場

シュロイダー監督は、このイヤリング騒動については和解した様子を見せた。「決勝点を決めることで、少しは埋め合わせをしてくれたね」。得点から10分後、消耗した切り札を再び下げたのは、モルの複雑な過去とも関係している。

昨季を通して、フェネルバフチェと契約していたモルは、イスタンブールのクラブが公式戦出場選手として登録しなかったため、シーズンを丸ごと棒に振った。その理由についてフェネルは口を閉ざしていた。トルコのジャーナリストたちは胃の問題だったと報じていた。

身長1メートル69で、ドリブルに秀でたモルは、この苦しかった直近の時期については、ふさわしいタイミングで話したいと明かしている。ピレウス戦の夜、彼がまず味わっていたのは、キャリア初期には慣れ親しんでいたが、長らく感じていなかった注目だった。

IMAGO

「アルゼンチンには神の手がある。僕らにはモルの耳がある」

「サッカー選手としては、特に自分のような状況なら、こういうことを夢見るものだ。簡単な2年間ではなかった」とモルは語った。「それで、こんなに重要な試合で途中出場して決勝点を決める。どれだけ素晴らしい気分か、言葉では言い表せないと思う」

では、あのイヤリングの件はどうだったのか。「監督には謝ったよ。イヤリングをテープで覆ってはいけないなんて、聞いたこともなかったと言ったんだ」と、この15試合出場の代表経験者は説明した。「どうしても外せなかったから、耳からそのまま引き抜いた。血は出たけど、すべて大丈夫だ」

またモルは、そもそもなぜイヤリングを着けたままプレーしようとしていたのかについても説明した。「見た目がいいと思って着けているわけじゃない。日本か中国のもので、眠るのを助けるものなんだ」。ジャーナリストのマルセル・レーザーは、地元紙De Gelderlanderのコラムでこの夜をこう総括した。「アルゼンチンには神の手がある。僕らにはモルの耳がある」

Getty Images

エムレ・モルはなぜオランダのNECナイメヘンにたどり着いたのか？

では、ドルトムント退団後にセルタ・ビーゴ、ガラタサライ、ファティ・カラギュムリュクでもプレーしたモルは、どうしてオランダ東部にたどり着いたのか。フェネルバフチェが契約延長を行わなかったため、彼は移籍金ゼロで市場に出ていた。そこで代理人のニマ・モディルがモルを売り込み、2022年からNECでテクニカルディレクターを務めるカルロス・アールバースに話を持ちかけた。

「私たちはかなり長い付き合いなんだ」と、62歳のアールバースはモディルとの関係について語った。「電話で話し、ニマがエムレの状況を説明してくれた。個人的な事情により、彼はかなり長い間サッカーから離れていたんだ」。その後ナイメヘンはモルをトライアルに招いた。「エムレについてはじっくり話し合った。それから彼とビデオ通話もした。ディック・シュロイダーは、マルベーリャで休暇中の彼と話している。もちろん誰もがエムレのことは知っているが、彼のキャリアは下降線をたどっていた。私たちがその流れを再び逆転させられるのか、お互いに助け合えるのか、見ていこうということだ」

モルはチームとともに練習し、右ウイングとしてテストマッチにも出場した。最初の出場ではアマチュアクラブのデ・トレフェルス戦で20分間プレーし、1-1の同点弾をアシスト。ほどなくして行われたデュイスブルク戦では先発に名を連ねた。それで首脳陣には十分だった。モルは2028年までの契約を手にした。

IMAGO

「並外れた資質」：ナイメヘンで負傷したエムレ・モル

「クラブにはとても感謝している。僕をもう一度幸せにしようとしてくれている。それが一番大事だった」とモルは語った。「お金の交渉をするつもりはない。お金なんて僕にはまったく重要じゃない。こんなに率直に言って申し訳ないけど、ただまたサッカーを楽しみたいだけなんだ。クラブはそのために支えてくれている。みんなが僕の味方でいてくれて、それがうれしい」。アールバースも歓喜した。「エムレには並外れた資質がある。彼ほどのレベルの選手は、普通なら私たちには手が届かない」

もっとも、ナイメヘンはまだモルの能力の恩恵をそれほど受けてはいない。昨季のサプライズクラブは新年のスタートで苦しんだ。リーグでは7試合で3敗を喫して11位にとどまり、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ初戦も、ユベントス・トリノ相手に0-5の大敗に終わった（CLプレーオフではボデ／グリムトに敗退）。

それにはクラブを悩ませている深刻な負傷問題も関係している。その影響はモルにも及んでおり、1度は病気で欠場し、さらに2度は彼にとってまだ慣れていない負荷の後遺症により不在となった。「監督はフィジカル面で多くを求めてくるし、僕は丸1年プレーしていなかった。だから一歩ずつ進めていかなければならない」と彼は語った。

Getty Images

エムレ・モルにはメンタリティーとフィジカル面の安定感が欠けることが多かった

現在のモルは鼠径部の負傷で離脱しており、復帰はおそらく10月半ばまでずれ込む見通しだ。本人にとっては特に悔しい状況だろう。というのも、長い代表ウィークの中でフィットネス向上にじっくり取り組めるはずだったからだ。それも今は限られた形でしかできない。

「彼にとって、もうお金は問題ではない。そこは障害ではなくなっている」と、モルがテストを受けていた7月初旬にシュロイダー監督は語っていた。「もしかすると、まさにそれが彼に必要な落ち着きを与え、再び解き放たれたようにプレーする助けになるのかもしれない」。ただ、こうした期待を抱いた指導者はシュロイダーの前にも何人もいた。ドルトムントでのトーマス・トゥヘル、ビーゴでのフアン・カルロス・ウンスエに始まっている。

しかし、早くから「トルコのメッシ」と呼ばれてきたモルに、正しいメンタリティーとフィジカル面の安定感を植え付けることに成功した者はほとんどいなかった。モルには違いを生み出せるだけの資質がある。だが彼には、チームスポーツとしてのサッカーにおける基礎要素があまりにもしばしば欠けていた。戦術的規律、粘り強さ、勤勉さ、そして空間認識、判断力、さらには単純な現実感覚までだ。

IMAGO

エムレ・モルは「もう一度挑戦した敗者」にすぎないのか？

「このゴールが、自分がこれから楽しめる転機になることを願っている」と、モルはあの8月11日の夜に語っていた。ここまで7試合236分出場。さらにもう1ゴール、ではなく、1アシストが加わっている。先発出場はまだ1度だけで、リーグ戦ではいまだ一度もない。

「勝者とは、もう一度挑戦した敗者にすぎない」。キャリアで9つ目となる異なるプロクラブへの移籍後、モルはインスタグラムにそう書いた。モルの次なる挑戦が本当に望んだ転機をもたらすかどうかは、現時点では見通せない。だが、もしこのイヤリング騒動がナイメヘンで最も騒がしい章として残るのだとすれば、それはモルの波乱に満ちた経歴にいかにもふさわしいことではある。

エムレ・モル：キャリア成績