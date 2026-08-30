「彼らはこのチームに別次元のものをもたらせるし、実際にもたらしてくれる2人だ。それは今日、示してくれた」と、ボルシア・ドルトムントのニコ・コバチ監督はSkyで、土曜夜のハンブルガーSV戦での2-0のホーム勝利において圧巻の出来を見せた2選手を称賛した。

ジャンニス・コンスタンテリアスとコンスタンティノス・カレツァスは、ブンデスリーガデビューで観衆を沸かせ、ジグナル・イドゥナ・パルクでここ最近しばしば欠けていたものをBVBにもたらした。それは華麗なフットボールだ。ただ見栄えのためだけではなく、同時にチームに貢献し、リーグ開幕戦で結果にも結びついた。「この陣容があれば、多くの人が求めているであろうもの、つまりスペクタクルなプレーが生まれる。今年はそこをさらに改善できた。技術的に非常に優れた彼らが、その能力を見せてくれることを願っている」と、コバチ監督は試合前からそうした期待を口にしていた。

BVB指揮官が言う「別次元」とは何を意味するのか。より小規模な欧州リーグからそれぞれ加わった2人のギリシャ人新戦力は、退団し、現在はアヤックスでプレーするユリアン・ブラントができることをすべてこなせる――しかも、そこに決定的な要素をさらに上乗せしている。コンスタンテリアスとカレツァスは、立ち位置が止まった状態からでも推進力を生み出せる点でブラント以上に試合を変えられる選手だ。ドイツ人の前任者よりもさらに主体的で、相手のライン間、特に各ラインの間で、自ら何もないところからアクセントを加え、次々と新たな局面を生み出すという非常に重要な資質を備えている。

BVB：HSV戦でのジャンニス・コンスタンテリアスはどれほど良かったのか？

HSV戦の刺激的な最初の45分間、カレツァスとコンスタンテリアスは何度となくドルトムントの攻撃の支柱となった。後者は、先週末のバイエルン戦（1-2）のスーパーカップですでに示していた好材料を裏づけた。コンスタンテリアスの高速域での細かなボールタッチは見事で、身のこなしの鋭さとしなやかさも際立っている。さらに、ボールを持たれている局面での高いアグレッシブさも加わる。土曜夜には、前半30分過ぎに中盤で見せ、観客の熱狂的な喝采を浴びたボール奪取でも、それがはっきりと証明された。

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そして前半終了間際、コンスタンテリアスが2-0となる決勝点を決め、BVBでの初ゴールも記録したことは、よく言われるところの「ケーキの上のサクランボ」だった。「前半は最高だった。完璧だった。やりたかったことをすべて実行できた」と、守備の要ヴァルデマール・アントンはSky で前半のドルトムント全体のパフォーマンスに酔いしれた。コンスタンテリアスのゴールは、ボールがハンブルクのDFに当たってコースが変わったため、やや幸運な形ではあったが、それでも創造性にあふれていた。というのも、このギリシャ代表は実際にはノールックでニアサイドを狙っていたからだ。

その躍動感によって、コンスタンテリアスは黒と黄色のユニフォームでわずか約100分間プレーしただけで、すでに人気者への道を順調に歩み始めている。そして、この先の数週間でその道をどう進んでいけたかも容易に想像できた。だが、BVBの視点だけでなく、中立のブンデスリーガ視聴者にとっても非常に残念なことに、日曜の夕方遅くになって、リーグデビュー戦のような華麗なプレーを当面はもう見られないことが明らかになった。

ジャンニス・コンスタンテリアスはBVBでどれほど離脱するのか？

ブンデスリーガ開幕戦の翌日、ドルトムントは最悪の懸念を認めざるを得なかった。コンスタンテリアスはリーグデビュー戦で前十字じん帯断裂を負い、数カ月にわたって離脱することになった。「この知らせは我々にとって非常に大きな痛手だ。ジャンニスはごく短い時間の中で、なぜ我々が彼をボルシア・ドルトムントにとって素晴らしい選手だと見ているのかをすでに示してくれた」とスポーツ担当取締役のラース・リッケンは語った。「今はまず、彼自身と我々の焦点は回復に向けられる。ジャンニスには我々が全面的に寄り添う」

前十字じん帯断裂により、コンスタンテリアスが2027年春までプレーできない可能性が高いという、いま現実のものとなった懸念は、土曜夜の時点ですでに色濃く漂っていた。「それはもっと重い話をしなければならないだろう。日曜に検査を受けることになる。ただ、医師から聞いた話では、少なくとも良くはなさそうだ」と、コバチ監督もすでに悪い予感を抱いていた。

2点目となる自身のこの日の2ゴール目を惜しくも逃した直後、コンスタンテリアスは競り合いの最中の不運な動きでヒザを痛めた。最初はその場に倒れ込み、54分に交代する際にはかなり絶望した様子を見せていた。大きな期待を抱かせる船出のあとだけに、この長期離脱は本人にとってもBVBにとっても痛恨の一撃だ。

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2600万ユーロの新戦力は、すでにボルシアの攻撃を大きく前進させる存在であることを十分以上に示している。そして同時に、彼不在ではその攻撃がかなり停滞して見えることも。BVBが後半にそれほどまでの支配力を見せられなかったのは、一方ではハンブルクの選手たちのパフォーマンスが大きく向上したことが確かに要因だった。だが他方で、コンスタンテリアスとともに、多くの機動力と遊び心もまたピッチを去ったのだった。

「ドルトムントが右から左へボールを動かし、ライン間に入れてくると、まずはこちらがかなり走らされる。なかなかうまくプレスにも行けない。それが僕たちの問題だった」と、HSV主将ニコライ・レンベルクはSkyで、なぜ前半のBVBにほとんど対抗できなかったのかを説明した。

ジャンニス・コンスタンテリアスとコンスタンティノス・カレツァスがBVBで魅了

コンスタンテリアスは同胞カレツァスとともに、ハンブルクが苦しんだ最大の要因だった。というのも、絶えず賢くポジションを入れ替え、完璧なボールコントロールでライン間のプレーを極めて高い水準に保ち、それを速く、なおかつ正確なものにしていたのは、この新たな創造性の担い手2人だったからだ。「ものすごかった」とアントンは2人のギリシャ人の出来を表現した。「彼らの機動力、そしてどれだけ危険な存在か。あの年齢でそれだけのクオリティーがあるのは大きいし、将来に向けても僕たちには必要だ。彼らがチームにいてくれてうれしい」

このコンビの第一印象を見れば、BVBファンだけでなく、多くの人がカレツァスがしばらくの間、この最高の相棒を隣に置けなくなることを残念に思うはずだ。そしてドルトムントの視点では、切実な問いが浮かぶ。どうやってコンスタンテリアスの穴を埋めるのか。「あの子のことを思うと本当にやりきれなかった。初日からここで素晴らしい存在感を見せていたし、ロッカールームでもそうだった。みんな、もう彼のことが本当に好きなんだ」とスポーツディレクターのオーレ・ブックは強調した。彼は、自身とクラブ首脳陣がぜひ獲得したいと望んでいた攻撃的MFの負傷を、不安げな表情で見守っていた。

土曜の試合でコバチ監督は、コンスタンテリアスに代えてより守備的なマルセル・ザビツァーを投入したが、オーストリア人に前任者のような躍動感が欠けていたのは予想どおりだった。プレースタイルの面だけで見れば、HSV戦で途中出場後に一発レッドで話題となり、すぐに退場したサムエレ・イナシオがコンスタンテリアスの後継として最も適任だろう。だが、18歳のトップタレントがその役割を担うだけの準備が、必要な水準で整っているかとなると疑問は残る。

今度はジェイドン・サンチョが再びBVBに復帰する可能性も？

マクシミリアン・バイアーはより経験のある代替案だ。ただしその場合、コバチ監督はドイツ代表を今後2つのウイングバックの一角で起用していくというプランを、またしても取り下げなければならない。そしてそうなれば、今度はバイアーのサイドの持ち場がスカッド内で空くことになる。

いずれにせよ、火曜（9月1日）20時の夏の移籍市場閉幕まで残りわずかな日々の中で、補強責任者たちが再び頭を悩ませ始める可能性は十分にある。スポーツ担当取締役のリッケンも、あの打ちのめされる診断が正式発表される前から、それを示唆していた。「実際にどれほど重いケガなのかによって、その後の対応を決めることになる。ただ、はっきりしているのは、今後3日間で何かを前提に動くことはしないということだ」

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では、コンスタンテリアスの直接的な代役として、どんな駆け込み補強が考えられるのか。コンスタンテリアス獲得前にドルトムントが本命としていたサイド・エル・マラは、1.FCケルンとの契約を延長しており、もはや獲得不可能だ。そこで再び浮上し得る名前がある。ジェイドン・サンチョだ。イングランド人はうってつけの解決策になり得る。コンスタンテリアスに似たタイプの選手であり、彼やカレツァスと同様に、静止状態から推進力を生み出す力を備えている。サンチョのBVB再復帰を巡る憶測は、この数週間から数カ月にかけて数多くあったが、カレツァスとコンスタンテリアスの加入後には、言うまでもなく下火になっていた。

いずれにせよ、ドルトムントでサンチョがこれまでのキャリア最高の時期を過ごしたのは確かだ。そしてマンチェスター・ユナイテッドとの契約満了後、現在26歳となった彼は依然として新天地が決まっておらず、移籍金なしで獲得できる。そういう意味ではリスクは小さい。ただし、サンチョがボルシアで3度目の挑戦に臨むには、大幅な年俸ダウンを受け入れる必要があるだろう。そしてもちろん、かつてのスーパータレントが再び本来の最高の状態に戻れるのかという競技面の疑問も残る。ここ最近のチェルシーFCとアストン・ビラへのレンタル移籍は、周知のとおりおおむね期待外れに終わっている。