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トッテナムのウインガー、デヤン・クルゼフスキが、長期離脱を強いられた負傷による心身への負担を明かし、プロとしてのキャリアが終わったのではないかと恐れた時期があったと認めた。スウェーデン代表の同選手は、前シーズンの最終日に起きた接触で膝に深刻なダメージを負い、2025-26シーズンを全休した。

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大きな打撃

元ユヴェントスFWは、2024-25シーズン最終戦でマルク・グエイと接触し、深刻な負傷を負った。その後の検査で、軟骨の一部が完全にはがれ、関節内の別の場所に移動していたことが判明。医療スタッフが単純に修復できる状態ではなかった。

厳しいリハビリ期間を経て、このアタッカーはつい最近、公式戦に復帰した。コヴェントリー戦とチェルシー戦で短時間ながらピッチに立ち、526日間に及ぶ戦線離脱に終止符を打った。

母親への告白

クルゼフスキはトッテナムの公式サイトで、最初の接触直後の状況を詳しく語った。当初から違和感はあったものの、事態の深刻さを実感するまでには時間がかかったという。

「試合のことは覚えている。ウォーミングアップはとてもいい感触だったし、それから10分後に接触したのを覚えている」と振り返った。「痛みはあったけど、それほど強くはなかった。もっとひどい痛みを感じたこともある。ただ、膝が少し動きすぎるのを感じた。軟骨が損傷して、その一部がはがれ、膝の別の場所に移動してしまった。軟骨は修復できないから、検査画像では軟骨の一部がなくなっているのが分かった」

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身体的な損傷は、やがて精神的な苦痛にもつながった。そして家族とのつらい会話の中で、もう無理かもしれないと打ち明けた。

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「母に話した。母と一緒に座って、『聞いて。もううまくいかないと思う』と伝えた」とクルゼフスキは明かした。「心の準備をしてもらう必要があった。『もうプレーできないと思う』と」

欧州制覇に加われず

長期離脱により、このウインガーはトッテナムの近年の歴史における最も重要な瞬間の一つに出場できなかった。トッテナムは2025年のヨーロッパリーグ決勝でマンチェスター・ユナイテッドを破り、長く待ち望んだタイトルを獲得したが、クルゼフスキにとって祝勝の場は非常につらいものだった。

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「人生で最もつらい日の一つだったと思う」と説明した。「みんなが喜んでいる姿を見るのは本当に素晴らしかった。でも、松葉杖をついてそこへ行くのはとても大変だった。歩けなかったから。あの場所［表彰台］に上がるには滑りやすすぎて、メダルを受け取ることさえできなかった」

「そういうことはつらかったけど、受け入れてバルセロナに戻った。帰りの飛行機には乗れなかったから、そこに滞在しなければならなかった。チームがバスで祝う姿を見るのは、この一連の経験でおそらく一番つらかった。そういう時は本当に孤独を感じるから」

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クリスタル・パレス戦で復帰を前進させられるか

慎重な復帰の第一歩を無事に踏み出したクルゼフスキは、今後数週間で試合勘をさらに高めたいところだ。トッテナムは今週末のクリスタル・パレス戦で3連勝を狙う。この試合は、ウインガーがトップチームにさらに溶け込み、負傷の悪夢を完全に過去のものとする絶好の機会になる。