「もうバイエルンのユニフォームを着ることは許されない。でも、それには理由がある」。レルは自身のインスタグラムのプロフィールに投稿した動画に、そう書き添えて経緯を説明した。もともとこの元右サイドバックは、自身の著書の表紙で古巣ミュンヘンのクラブのユニフォーム姿を見せていた。しかしその後、FCBがこの画像を表紙から外すよう求め、現在は白いTシャツ姿に差し替えられている。

1月にバイエルンのオーバー40チームの一員としてチャリティーの屋内大会でプレーしてから数週間後、FCBの「トップのオフィス」から電話があったと、レルはインスタグラムの動画で明かした。「もうバイエルンのユニフォーム姿では歓迎されないし、今後はバイエルンのユニフォームを着るのは控えてほしい」。かつてバイエルンの下部組織でもプレーし、2003年から2010年まで（2004年から2006年までは1.FCケルンへのレンタル移籍を挟む）ミュンヘンのトップチームで通算98試合に出場した42歳は、電話の内容をそう再現した。

古巣クラブからの要請について、レルは当初「とりあえずそのままにしておいた」と話した。ただ、その数週間後には出版社が「FCバイエルンから弁護士名義の書面を受け取った。『表紙からバイエルンのユニフォームを外してほしい』という内容だった」と明かし、「それで実際にそうした」と語っている。

クリスティアン・レル、バイエルン首脳陣に皮肉

なぜバイエルンがFCBのユニフォーム姿での表紙を禁じたのか、レルには分からないままだったという。「今あのクラブでうろうろしていて、いずれあのクラブにやって来た責任者の誰であっても、バイエルン・ミュンヘンが僕の心の中にあること、そしてこれからもずっとそうであり続けることを止めることはできない」。その後、ヘルタBSC（2010年から2012年）とUDレバンテでもプレーし、2014年にプロキャリアを終えた元ドイツU-21代表は、バイエルン首脳部に向けてそう皮肉を飛ばした。

一方で、かつてのクラブ首脳だったウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲについては明確に除外しつつ、「でも、あそこで飛び跳ねている他の“イースターバニー”たちには、僕がここに抱いているエンブレムを、どんな形であれ手放させることなんてできない」と述べた。

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Bildによると、バイエルンがレルの著書の表紙からFCBユニフォーム姿を外すよう求めたのは、出版社がゼーベナー・シュトラーセのクラブに該当する商標権の使用について問い合わせていなかったためだという。バイエルンはこの種の商標権侵害を一貫して追及している。

「バイエルン・ミュンヘンは僕を排除した」とレルは続けた。「それもまったく問題ないし、理解しなければならないことだ。会社でも、組織でも、人でも、誰かを排除することはあるし、自分が最も必要としていた時に寄り添ってくれないこともある」。それでもバイエルンの決定については「もちろん受け入れたし、受け止めた。公式に二度とバイエルンのユニフォームを着てはいけないとしても、僕は何の問題もない」と話している。