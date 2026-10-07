「もうバイエルンのユニフォームを着ることは許されない。そこには理由がある」と、レルは自身のインスタグラムのプロフィールに投稿した動画に添えて記した。その動画では、変更の経緯を説明している。もともと元右サイドバックのレルは、自身の著書の表紙で古巣ミュンヘンのクラブのユニフォーム姿を見せていた。だが、その後FCBがこの画像をカバーから削除するよう求め、現在は白いTシャツ姿に差し替えられている。

1月にバイエルンのオーバー40チームの一員として慈善目的の屋内大会に出場してから数週間後、FCBの「トップのオフィス」から電話を受けたと、レルはそのインスタグラム動画内で説明した。「もうバイエルンのユニフォーム姿は歓迎されていないし、今後はバイエルンのユニフォームを着るのを控えてほしいと言われた」と、かつてバイエルンの下部組織でもプレーし、2003年から2010年まで（2004年から2006年までの1.FCケルンへのレンタル移籍を挟みながら）ミュンヘンのトップチームで通算98試合に出場した42歳は、電話の内容を明かした。

これを受け、古巣クラブからの要請については当初、「とりあえずそのまま受け止めていた」とレルは語った。だが、そのまた数週間後には、彼の出版社に「FCバイエルンから弁護士名義の書面が届いた。『表紙からバイエルンのユニフォームを外してほしい』という内容だった」と説明。「それで私たちは実際にそうした」と続けた。

クリスティアン・レル、バイエルン首脳陣に皮肉

なぜバイエルンがFCBのユニフォーム姿の表紙を禁じたのかについて、レルには不明なままだった。「今あのクラブでうろうろしていて、いつかそのクラブにやって来た連中の誰にも、バイエルン・ミュンヘンが自分の心の中にあり、これからもずっとあり続けることを止めることなんてできない」と、元ドイツU-21代表はバイエルン首脳部に向けてひとこと皮肉を飛ばした。なお、ヘルタ・ベルリン（2010年から2012年）とUDレバンテでのプレーを経て、2014年にプロキャリアを終えたレルは、元クラブ首脳のウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲについては明確に除外している。

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Bildによると、バイエルンがレルの書籍カバーからFCBユニフォームを外すよう求めたのは、彼の出版社が該当する商標権についてゼーベナー通りのクラブに確認を取っていなかったためだという。バイエルンはこの種の商標権侵害を一貫して追及している。

一方でレルは「バイエルン・ミュンヘンは私を排除した」と続けた。「それもまったく問題ないし、理解しなければならないことだ。企業や機関、人の中には、自分を排除する者もいるし、自分が最も必要としていた時に味方してくれない者もいる」。それでもバイエルンの決定については「もちろん受け入れ、受諾した。公式に二度とバイエルンのユニフォームを着てはいけないとしても、私は何の問題もない」と語った。