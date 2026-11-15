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ブラジル代表の伝説的な元ストライカー、ロマーリオが、土曜日にシンガポールで行われた日本との親善試合に2-3で敗れたことを受け、同代表のカルロ・アンチェロッティ監督の即時解任を要求した。1994年ワールドカップ優勝メンバーのロマーリオは敗戦後、SNSでイタリア人指揮官に代表監督の職を離れ、クラブの監督業に戻るよう求めた。

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伝説的ストライカー、ついに堪忍袋の緒が切れる

ロマーリオは、5度の世界王者ブラジルがさらに深刻な危機に陥る前にアンチェロッティ監督を解任するよう、ブラジルサッカー連盟のサミル・シャウド会長に求めた。ブラジルは2026年ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でノルウェーに敗れたものの、イタリア人指揮官の契約は2030年まで延長されていた。しかし、土曜日にシンガポール・ナショナルスタジアムで喫した敗戦を受け、元ストライカーで現ブラジル上院議員のロマーリオは即時の監督交代を要求した。

元FW、クラブチームの指導に戻るよう促す

森保一監督率いる組織的な日本との土曜日の一戦では、久保建英と中村敬斗のゴールにより、ブラジルは開始19分までに2点を追う展開となった。その後、レアル・マドリーのウイング、ヴィニシウス・ジュニオールが33分と75分に得点し、同点に追いついた。

しかし、坂元達裕がアディショナルタイムにペナルティーエリア内から決勝点を挙げた。その前にファウルがあったとの激しい抗議が起こり、アンチェロッティ監督と、すでに交代していたバルセロナのアタッカー、ラフィーニャが退場処分を受けた。

試合後、ロマーリオはインスタグラムにこう投稿した。「アンチェロッティ、もうたくさんだ！荷物をまとめて出ていけ！

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あなたの実績を疑う者はいない。世界のサッカー史上、最も偉大な監督の一人だ。だが、それはクラブでの話だ。ブラジル代表では、まだ結果を出していない。もう我慢できない！

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これからも監督を続けたいのか？名を上げたクラブチームに戻ればいい。ブラジル代表には、このまま賭けを続けて成り行きを見守る余裕などない」

連盟会長に行動を要求

アンチェロッティ監督は選手たちの反撃と、出場機会を与えられた選手たちのプレーを称えたが、ロマーリオは再び大会で失敗するのを防ぐため、怒りの矛先を連盟の指導部に向けた。

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1994年ワールドカップ優勝メンバーのロマーリオは、声明でブラジルサッカー連盟（CBF）会長に直接呼びかけ、こう続けた。「今度はCBFのサミル・シャウド会長に言いたい。あなたは若く、ブラジル人で、ブラジルサッカーにとって最善のことを望んでいると信じている。決断する度胸があると示す時だ。

頼むから、会長！アンチェロッティをさっさと追い出してくれ！ブラジル代表のユニフォームを軽んじてはいけない。もう十分に恥をかいたし、またワールドカップを台無しにするリスクは冒せない。ワールドカップを逃してから泣いても遅い。行動するなら今だ！」

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波乱の1年を締めくくるシンガポールでの一戦

ロマーリオの怒りの発言を受けて厳しい視線が注がれる中、アンチェロッティ監督は年内最後の親善試合を前に、チームの守備の弱点に早急に対処しなければならない。ブラジルはシンガポール・ナショナルスタジアムにとどまり、11月17日に開催国のシンガポールと対戦する。狙うのは自信と守備の安定を取り戻すことだ。アジアの格下相手に説得力のある勝利を収められなければ、CBF幹部にイタリア人指揮官の長期的な去就を再考するよう求める声は一層強まるだろう。