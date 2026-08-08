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ライブ
Sebastian Hoeness Stuttgart 2025Getty Images
Jochen Tittmar

翻訳者：

「もうそれほど時間はない」：セバスティアン・ヘーネス、VfBシュトゥットガルトの移籍対応に再びいら立ち

ブンデスリーガ
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シュトゥットガルト

セバスティアン・ヘーネスは、ここまでVfBシュトゥットガルトの移籍市場でそれほど大きな動きがなかったことに、決して満足していない。

VfBシュツットガルトのセバスティアン・ヘーネス監督が、あらためて強く補強を求めた。すでに昨年も、自クラブの補強担当に対して明確な批判を口にしていた。「監督の目標は、常に最高の選手を引き留めることでなければならない。ビリーは間違いなく我々の最高の選手の一人だ」とヘーネス監督は、グラスアウでのトレーニングキャンプの傍ら、メディア対応の場でビラル・エル・ハンヌスへの関心が取り沙汰されていることについて語った。

その直後、指揮官はより本質的な話に踏み込み、こう説明した。「我々はチャンピオンズリーグのシーズンを戦う。その中では、この大会でも戦える状態でスタートすることが重要だ。だからこそ、戦力を失うのではなく、戦力を上積みしたいという思いがある」

その具体像についても、ヘーネス監督はすでにイメージを持っている。「理想は、これから育てる必要があるポテンシャルではなく、すでに引き出されているポテンシャルだ。まだ動きがあることを願っている。もうそれほど時間はなく、準備期間の大部分もすでに終わっている。だからこそ、強力なスカッドでシーズン開幕を迎えられるようにしたいという思いは大きい」と話した。

HoenessGetty

セバスティアン・ヘーネス、2025年の時点ですでに不満

ファビアン・ヴォールゲムート強化担当取締役とアレクサンダー・ヴェールレ代表取締役会長を中心とするスポーツ部門首脳陣は、ここまでレオ・ザウアー、ティム・ファン・デル・レイ、GKマリウス・フンク、さらにMFグリシャ・プレーメルをネッカー川のほとりへと呼び込んだ。それでも、攻撃陣には明らかに補強の遅れがある。

最前線中央のポジションでは、シュツットガルトが引き続きジェナン・ペイチノヴィッチの獲得に動いている。しかし、その所属元であるVfLヴォルフスブルクとの移籍金を巡る交渉は難航している。

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ヘーネス監督が首脳陣への圧力を強めていることは、昨年の出来事を強く思い起こさせる。すでに前年にも、ニック・ヴォルテマーデが最大9000万ユーロのクラブ記録となる移籍金でプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドへ移籍した際、指揮官はチーム編成について大きな不満をあらわにしていた。

VfBシュツットガルト、ニック・ヴォルテマーデの代役として2人を獲得

当時のボルシアMGとのホーム戦を前に、ヘーネス監督は不満をあらわにした。「事実として、我々にとっては大きな損失だ。我々は昨夏、実現したいことをいくつか掲げていた。そして、はっきり言わなければならないが、ニックが今移籍する前の時点ですら、それらを実現することはまだ完全にはできていなかった。スカッドは、当初思い描いていた状態にはなっていない」

記録的な収入も、当時の指揮官を落ち着かせることはなかった。「もちろん財政的な状況はある。だが、スポーツ面の責任は監督にある」

Bilal El Khannouss VfB Stuttgart 2025Getty Images

その後の後釜探しは波乱含みだった。KRCヘンクとのFWオ・ヒョンギュを巡る優先交渉は、土壇場で破談となった。何時間にも及ぶ話し合いの末、メディカルチェックの結果によってVfB側にはなお疑念が残り、加えて移籍金の希望額にも大きな隔たりがあった。

そして2025年夏の移籍期限終了直前、シュヴァーベン勢は最終的にレスター・シティからビラル・エル・ハンヌスを期限付き移籍で獲得して対応した。その前日には、すでにウイングのバドレディン・ブアナニをOGCニースから約1500万ユーロで獲得していた。

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