VfBシュツットガルトのセバスティアン・ヘーネス監督が、あらためて強く補強を求めた。すでに昨年も、自クラブの補強担当に対して明確な批判を口にしていた。「監督の目標は、常に最高の選手を引き留めることでなければならない。ビリーは間違いなく我々の最高の選手の一人だ」とヘーネス監督は、グラスアウでのトレーニングキャンプの傍ら、メディア対応の場でビラル・エル・ハンヌスへの関心が取り沙汰されていることについて語った。

その直後、指揮官はより本質的な話に踏み込み、こう説明した。「我々はチャンピオンズリーグのシーズンを戦う。その中では、この大会でも戦える状態でスタートすることが重要だ。だからこそ、戦力を失うのではなく、戦力を上積みしたいという思いがある」

その具体像についても、ヘーネス監督はすでにイメージを持っている。「理想は、これから育てる必要があるポテンシャルではなく、すでに引き出されているポテンシャルだ。まだ動きがあることを願っている。もうそれほど時間はなく、準備期間の大部分もすでに終わっている。だからこそ、強力なスカッドでシーズン開幕を迎えられるようにしたいという思いは大きい」と話した。

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セバスティアン・ヘーネス、2025年の時点ですでに不満

ファビアン・ヴォールゲムート強化担当取締役とアレクサンダー・ヴェールレ代表取締役会長を中心とするスポーツ部門首脳陣は、ここまでレオ・ザウアー、ティム・ファン・デル・レイ、GKマリウス・フンク、さらにMFグリシャ・プレーメルをネッカー川のほとりへと呼び込んだ。それでも、攻撃陣には明らかに補強の遅れがある。

最前線中央のポジションでは、シュツットガルトが引き続きジェナン・ペイチノヴィッチの獲得に動いている。しかし、その所属元であるVfLヴォルフスブルクとの移籍金を巡る交渉は難航している。

ヘーネス監督が首脳陣への圧力を強めていることは、昨年の出来事を強く思い起こさせる。すでに前年にも、ニック・ヴォルテマーデが最大9000万ユーロのクラブ記録となる移籍金でプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドへ移籍した際、指揮官はチーム編成について大きな不満をあらわにしていた。

VfBシュツットガルト、ニック・ヴォルテマーデの代役として2人を獲得

当時のボルシアMGとのホーム戦を前に、ヘーネス監督は不満をあらわにした。「事実として、我々にとっては大きな損失だ。我々は昨夏、実現したいことをいくつか掲げていた。そして、はっきり言わなければならないが、ニックが今移籍する前の時点ですら、それらを実現することはまだ完全にはできていなかった。スカッドは、当初思い描いていた状態にはなっていない」

記録的な収入も、当時の指揮官を落ち着かせることはなかった。「もちろん財政的な状況はある。だが、スポーツ面の責任は監督にある」

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その後の後釜探しは波乱含みだった。KRCヘンクとのFWオ・ヒョンギュを巡る優先交渉は、土壇場で破談となった。何時間にも及ぶ話し合いの末、メディカルチェックの結果によってVfB側にはなお疑念が残り、加えて移籍金の希望額にも大きな隔たりがあった。

そして2025年夏の移籍期限終了直前、シュヴァーベン勢は最終的にレスター・シティからビラル・エル・ハンヌスを期限付き移籍で獲得して対応した。その前日には、すでにウイングのバドレディン・ブアナニをOGCニースから約1500万ユーロで獲得していた。