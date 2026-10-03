モンテッラは、自身に向けられた批判や、ますます高まる解任要求に対して、ことさらに落ち着いた態度を見せた。「現在の批判にあまり耳を傾けたくはない。この選手たちとともに、我々は24年ぶりにワールドカップに出場し、リーグAにも昇格した」と、52歳のイタリア人指揮官は金曜夜、リエージュで行われたベルギー戦でトルコが0-3で敗れた後に語った。

強豪との3試合を終えた時点で、モンテッラのチームは勝ち点0、得失点は1-8。此前はフランスに0-1、イタリアに1-4で敗れ、グループ1の最下位に沈んでいる。

「統計的に見れば互角の試合だった。このレベルではミスをしてはいけない。ミスをすれば、相手はそれを見逃してはくれない」とモンテッラは話した。また、UEFAネーションズリーグの最上位リーグに所属していることを「罰ではなく特権」と表現し、さらなる成長への刺激だと位置づけた。

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モンテッラはネーションズリーグで誰を欠いていたのか？

実際のところ、ベルギーでのモンテッラのチームは、結果が示すほど一方的に劣っていたわけではない。トルコはシュート数、相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ数、CK数で上回り、xGの数値も勝利したベルギーと比べてごくわずかに低いだけだった。そのベルギーではケビン・デ・ブライネが2得点、ロメル・ルカクもゴールを決めた。フランス戦、イタリア戦でも、モンテッラのチームはほぼ互角の相手だった。

しかし、結果はモンテッラに明確に不利に働いている。とりわけ、昨夏のワールドカップで見られたパターンが、今もそのまま続いているからだ。トルコは決して悪いサッカーをしているわけではないが、攻撃面では驚くほど非効率で、個人のミスによって試合を落とすことも少なくない。

ネーションズリーグでは、ハカン・チャルハノールとケナン・ユルドゥズという2人の絶対的主力がここまでまったく起用できていないことも、状況をさらに難しくしている。リエージュでは、フランクフルトのジャン・ウズンというもう1人の実力者も欠いていた。

トルコメディアは何を求め、どんな名前が挙がっているのか？

それにもかかわらず、トルコメディアはモンテッラの更迭を求めている。たとえばHürriyet は直近の敗戦後、「モンテッラとは今すぐ決別すべきだ。そして今こそ全員がようやく辞任して去るべきだ！」と書いた。「モンテッラには、もはやこのチームに与えられるものが何もない。トルコサッカーは危機にある」

「アリベデルチ、ヴィンチェンツォ・モンテッラ！」と報じたのはA Sporで、Fotomac は先週月曜のイタリア戦後の時点ですでに「家に帰れ！」と願っていた。

また、Hürriyetはエディ・ハウとトーマス・フランクの2人を後任候補としてすでに取り沙汰している。この有力日刊紙は、W杯でのグループステージ敗退後も監督を続投させたこと自体が誤りだったと位置づけた。

トルコ代表監督としてのモンテッラの成績は？

モンテッラがトルコ代表監督に就任したのは、ほぼちょうど3年前だった。スタートは3連勝で、その中にはベルリンでのドイツ代表相手の3-2という非常に注目を集めた勝利も含まれていた。

ドイツで開催されたEURO 2024ではトルコを準々決勝に導いた一方、今年のアメリカ、メキシコ、カナダでの大会では早期敗退を喫し、大きなネガティブサプライズと受け止められた。イタリア人指揮官の下で行った39試合で、トルコは21勝13敗を記録している。