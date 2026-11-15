共有 GOALをGoogleでフォロー

ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督は、イタリア代表との重要なUEFAネーションズリーグの一戦を、強い重圧がかかる一発勝負の試合だと表現した。ベルギー代表がブリュッセルで準々決勝進出を懸けて戦う中、ファン・ボメル監督は勝利が不可欠だと強調した。

広告

ブリュッセルでの大一番に臨むファン・ボメル率いるベルギー代表

ベルギー代表は本拠地ブリュッセルに戻り、ボードゥアン国王競技場でイタリア代表と対戦する。UEFAネーションズリーグのグループ1で2位以内に入るには勝利が不可欠だ。マルク・ファン・ボメル監督率いるチームは、安定感を欠く戦いが続き、現在3位。フランス代表に大敗した後は立て直し、トルコ代表に2-1で勝利を収めた。

準々決勝進出を巡る三つ巴の争いが大詰めを迎える中、ベルギー代表はこれまでで最大の試練に備えている。

ファン・ボメル監督は、負傷したレアンドロ・トロサールとマイク・ペンダースを欠くことになり、準備にやや支障を来している。

ファン・ボメル監督、重圧の中で高い意識を要求

重要な一戦を前に、ファン・ボメル監督は、選手たちが大きな重圧を正面から受け止めなければならないと強調した。この試合を、負ければ敗退となる大会の一戦になぞらえている。

広告 広告

ファン・ボメル監督は「重要なのは勝利だけだ。決勝ではないが、次のラウンドに進めるかどうかが懸かっている。むしろノックアウト方式の試合に近い」と語った。

Related Topics

次の試合 BEL UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 ITA 視聴する

同監督は、将来の国際大会を見据えれば、このレベルの緊張感を経験することはチームの成長にとって非常に貴重だと考えている。

マンチーニ監督の下で急速に変化したイタリア代表を分析

ファン・ボメル監督は、今大会での前回対戦以降、ロベルト・マンチーニ監督の下でイタリア代表が戦術面で大きく変化したことにも言及した。

広告

「特に大きな大会を見据えると、重圧の中でプレーする興味深い試練になる。決勝であろうとなかろうと、我々は常に同じように準備する」とファン・ボメル監督は述べた。

対戦相手を評価し、さらにこう続けた。「開幕戦で対戦した時とは違うイタリアだ。より堅固になり、短期間で改善した。偶然にフランスを破ることはできないし、彼らの勝利に驚きはなかった」

広告

ベルギー代表、本拠地で準々決勝進出を目指す

グループステージが終盤を迎える中、ベルギー代表は勢いを取り戻したイタリア代表から勝ち点3を獲得することが、次のラウンドへの進出を確実にする唯一の道だと分かっている。

ホームの利を生かそうとするベルギー代表にとって、ボードゥアン国王競技場での戦術的な駆け引きは、ファン・ボメル監督の布陣を限界まで試すものとなる。

広告

ベルギー代表は、ブリュッセルで規律ある戦いを見せ、強さを示す勝利を収めてネーションズリーグ準々決勝進出を決めることに集中している。