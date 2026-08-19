過去2シーズン、そしてグアルディオラにとってシティでの最後のシーズンに密着したこのドキュメンタリーでは、とりわけ2024年12月、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでユベントス・トリノに0-2で敗れた後のイングランド屈指の強豪クラブのロッカールームでの一幕が映し出されている。

「みんな、告白したいことがある。俺は君たちの星で最も美しい女性、つまり自分の妻であり、元妻でもある彼女と、くそったれなことに離婚した。信じられないほど愛している。でも、情熱を失ってしまったんだ」と、グアルディオラは試合後に選手たちへ語った。少し前には、3人の子どもをもうけたスペイン人指揮官と元妻クリスティーナ・セラが、約30年の関係と10年の結婚生活を経て離婚していた。

もっとも、グアルディオラは私生活での危機を、競技面でも極めて困難な時期にあって、スター選手たちの誇りに訴えかける材料として使った。「どうやってサッカーをする？ 内なる衝動からプレーするんだ。人生で何をするにしても、情熱を持ってやれ。私は良い選手が欲しいんじゃない。情熱のある選手が欲しいんだ」と、指揮官はロッカールームに響き渡る声で怒鳴った。

ペップ・グアルディオラはマンチェスター・シティのスターたちの誇りに何度も訴えかけた

2024年10月末から12月末にかけて、シティは13試合の公式戦でわずか1勝しか挙げられず、9試合を落とした。ユーベ戦での敗戦後、チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント1回戦へのストレートインが大きく遠のき、リーグフェーズ敗退の危機さえ迫っていた。

その後のシーズンではシティも立て直したものの、2025-26シーズンにも大きな痛手はつきまとい続けた。2025年11月末、チャンピオンズリーグでバイエル・レバークーゼンにホームで0-2のまさかの敗戦を喫した後、グアルディオラは再びロッカールームで自身の個人的な問題に言及した。「私は君たちのために働き、そのために人生を犠牲にしている。離婚も、遠くにいる家族も、その他すべても、君たち全員のためだ」とグアルディオラは怒りをぶちまけ、「それで君たちは私に何を返してくれるんだ？」と周囲に激しく問いかけた。

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55歳のグアルディオラは、チームのパフォーマンスが自分を「疲れ果てさせる」と強調した。「もう限界だ。やめたい。君たちがそんなプレーをするなら、私は孤独を感じる」

2016年にマンチェスターで指揮を執り、とりわけイングランド王者6回やクラブ史上初のチャンピオンズリーグ制覇（2023年）へ導いたグアルディオラ時代の終焉は、ここ数年でますます色濃くなっていた。そして5月末、元バイエルン監督が契約満了を1年残してシティを前倒しで去ることが正式発表された。

一方、Prime Videoのドキュメンタリーでは、もうひとつ非常に感情的な場面も映されている。それは5月中旬、FAカップ決勝のチェルシー戦、グアルディオラにとってスカイブルーズでの最後期の一戦の最中に起きたものだ。主役となったのは名将に加え、点取り屋アーリング・ハーランドだった。

ペップ・グアルディオラがアーリング・ハーランドに浴びせたロッカールームでの説教が明らかに

ハーフタイム、グアルディオラはノルウェー代表FWに詰め寄った。最初の45分間のパフォーマンスに明らかに強い不満を抱いていた。「疲れているのか？」とグアルディオラは叫び、さらにこうまくしたてた。「なぜボールのために戦わない？ ウィリアム・サリバ（アーセナルDF、編集部注）や他のすべての選手相手にやっていたように、こんなくそったれな決勝でだ。疲れているなら、今そう言え」

グアルディオラは「決勝のメンバーから外さなければならなかった6人の選手たちには、外してしまったことを恥じている。お前のクオリティーはどこにある？ 背後へのランは？ ペナルティーエリアの中では？ さあ」と言い、ハーランドのプライドを揺さぶった。

結局、ゴールを決めたのはハーランドではなかったものの、アントワーヌ・セメンヨの決勝点（72分）によってシティはチェルシーを1-0で下し、FAカップを制した。これがグアルディオラにとってマンチェスターで20個目にして最後のタイトルとなった。

元スペイン代表選手が今後いつ、どこで監督キャリアを続けるのかは不透明だ。グアルディオラは最近、不振にあえぐイタリア代表の監督就任に迫っていたともされるが、その話は実現しなかった。もっとも、シティ退団を巡る時点ですでに、グアルディオラがひとまず仕事から距離を置く可能性は高いとみられていた。

そうした考えを彼は今回、Prime Videoのドキュメンタリーでも口にしている。「戻ってくるのは難しいだろう。今はそう感じている。私生活で起きた多くのことを整理しなければならない。いろいろな面で、もう一度自分自身を取り戻し、落ち着きを取り戻し、物事を受け止める必要がある。それが主な目標のひとつだ」