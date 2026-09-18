「みんな分かっていない」：ラミン・ヤマル、バロンドール論争でハリー・ケインを挑発

元プロのホルヘ・バルダーノ氏との Movistar Plusのインタビューで、バルセロナに所属する19歳の攻撃的選手は、バロンドールは基本的に最も多くのゴールを決めた選手ではなく、最高の選手が受賞すべきだと語った。

「僕は、バロンドールは世界最高の選手に与えられるべきだと思う。それで終わりだ。80ゴールを決めた選手に与えるべきではない。なぜなら、80ゴールを決めたなら『得点王』という賞があるからだ。これはまったく別の2つのことで、多くの人はそれを理解していない」とヤマルは話した。

スペインのワールドカップ王者、そして欧州王者にとって、最高の選手が常に同時に最高の得点者であるとは限らないという。「世界最高の選手とは、解説者として試合を見ていて楽しくなるような選手のことだ。彼を見れば『この選手は他の誰とも明らかに違う』と思うはずだ」

この賞が再び最高のフットボーラーに与えられるようになって初めて、「最も多くのゴールを決めた選手や、最も多くのタイトルを獲得した選手ではなく」、バロンドールはその「本当の価値を取り戻す」とした。

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バロンドール受賞の可能性が最も高い選手は？

ヤマルの発言は、明確にケインへの当てこすりと受け取れる。ケインはFCバイエルンとイングランド代表で公式戦通算73ゴールを記録し、つい最近、前シーズンの最優秀得点者としてゴールデンシューを受賞していた。

ケインとヤマルは、レアル・マドリーのキリアン・エンバペ、そしてPSGのスターであるウスマン・デンベレと並び、バロンドール受賞の最有力候補と見なされている。 とりわけヤマルとエンバペはここ数日、疑問の残る自己賛美によってたびたび自らを有力候補として押し出してきた。

「エンバペと僕、この2人が世界最高だ。でも今年は僕が受賞に値したと思う。僕にとっては明らかだし、試合を見ている人なら誰でもそれは分かる」と、この19歳のスペイン人は例えばそう語っていた。

バルセロナのユニフォームをまとったヤマルは、昨年ラ・リーガのタイトルを獲得し、公式戦45試合で24ゴール18アシスト、合計42得点関与を記録した。ただ、この権威ある個人賞に向けた最大のアピール材料は、スペイン代表でのワールドカップ優勝だろう。