トルコ代表のMFアルダ・ギュレルは、ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョの指揮下でプレーできることに大きな喜びを表明し、昨季の傑出したパフォーマンスを受け、レアル・マドリードでの4年目はさらなる成長を遂げるシーズンになると強調した。

ギュレルはクラブ公式メディアに対し、「モウリーニョのような伝説的人物とともに仕事ができるのは素晴らしい機会だ」と語り、指示を説明する際のポルトガル人監督とそのコーチングスタッフの明快さ、さらにピッチ外での彼らの誠実さを称賛した。

ワールドカップの失望からの復帰

この24歳のトルコ人選手は、期待外れに終わったワールドカップ出場後の休暇を経て、今週バルデベバスのスポーツシティでのトレーニングに合流した。トルコは同大会をグループステージで去ることになった。

ギュレルは流暢なスペイン語でこう付け加えた。「故郷が恋しかった。ピッチ上で常により良いパフォーマンスを見せるために、仕事を始められて本当にうれしい」。そしてプレシーズンはフィジカル面に重点が置かれ、それとともにモウリーニョの要求に耳を傾け、学ぶことに集中していると述べた。

止まらない野心

アンカラ生まれのこのMFは、昨季の傑出したパフォーマンスを受け、引き続き中心的な役割を担うことを望んでいる。彼はレアル・マドリードの選手陣の中で、常に高い水準を維持し続けた数少ない選手の一人だった。

ギュレルは次のように語って発言を締めくくった。「多くのことを学び、大きく成長した。だが私の情熱は決して変わっていない。加入初日と同じように、すべてのタイトルを勝ち取り、レアル・マドリードのファンを喜ばせたい」。