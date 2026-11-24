リーグ・アンで嫌われ役を受け入れる

ウェアはマルセイユで浴びる強い注目にすぐに適応し、賛否を呼ぶクラブの評判を独自のモチベーションに変えている。かつてパリ・サンジェルマンとユヴェントスでもプレーしたウインガーは、外部からの重圧やクラブを巡るメディアの論調が、チームの決意を一層強くするだけだと考えている。ウェアは試合結果によって記者たちのチームへの接し方に明確な違いがあると指摘し、ヴェロドロームを本拠地とするクラブの失敗を皆が望んでいるとの見方を示した。

「多くのメディアはマルセイユに負けてほしいと思っている。間違いなくね」とウェアは最近のインタビューで語った。「負ければみんなに叩かれるし、勝っても誰も評価してくれない。マルセイユは嫌われているクラブだけど、嫌われているクラブで勝つことほどいいものはない。嫌われる側にいるのが好きだよ。成功してタイトルを勝ち取りたいという意欲や渇望が湧いてくるからね」と、『ガーディアン』に語った。

ウェアによると、マルセイユはフランスサッカー界で嫌われているクラブだ。こうした包囲網を敷かれているような意識は、シーズン序盤に複雑な状況に直面したクラブで、ウェアが力を発揮する助けとなっている。

リーダーシップと国内での巻き返し

Getty Images

フランスでのウェアの貢献を評価したブルーノ・ジェネシオ監督は、今年に入って26歳のウェアにキャプテンマークを託した。夏のニューカッスル・ユナイテッド移籍を断ってクラブに残ったピエール＝エミール・ホイビュアを巡る事情もあり、この決定は注目を集めた。

次の試合 OM UEFAヨーロッパリーグ 12:45 LES 視聴する

ウェアはリーダーシップを分かち合うことを「素晴らしいこと」だと表現した。アメリカ人FWはジェネシオ監督と共通点を見いだしており、自身も監督と同じように冷静で先を見据えるタイプだと語った。

マルセイユは降格圏に沈む苦しい時期を経験したものの、5連勝でチャンピオンズリーグ出場権争いに復帰した。ウェアは、ファンが汗水流して稼いだお金を使って観戦するからこそ要求が非常に厳しいと認めている。また、クラブが負ければ街全体の雰囲気に影響する一方、勝てば街が活気づくことも理解している。

アメリカ代表への道を見つめ直す

代表では、ウェアは自国開催の2026年ワールドカップで苦しい経験をした後、転機を迎えている。大会で先発したのはトルコに敗れた1試合だけで、それ以来、代表ではプレーしていない。ウインガーは夏の苦戦について率直に語り、考えすぎてしまい、限られた出場機会の中で足が動かなくなったと認めた。

マウリシオ・ポチェッティーノが最近アメリカ代表を離れてマンチェスター・ユナイテッドに加わったため、通算54試合目の代表出場への道は、まだ決まっていない後任の下で開かれることになる。それでもウェアは、チームの将来を楽観視している。

ウェアは代表での居場所を求めて働きかけるつもりはなく、クラブでのプレーで示したいという姿勢を貫いている。「無理強いしたり、お願いしたりはしたくない」と、代表での立場について説明した。「今の自分の状況に満足している。いつになるかは分からないけど、代表に戻ることになれば行くよ。今はクラブでのプレーに100％集中している」