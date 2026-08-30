アーノルド・ブルッヒンクは、PSVのノア・フェルナンデスの成長ぶりに非常に強い印象を受けている。18歳のMFは日曜日、ESPNのGoedemorgen Eredivisieで、若くしてアイントホーフェンのトップチームで存在感を示しているその姿勢に惜しみない賛辞を送られた。

ブルッヒンクはPSVの直近のFCフローニンゲン戦（5-1で勝利）を見返し、その中で特にフェルナンデスに注目した。「ノア・フェルナンデスは18歳だが、中盤でのプレーを見てほしい。彼のいいところは、MFとして『ボールを受けに行って、また後ろに戻す』という考え方もできる中で、彼はむしろドリブルを選ぶことだ。しかもスピードもある」

FCトゥウェンテの元テクニカルディレクターによれば、フェルナンデスは常に数的優位を生み出せる特長を備えているという。「彼は本当に相手をかわすことができるし、その後も周りを見渡せる。本当に数的優位の局面を生かせる選手だ」とブルッヒンクは語り、とりわけPSVのこの選手の創造性に魅了されている。

さらにブルッヒンクは、フェルナンデスが常に最も無難な選択をするわけではないとも見ている。「時にはクリエイティブな選択をする。その瞬間において、必ずしも常に最善の選択ではないかもしれない。でも彼はしっかりやれているし、本当に堂々としている。18歳で、みんなが君にボールを預けるなら、それは特別なことだ」

特に狭いスペースで、フェルナンデスはアナリストによれば大きな印象を残している。「まさにそういうスペースで、彼は数的優位を作り出せる。PSVで通常最も密集するエリアで、彼は1人多い状況を生み出してしまうんだ」。ブルッヒンクはそこに、若くして彼を特別な存在にしている資質を見ている。

またブルッヒンクは、フェルナンデスが押しのけている競争相手にも言及した。「その点で言えば、彼はPSVのトップ補強2人を先発から外している。彼は18歳だ。本当に信じられないほど大きな才能で、注目に値する選手だよ。だって、僕らはもちろんアヤックスの若手や何やかんやについてはよく話すからね」

ブルッヒンクによれば、チームメートたちの信頼こそが、フェルナンデスが今や手にした立場のすべてを物語っているという。「みんな彼にボールを渡す。ペリシッチも彼にパスを出す。彼のところならボールは安全だと分かっているし、いつも何かが起こる。彼は本当に素晴らしい選手だと思う」