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ニック・ヴォルテマーデがデビュー以来初めてドイツ代表のメンバーから外れた。ストライカーとしての出来が決して悪いわけではない。むしろ、夏に下した誤った決断が重荷になっている。

ドイツサッカー連盟が木曜昼、セルビア（11月13日）とオランダ（11月16日）とのネーションズリーグの国際試合に向けた正式な招集メンバーを発表したとき、ひときわ喜んだに違いない選手がいる。ニクラス・フュルクルクだ。2024年夏にウェストハム・ユナイテッドへ移籍した後、長く続く得点難で見限られていたヴェルダー・ブレーメンのFWは、代表チームでの立場が時にいかに早く変わるかを示す何よりの例となった。

半年前にも満たない頃にはドイツ代表復帰からほど遠く、その結果、アメリカ、カナダ、メキシコでのワールドカップも逃した。だが数カ月後の今、フュルクルクは時の人であり、現在、ドイツ国籍を持つ選手の中でも特に好調な一人だ。ヴェーザー川沿いのブレーメンに戻ってから、33歳のFWは公式戦10試合で12得点。直近の8試合はいずれも少なくとも1点を決め、ドルトムント、パーダーボルン、マインツとの試合ではそれぞれ2得点を挙げた。

そのため、招集を「決め」、長い苦難の時期を経たベテランに再び代表チームでプレーできると伝えるのは「喜ばしいことだった」と、ユルゲン・クロップ代表監督は記者会見で語った。フュルクルクは「得点だけでなく、ブレーメンのプレーに計り知れない影響を与えている」と強調し、「時には好調であることが何よりも勝る」と結論づけた。

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ユヴェントスでのニック・ヴォルテマーデの現状は？

クロップ監督が言う「何よりも」の中には、ニック・ヴォルテマーデも含まれているかもしれない。イタリア最多優勝を誇るユヴェントスのストライカーは、依然として高い期待に応えられていない。ある意味で、絶好調のフュルクルクとは正反対だ。

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もっとも、統計だけを見れば、24歳の現状は2025年6月のドイツ代表デビュー以来初めて招集を見送られたことから受ける印象ほど悪くはない。ユヴェントス移籍後はおおむね定期的に出場機会を得ており、特にヨーロッパリーグでは何度も実力を示してきた。セリエAでは8試合に出場して得点も直接的な得点関与もない一方、欧州の大会では4試合で3得点（うちPKが2得点）と3アシストを記録している。

直近の木曜夜にも、自らをアピールした。アルクマールでのアウェー戦に2-1で勝利した際には好プレーを見せ、ランダル・コロ・ムアニが決めた2点目をアシスト。これでヴォルテマーデは、ユヴェントスで出場した欧州の大会の全試合で、少なくとも1得点に直接関与したことになる。

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つまり、ヴォルテマーデの問題、そしておそらくドイツ代表に招集されなかった理由の一つも、ユヴェントスでのプレーがまったくうまくいっていないことではない。数字はそれを明確に否定している。はるかに深刻なのは、元ブンデスリーガのFWが昨夏に下した決断だ。そもそもトリノのクラブに加入したこと自体である。

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なぜニック・ヴォルテマーデはユヴェントスへ移籍したのか？

確かに、2025年にVfBシュトゥットガルトへ7500万ユーロを支払ったと報じられた所属元ニューカッスル・ユナイテッドで、ポジションを勝ち取り、定期的に出場するのは容易ではなかったはずだ。評価する上では公平を期す必要があるが、夏に辞任したエディ・ハウ監督の下で、ヴォルテマーデはしばしば終盤の数分だけ起用される切り札以上の存在ではなく、その短い時間で存在感を示せることもまれだった。

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しかし前述の通り、ハウの時代はすでに終わった。代わってニューカッスルの指揮を執ったのは、かつてRBライプツィヒのユースチームを指導したマティアス・ヤイスレだ。ヤイスレは就任早々、ヴォルテマーデに再出発を約束した。もっとも、監督が好むプレスの強度が高いプレースタイルを考えれば、当初は序列が低くなる可能性もあった。ヴォルテマーデは、もう1シーズン脇役にとどまるリスクを冒したくなかったようで、イタリアへ移った。

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ニック・ヴォルテマーデはドイツ代表に戻れるか？

クロップ監督によれば、この移籍は「基本的には非常に賢い選択」だった。ニューカッスルでの極めてつらい時期を経た24歳に、ユヴェントスはまったく新しい環境を提供できたからだ。「異なるリーグ、より良い天候」、そしてヴォルテマーデにより合ったプレー構想を持つかもしれないルチアーノ・スパレッティ監督の存在は、かつての力を取り戻す助けになり得る。一方、かつてイタリアで連覇を重ねたクラブは長く低迷し、キャリアの岐路に立つ選手にとって良い環境とは言えず、競技面でもますます存在感を失っている。クロップ監督は、それは「もちろんニックのせいではない。少しもね」と強調した。

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だが、まさにそこに大きな問題がある。ユヴェントスは何年にもわたり、あまりにも多くの課題を抱えてきた。その環境で毎週最高のパフォーマンスを発揮し、代表入りに向けてアピールするのは、ほとんど不可能だ。まとまりを欠く陣容と深刻な財政問題もある。トリノのクラブは最近、2025-26会計年度を6600万ユーロの赤字で終えたと発表した。競技面でもここ数年、状況は悪化し続けている。セリエAではインテル、ミラン、ナポリといった他クラブがすでに優勝を争う存在となり、ユヴェントスは過去4年間で2度、チャンピオンズリーグの出場権を逃している。

さらに、イタリアの報道機関は全般的に非常に批判的で、ヴォルテマーデもすでに何度となくそれを経験している。大手紙のガゼッタ・デッロ・スポルトやトゥットスポルトはドイツ人FWのプレーを絶えず酷評し、その評価は時に魔女狩りのようだ。たとえば1週間半前のジェノア戦では、0-2で迎えたハーフタイムにフェデリコ・ガッティに代わって投入されたにもかかわらず、試合後には敗戦の主な責任者であるかのように糾弾された。その一方で、ヴォルテマーデは最近、ユヴェントスの月間最優秀選手に選ばれている。

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とはいえ、クロップ監督はこの特殊な状況を理解しているようだ。「正直に言えば、ニックは今、ユヴェントスでむしろ良い時期を過ごしている。いろいろなものを取り戻しつつある。移籍後は決して簡単な時期ではなかったからね」と代表監督は説明した。ヴォルテマーデは「良い方向に向かっている。ただ、ゴールへの絶対的な脅威が少し足りない」。一方、フュルクルクは今まさにその得点力を見事に証明している。だからこそ、クロップ監督は「比較的簡単な決断だった」と語った。フュルクルクを選び、ヴォルテマーデを外したのである。