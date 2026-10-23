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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーが現有戦力を痛烈に批判した。クラブの危機が深まる中、責任を負おうとしないベテラン選手たちを「赤ん坊」と呼んだ。ブルーノ・フェルナンデスとリサンドロ・マルティネスがクラブの戦術方針と選手補強に公然と疑問を呈したことを受け、元主将は容赦なく批判した。

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処分を免れたフェルナンデスにルーニー激怒

マンチェスター・ユナイテッドがチャンピオンズリーグでコモに1-4と屈辱的な敗戦を喫し、激しい批判が巻き起こっている。クラブのレジェンドであるルーニーがその先頭に立つ。マイケル・キャリック監督には大きな重圧がかかっており、イタリアでの敗戦後に主将フェルナンデスがチームの戦術的な布陣を公然と批判したことで、状況はさらに悪化した。

試合後の激しい発言にもかかわらず、フェルナンデスは懲戒処分を免れた。オールド・トラッフォードのクラブ幹部は、欧州の舞台での惨敗に対するこのMFの不満を理解し、キャプテンマークの剥奪や罰金は科さないことを選んだ。

この寛大な対応は、クラブが最近リサンドロ・マルティネスに取った措置とは対照的だ。アルゼンチン人DFは、先日のアトレティコ・マドリー戦で0-2と敗れた後、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスを批判し、罰金を科された上で公の場で謝罪を余儀なくされた。

不満を訴えるフェルナンデスに、ルーニーが反論

Getty Images

ルーニーは、主将が責任を負おうとしないことに激怒した。『ザ・ユナイテッド・スタンド』のポッドキャストで、こう語った。「マルティネスが発言したとき、僕はこれはまったくの悪夢だと言った。ロッカールームが分裂してしまうからだ。あれが始まりだった。そして今、ブルーノにも同じことが起きている。今後はさらに多くの選手に見られるだろう。なぜかといえば、彼らは責任を取りたくないからだ。

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「ブルーノの発言が正しかったか間違っていたかは議論できる。だが、ピッチ上では責任を負わなければならないし、選手たちも集団として責任を負わなければならない。僕とサー・アレックス・ファーガソンが口をきかない時期もあったが、それでもピッチでは彼のためならどんな困難にも立ち向かった」

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「自分勝手な」選手たちは自分を見つめ直すべき

ルーニーは、現在の選手たちがクラブの利益よりも自分のエゴを優先していると考えている。さらにこう続けた。「選手たちは自分勝手だ。自分のことしか考えていない。チームメイトも、監督も、スタッフも、ファンのことも気にかけていない。気にしているのは自分自身だけだ。

「自分の望むようにいかなければ、赤ん坊のようにかんしゃくを起こし、自分以外の誰かに責任を押し付ける。自分自身を見つめ直さなければならない」

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最後にルーニーは、主将個人の不振を指摘した。「ブルーノは、おそらく入団以来最悪の不振に陥っている。またしても他人にプレッシャーをかけているのは偶然ではない。自分自身の問題と向き合いたくないからだ」とルーニーは締めくくった。「ブルーノが鏡を見れば、マルティネスが鏡を見れば、選手全員が鏡を見れば……そこに映っているのは自分自身だと分かるはずだ。そして、その姿は十分なものではない」

指揮官の座を守るために戦うキャリック





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キャリックは指揮官の座を守るために戦う一方、分裂したロッカールームの結束を早急に取り戻さなければならない。ルーニーはすでに、さらなる不安定化を防ぐため、ユナイテッドの経営陣に対して監督の当面の去就を明確にするよう求めている。

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主力選手が公然と戦術に疑問を呈し、クラブのレジェンドが選手たちの姿勢を非難する中、マンチェスター・ユナイテッドはシーズンを立て直すという極めて困難な課題に直面している。不振に歯止めをかけ、オールド・トラッフォードを取り巻く険悪な雰囲気を和らげるには、チームが一丸となり、ピッチ上で力強いパフォーマンスを見せることが急務だ。



