バルセロナは、マンチェスター・シティの中盤の選手であるスペイン人ロドリ獲得レースにおいて決定的な前進を遂げることに成功した。表舞台から離れた場所で交渉を進め、前例のないほどの秘密裏に運ばれた作業により、カタルーニャのクラブは、以前はレアル・マドリードに近いと見られていた移籍の流れを変えることができた。

カタルーニャ紙「スポルト」は、バルセロナとロドリの交渉における決定的な数時間の詳細を明らかにし、カタルーニャのクラブが舞台裏で静かに動いていたと伝えた。すべての関係者が合意成立を脅かしかねない情報の漏洩を防ぐよう努めた一方で、レアル・マドリードはこの選手獲得の試みにおいて最も先行している側であったが、状況が突如として変わったのだという。

転換の始まり

転換点は7月30日木曜日にさかのぼる。この日、バルセロナのスポーツディレクターであるデコがクロアチアでの短い休息期間を終え、新シーズンに向けたチームの準備キャンプに合流するため、そのままイングランドへ渡航する予定だった。

しかし、このポルトガル人の責任者は異なる決断を下した。彼はまずバルセロナに戻り、チームに合流する前に1日以上そこに滞在したのだ。ハンジ・フリック率いるコーチングスタッフが親善試合に備えてイングランドにいたこともあり、この動きはクラブ内で疑問を呼んだ。

だが、その帰還は一時的なものではなかった。デコは、クラブの経営陣が戦略的と評した移籍案件に関する極めて重要な会合に時間を割いたのだ。彼はすでにロドリの代理人と初期の接触を始めており、移籍の条件と成立の可能性を探っていた。

ロドリの計算を変えた秘密会合

「スポルト」の詳細によると、バルセロナはすべての関係当事者に最大限の秘密保持を求め、交渉を頓挫させかねない漏洩を避けようとした。特にクラブはレアル・マドリードとの競合の繊細さを認識していた。

7月末、ロドリはコスタ・ブラバの海岸での結婚式に出席するためカタルーニャ地方に滞在していた。この機会が、選手とデコの直接会談の扉を開く上で重要な役割を果たした。

両者はある高級ホテルで会い、会合は約2時間半にわたって続いた。その中でバルセロナのスポーツディレクターは、クラブのスポーツプロジェクトの詳細、チーム内でロドリを待つ役割、さらにハンジ・フリックの戦術的ビジョンと今後数年間のバルセロナの中盤構築における選手の重要性を提示した。

この会合は選手の姿勢に明確な変化をもたらした。それまではレアル・マドリードが獲得レースで最も近い存在だった。ロドリはレアル・マドリードのオファーに耳を傾け、話し合いも行っていたが、デコとの会談の前には最終的な同意を与えていなかったのだ。

フリックが交渉に加わる

バルセロナの動きはデコの会合だけにとどまらなかった。ハンジ・フリックが選手を説得する試みで直接的な役割を果たしたのだ。このドイツ人監督はロドリと数回の連絡を取り、その中で自身の戦術的ビジョンとチーム内で選手に求めるリーダー的役割を説明した。

バルセロナの経営陣は、この段階では監督と選手の直接的なやり取りが不可欠だと考えた。特にレアル・マドリードとの競合が激しかったこと、そして移籍をまとめるには世界最高の中盤の選手の一人の獲得にクラブがどれほど固執しているかを示す必要があったためだ。

隠された切り札

同紙はまた、バルセロナの選手サービス責任者であるダニ・コウディナが果たした重要な役割も明らかにした。彼の名前は交渉に表立って出ていなかったが、意見の隔たりを縮めることに影響力ある形で貢献した。

コウディナの重要性は、彼がマンチェスター・シティで働いていた時期のロドリとの以前の関係に由来する。二人には強い関係があり、それが選手との連絡の中で信頼と安心の雰囲気を作り出すのに役立った。

コウディナは、ロドリとデコの秘密会合を手配するのを助けた人物の一人であり、選手のカタルーニャのプロジェクトへの帰属意識を高める役割も果たした。

決着の瞬間

その後の数日間、バルセロナと選手の代理人の間で連絡が続いたが、メディアの沈黙の中で進められた。そして待ち望まれた瞬間が先週の木曜日に訪れた。この日、クラブはロドリに近い関係者から、バルセロナのプロジェクトが選手の説得に成功し、交渉が先行した段階に入ったことを確認する連絡を受けた。

一連の電話と秘密会合を経て、バルセロナは移籍成立に近づいた。図式をひっくり返し、数日前まで有利な立場を占めていたレアル・マドリードをその位置から遠ざけることに成功したのだ。

今や合意成立に向けた最後の仕上げが残るのみとなった。バルセロナはこの移籍を、豊富な経験とリーダー的な人物性を備えた選手を獲得することで中盤を再構築するための戦略的な一歩と見ている。一方でその成功は、世界屈指の中盤の選手の一人を獲得しようとするレアル・マドリードの野心にとって強烈な打撃となる。