オランダのNECナイメヘンを相手に、オールド・レディーがヨーロッパリーグで5-0の勝利を収める直前、イタリア人指揮官はヴォルテマーデについて踏み込んで語った。「彼は加入時、特別良いコンディションではなかった。まずは状態を作らなければならない。プレーさせる必要がある。彼とコロ・ムアニは一緒にプレーすることもできる」とスパレッティは話し、さらに「だが、試合中に攻撃陣の本当の意味での代替案が必要なんだ」と強調した。

その後の数時間で、ドイツ代表選手のヴォルテマーデ（PKで3-0）とコロ・ムアニ（途中出場から5-0）はともに今季初ゴールを記録した。とりわけヴォルテマーデにとって、この一撃はある種の救いだった。 というのも、ほんの数日前までイタリア紙は彼を厳しく批判していたからだ。『La Gazzetta dello Sport 』は、ユーベがUSサッスオーロに2-3で敗れて今季初黒星を喫した後、「彼はまだ多くを学ばなければならず、イタリアリーグのレベルに慣れる必要がある」と記していた。

同時にヴォルテマーデは、この夏にニューカッスル・ユナイテッドからレンタルでトリノへ加入して以降、初めて先発メンバーに名を連ねた。35分には、チームメートのニコ・ゴンサレスによる印象的な振る舞いのあと、歓喜の瞬間も訪れた。同じくVfBシュトゥットガルトでのプレー経験を持つアルゼンチン人は、キックの前にドイツ人選手へ見せつけるようにボールを手渡し、励ますように髪をなでた。スパレッティはタッチライン際から称賛の拍手を送り、チームメート全員も彼とともに喜びを分かち合った。

ルチアーノ・スパレッティとメディアはニック・ヴォルテマーデのゴールにどう反応した？

「彼はこういう瞬間のために生きている。これが新たな始まりになることを願っている」とスパレッティは試合後に語った。『Gazzetta dello Sport』は「ヴォルテマーデの初ゴールは彼に自信を与える。ユーベの新戦力はここから本当に勢いに乗れる」と報じた。『Corriere della Sera』によれば、ファンはこの「完璧なPKをまるで救済のように祝った」という。

『Corriere dello Sport』は「ヴォルテマーデは戦い、最初のPKでも冷静さを保った」と評価した。先発デビューは「実に有望」だったという。ヴォルテマーデ自身も試合を楽しんだようだ。「ホームで勝つのはいつだってポジティブなことだし、良い夜だった」と24歳は語った。「ただ、自分のパフォーマンスにはまだ完全には満足していない。チームを助けるために、もっと成長したい」

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ドイツ代表：ニック・ヴォルテマーデはユルゲン・クロップに招集されたのか？

サッスオーロ戦の敗戦後、スパレッティはヴォルテマーデの控えベンチでの立場が当面は変わらない可能性を示唆していた。そのためには、24歳の彼がまず必要なフィットネスレベルに到達しなければならないとしていた。もっとも、ナイメヘン戦では最終的に83分間ピッチに立ち、トップフォームを取り戻す過程で次の一歩を踏み出した。そして日曜にはアタランタ・ベルガモ戦を迎える。

あるいはスパレッティは、その時点でこの構想を現実のものとし、ヴォルテマーデとコロ・ムアニを並べて起用するかもしれない。もしくは、ヴォルテマーデがさらなる自信を手にしている可能性のある長い代表ウィーク明けになるかもしれない。というのも、この長身のアタッカーは、セルビア戦（10月1日）とギリシャ戦（10月4日）の後日のネーションズリーグ2試合に向けたユルゲン・クロップの第2メンバーに入っているからだ。新たなドイツ代表監督は、よりによってヴォルテマーデの初ゴール当日にそれを発表した。

ヴォルテマーデはすでにユリアン・ナーゲルスマンのW杯メンバーの一員だったが、7500万ユーロ超の移籍でニューカッスルに加入して以降、出場機会の少なさもあってほとんど役割を果たせなかった。マグパイズでの厳しい立場は、ドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレの就任後も変わらなかった。 ヤイスレはその前にVfBの指揮官セバスティアン・ヘーネスとも話し合いを行っていたにもかかわらずだ。その結果として、ユーベへのレンタル移籍が実現した。