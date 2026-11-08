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ポール・マーソン氏は、ハル・シティ戦でチームを勝利に導いたアーセナル主将マルティン・ウーデゴールを絶賛した。元MFのマーソン氏は、プレミアリーグ首位でのリードを広げる貴重な勝ち点3をもたらしたノルウェー人選手を、新加入選手のようだと評した。

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アーセナル、ハルとの接戦を制す

アーセナルはエミレーツ・スタジアムで苦戦を強いられながらも、昇格組ハル・シティに1-0で競り勝った。ミケル・アルテタ監督率いるチームは勝ち点を取りこぼすかに見えたが、マルティン・ウーデゴールが72分に決勝ゴールを決めた。

この重要な勝利により、アーセナルはプレミアリーグ首位でのリードを勝ち点6に広げた。優勝を争うマンチェスター・シティが敵地でまさかのノッティンガム・フォレスト戦に1-3で敗れたことで、首位の座をさらに固めた。

今季ここまでアーセナルを破ったのは、好調のブライトンだけだ。ブライトンがブレントフォードに勝てば、首位との勝ち点差を5に縮めることができる。

マーソン、傑出したアーセナル主将を称賛

元アーセナルMFのマーソンは、決勝点を挙げたウーデゴールの働きに強い感銘を受けた。今季序盤のノースロンドンのクラブで、最も際立った活躍を見せているのはこのノルウェー人だと考えている。

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「彼は傑出している。実際、素早くボールを動かせるのは彼だけだ」とマーソンはスカイスポーツに語った。「彼は素早くボールを動かし、自らも動いて、良いポジションを取る。ほかの選手たちはボールに触る回数が多すぎたと思う。そのせいでプレーが遅くなり、ハルにわずかなチャンスを与えてしまった。

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今季の彼は素晴らしい。アーセナルにとって新戦力のような存在で、ここまでの中心人物だ。チームの内容は素晴らしくなかったが、良い結果を得られた。そして今回も、彼は試合で際立った選手の一人だった」

ウーデゴール、得点感覚を取り戻す

ウーデゴールは2026-27シーズン、ゴール前で目覚ましい復調を見せている。ハル戦の得点で公式戦通算5ゴールとなった。昨季は45試合で6ゴールだったことを考えれば、大きな改善だ。

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アーセナルの主将はゴール前で鋭い反応を見せ、勝利をもたらした。コンスタンティノス・ツォラキスがノニ・マドゥエケの強烈なシュートを弾いたが、ペナルティーエリア内で最も早く反応したのはウーデゴールだった。

「最初に反応したのは彼で、前にはDFが2人いた」とマーソンは説明した。「だが反応が早かったからこそ、2人を抜き去ってシュートを打てた。ボールはわずかにコースが変わり、GKの腕の下を通って入った」

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アーセナルに重要な試合が続く

アーセナルは代表ウィーク明けのプレミアリーグでも、勢いを維持したいところだ。アルテタ監督率いるチームは11月21日にプレミアリーグでニューカッスル・ユナイテッドと対戦し、その3日後にはチャンピオンズリーグでボルシア・ドルトムントをホームに迎える。その後、11月29日にはマンチェスター・シティとの難しい一戦に臨む。