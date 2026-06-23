エジプトの国際審判アミン・オマルは、2026年W杯グループステージ第2節のアルゼンチン対オーストリア戦（2-0でアルゼンチン勝利）を裁いた後、激しい批判を受けた。

スペインの専門サイト「Archivo VAR」は、アミン・オマールに10点満点中1.5点という低評価を与え、「この試合で最悪」と断じた。

同サイトは、ペナルティエリア内でラウタロ・マルティネスがファウルを受けた場面でPKを見逃し、試合結果に影響を与えたと指摘。VARレビューも実施されたと強調した。

さらに同サイトは、イエローカードを出すべき場面でも口頭注意を繰り返したことを「警告ごとに手数料でももらっているようだ」と皮肉った。

さらに同サイトは、オマル主審が「非現実的」な接触をファウルと判定した一方、明らかな警告場面を見逃したと指摘。特にアルゼンチンDFクリスティアン・ロメロの反則はイエローカードを出すべきだったと批判した。

さらに、メッシの先制点の場面でも攻撃開始時にファウルの疑いがあったが、リプレイが不足しており確認できなかった。

同サイトは、オマールの判定が試合の大きなマイナス要素だったと結論づけ、大会屈指の低評価を与えた。

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