マルティン・デミチェリス監督率いる躍動感あふれるチームは、フランクフルトを相手に圧巻の6-0（前半4-0）で一蹴し、リーグ上位陣との勝ち点差を詰めた。

エゼキエル・バンズジ（1分）、絶好調だった3得点のクリストファー・エンクンク（5分、41分、44分）、アントニオ・ヌサ（54分）、そして途中出場のティディアム・ゴミス（89分）が得点を挙げ、RBは来週火曜日に控えるPSVアイントホーフェンとの欧州最高峰大会の一戦へ、追い風を受けて臨むことになった。

フランクフルトにとって、ライプツィヒは相性の悪い場所のままだ。すでに昨季もフランクフルトはRB相手に0-6で大敗しており、今回はさらに厳しい惨敗を喫した。新指揮官アディ・ヒュッターの下、ヘッセン勢はリーグ5試合でわずか1勝しか挙げられず、危機が深まりつつある。

フランクフルト：アディ・ヒュッターと選手たちはどう反応した？

試合後、SGEにはただ茫然自失の空気が漂っていた。「こういうチームのパフォーマンスは受け入れがたい。ライプツィヒで0-6で負けるなんて、本当に痛い」とジョナタン・ブルカルトは語り、こう強調した。「何よりも、ここまで駆けつけて、このクソみたいなものを見せられた男の子や女の子たちに申し訳ない。僕たちはまったくコンパクトではなく、後方ではデュエルでことごとく負けて、まるで学生チームみたいに見えてしまった。全員が責任を負わなければ、来週もまた問題を抱えることになる。リーダー格の選手たちも、今日またしても失敗した」

GKノア・アトゥボルは怒りをあらわにした。「5試合で16失点は重すぎる。すぐに何かを変えないといけない。試合への入り方はひどすぎる。やり方がまったくなっていない。僕たちはみんなアイントラハト・フランクフルトのために、ドイツ有数のビッグクラブのためにプレーしている。3500人のファンが駆けつけてくれたのに、ここで0-6で負けたんだ。恥じなければならない。このままではいけない」

ヒュッターは「大敗」の後、自軍の守備陣について、ブンデスリーガで戦うだけの力がないとまで言い切った。「私の見方では、スコアはやや大きすぎる。ただ、単純に守備が悪かった。どうやってクロスを許したのか、どうやってボックス内で相手に付かなかったのか、どうやって球際の強さを欠いたのか。カウンターを許し、それを戦術的ファウルで止めることもしない。そんなことはブンデスリーガでは通用しない。今は厳しく、そしてフェアに分析する。しかしその後は、また選手たちに手を差し伸べなければならない。選手たちもインタビューで自分たちに甘くなかったし、それでいい」

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RBライプツィヒがプレッシャーを背負っていた理由

ライプツィヒは波のあるパフォーマンスを受け、長い代表ウィーク前の一戦で結果を求められていたが、すぐにあらゆる疑念を吹き飛ばした。自陣から右サイドを使ってペナルティーエリア付近までボールを運ぶと、ニール・エル・アイナウイがクロス。開始わずか56秒で、ファーでフリーになっていたバンズジを見つけた。

電光石火の先制後も、なお眠ったままだったフランクフルト守備陣に対して、RBはたたみかけてすぐさま追加点を奪った。先発に入ったンナムディ・コリンズはヌサにかわされ、ノルウェー人アタッカーは中へ切れ込んで、ペナルティーエリア内の得点者エンクンクへラストパスを送った。

先制しても、ザクセン勢の戦い方は当初ほとんど変わらなかった。RBは前線からの強いプレッシングで相手に圧力をかけ、よく走り、高いテンポでプレーした。フランクフルトは立ち上がりの打撃から立ち直るのに時間を要したが、その後は徐々にこの一戦を自分たちに有利な流れへと傾けていった。

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マールテン・ファンデフォールトがフランクフルトの反撃を阻止

最初の決定機は堂安律が31分に迎えたが、フリーの状態でRBのGKマールテン・ファンデフォールトの前で仕留め切れなかった。その後も守護神はアンスガー・クナウフ（37分）や代表FWジョナタン・ブルカルト（38分）に対して好守を見せた。フランクフルトが最も良かった時間帯に、RBはカウンターからさらに痛打を浴びせた。前半終了前には、エンクンクがライプツィヒのブンデスリーガ史上初となる純然たるハットトリックを完成させた。

ヒュッターはハーフタイムに動き、新たに代表入りしたユネス・エブヌタリブらを投入した。それでも、より危険なチームであり続けたのはライプツィヒで、ヌサがさらに追加点を奪った。バンズジには63分、至近距離から6点目を決めるチャンスもあった。フランクフルトは、70分にクナウフが角度のない位置から放った場面のように、好機自体がまれだった。