試合の23分、ギュレルはペケ・フェルナンデスと走りながら競り合った際、肘を後方に振り出した。セビージャの背番号10はその後、顔を押さえて倒れ、一時的に治療を受けた。トルコ人選手に警告は出ず、代わりにディーン・ハイセンとフェリックスがその後のプレーでそれぞれイエローカードを受けた。7分後、ギュレルは鮮やかなゴールでホームチームに1-0の先制点をもたらした。

アウェーチームの不満を招いた出来事は、もう一つあった。キリアン・エンバペに2失点目を喫する前の場面で、セビージャ側はイブラヒマ・コナテがロビー・ユアにファウルを犯したのではないかと訴えた。しかし、この場面のリプレーはテレビ中継で流されなかった。

セビージャはクラブ公式サイトで、マテオ・ブスケッツ・フェレール主審の判定を厳しく批判した。試合後には「4-1：肘打ち、それだけだ」と見出しを掲げ、ユアへの接触が罰せられなかったことについて「一枚の画像は千の言葉より雄弁だ」と記した。

セビージャのルイス・ガルシア・プラサ監督も記者会見で厳しい言葉を並べ、会見のほぼすべてを主審の判定に費やした。ギュレルの行為については「明らかなレッドカード」と述べ、こう続けた。「あの肘打ち以降は、まったく違う試合になるはずだった。11人対11人なら彼らの方が優れているかもしれない。だが、我々は違う試合を戦う機会を奪われた」

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セビージャ監督、レアル、バルセロナ、アトレティコを批判

ストライカーのユアに対するファウル疑惑も、監督にとっては明白な誤審だった。「主審にとって良い一日ではなかった。彼らは我々にプレーさせなかった。今日は23分から数的優位で戦うべきだった。最も多く不満を訴える者たちこそ、その理由が最も少ない。レアル・マドリー、バルセロナ、アトレティコ・マドリーだ。私は長くこの世界にいるが、いつも同じ話だ」

これによってプラサがかなり明確に言及していたのは、最近またしても激化したラ・リーガのハビエル・テバス会長とレアル・マドリーの対立だった。レアルはリーグ戦で繰り返し審判から不利な扱いを受けていると感じており、全面的な改革とテバス会長の辞任を求めていた。

選手たちも深く落胆していた。サイドバックのフアン・イグレシアスはMovistarで不満を口にした。「僕たちは試合の流れに乗り、全力を尽くしていた。ペケへのファウルを見たが、暴行のように思えた。レアル・マドリーのゴールの一つの前にはルベン・バルガスへのファウルもあったが、その場面はテレビで一度も映されなかった」

イグレシアスは続けた。「僕たちにはどうすることもできない判定があった。審判と話そうとしても、認めてくれないことが多い。ただ『ここから出ていけ。カードを出すぞ』と言われるだけだ。それがいつも一番簡単な解決策なんだ。ここでどうなるかは分かっていた」

キャプテンのキケ・サラスも厳しく批判した。「アルダ・ギュレルのファウルは明らかだった。ペケが受けた肘打ちは見れば分かる。それで試合は明らかに彼らに有利に傾き、その後1-0になった」と、このDFは語った。

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「執着」：ジョゼ・モウリーニョ、セビージャの批判を一蹴

サラスはVARが介入しなかったことにも納得していない。「なぜあの場面が確認されなかったのか理解できない。僕たちが求めているのは敬意と、起きたことを正当に評価することだけだ。失望しているが、ルベン・バルガスへのファウルも確認できる」

一方、レアルのジョゼ・モウリーニョ監督は騒ぎを取り合わず、これらの場面が問題視されることに理解を示さなかった。ポルトガル人指揮官は「この件について、これほど多くの質問が寄せられる執着ぶりが理解できない」と述べた。

モウリーニョはこう説明した。「何が起きたとされているのか、誰も私に示せなかった。映像は一つも見ていない。アナリストやテレビ局に映像を求めたが、話題になっていてルイスを悩ませたという出来事は何も確認できなかった」

モウリーニョによれば、「我々には逆のことの方が頻繁に起こるのが自然な流れ」だという。さらに監督は「いつか我々に有利に働いたと思うことが起きれば、それを認めるのに何の問題もない」と続けた。