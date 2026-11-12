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イタリアはネーションズリーグでフランスに3-1で予想外の勝利を収めた。それでも、ジャンルイジ・ドンナルンマは不本意な形で注目の的となった。またしてもだ。

マンチェスター・シティに所属するイタリア代表の正GKは、何度も不安定なプレーを見せた。その一つは失点に直結した。ほとんどプレッシャーを受けていない状況で、ドンナルンマはマイケル・オリーズの足元へパスを送ってしまう。オリーズはこの好機を逃さず、フランスに先制点をもたらした。

オリーズがフランス代表にとって初となる記録を達成した一方、optaによると、ドンナルンマにとっては失点につながった明白なミスがキャリア通算38回目となった。そのうち7回はイタリア代表でのものだ。だが、頭を抱えたくなる場面はこれだけではなかった。

53分には、その不名誉な数字を39に増やしかけた。CKになるのを防ごうとしたドンナルンマは、ボールをピッチ内に残した。反応できなかったイタリアの守備陣も、明らかに予想していなかったプレーだった。その結果、マンチェスター・シティでチームメートのラヤン・シェルキに絶好のチャンスが訪れる。27歳のドンナルンマは、約20メートルの距離から放たれたシュートを好セーブでかろうじてポストに弾いた。

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それでも、この場面にミラノのサン・シーロは騒然となった。DAZNの解説者カルステン・フースも信じられない様子で、「いったいドンナルンマはどうしたんだ？ まるでフランスの12人目の選手じゃないか」と声を上げた。

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結局、ドンナルンマはミスがさらに大きな結果を招かなかったことを、前方の味方選手たちに感謝することになった。ピオ・エスポージトの2得点（26分、75分）とダヴィデ・フラッテージのゴール（63分）で、イタリアは劣勢を覆して3-1で勝利。PKを1本失敗しながらの逆転勝ちだった。これにより、ロベルト・マンチーニ監督率いるチームは順位表でもフランスを抜き、残り1節を前に、フランス代表との直接対決で上回っていることから首位に立っている。

ジャンルイジ・ドンナルンマ：イングランドではすでにGK論争

ドンナルンマの不安定な出来は、ここ数週間の姿とも重なる。2021年と2025年には世界最高のGKに選ばれたものの、ここ数週間は本来の調子を取り戻せずにいる。11月上旬には、スカイブルーズがRBライプツィヒに3-2で競り勝ったチャンピオンズリーグの試合でもミスを犯した。一時1-1とされる場面で、得点者のリドル・バクーへのクロスの目測を誤ったのだ。約1カ月前の古巣PSG戦では2度にわたって精彩を欠き、10月末のアストン・ヴィラ戦でも防げたはずのボールを取りこぼした。

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シティズンズのファンの間でも、あらゆるSNSプラットフォームやイングランドのメディアでも、すでにGKを巡る議論が起きている。エンツォ・マレスカ監督はその都度、ミスを公に認めてきたが、GKのポジションに問題があるとは考えていない。ドンナルンマには、今の状況に対処するだけの経験が十分にあるという。

「心配するようなことではない」。マレスカ監督はライプツィヒ戦のミス後、そう語った。ジョゼップ・グアルディオラの後任である同監督は、控えのヘロニモ・ルジがドンナルンマに代わる可能性も否定。34歳のルジは、夏に加入した時から自分に与えられた役割を理解しているという。マレスカ監督はむしろ、マンチェスター・シティの先発メンバーは「常にジージョ＋10人の選手」だと強調した。