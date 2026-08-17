この記事は2026年8月11日に初公開され、その後更新された。

「多少のスピードと、1対1で仕掛けるドリブルは、間違いなく我々が探している要素だ」と、BVBのスポーツディレクターを務めるオーレ・ブックは、求める選手像についてすでに明かしていた。 1.FCケルンのサイード・エル・マラとの契約が破談になる前のことだ。それも当然だった。これまでそうした特長を体現する選手がチームにはいなかったからだ。カリム・アデイェミはFCバルセロナへ放出していた。

そしてBVBは、エル・マラ獲得失敗を受けて素早く動き、代役を確保した。テッサロニキのPAOKから、ボーナス込みで約3000万ユーロと報じられる移籍金でヤニス・コンスタンテリアスが加入する。23歳のこの選手は、まさにブックが言及した能力を兼ね備えている。

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ヤニス・コンスタンテリアスとVfBシュトゥットガルトを巡る狂騒の移籍劇

コンスタンテリアスの強みは、細かなボールコントロール、ドリブル、卓越した技術、そしてライン間での優れた状況把握にある。ギリシャ人の彼は両足を使え、パスの精度も高く、クラシックなトップ下でもウイングでも柔軟に起用できる。

ブックが最近、2024年のギリシャ王者PAOKと接触しなければならなかったというのは、ほとんど奇跡のような話でもある。これまでこの18試合出場の代表選手は、下部組織時代から所属するクラブで公式戦190試合に出場し、44ゴール26アシストを記録しながら、何度も退団寸前までいっていた。

例えばVfBシュトゥットガルトだ。シュヴァーベンのクラブはちょうど1年前、 コンスタンテリアス獲得を巡ってまさにオデュッセイアのような道のりを経験し、そして失敗に終わった。

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PAOKの「拳銃会長」、コンスタンテリアスの移籍を禁じる

しかし、それは自分たちの落ち度が原因ではなかった。原因は、ロシア系ギリシャ人実業家で、PAOKの会長をもうすぐ10年務めるイバン・サビディスにあった。振り返れば、サビディスは2018年3月、PAOKとAEKアテネの激しい一戦で取り消されたゴールの後、怒りのあまり拳銃を腰に差したままピッチへ駆け込み、主審に詰め寄った人物だ。その結果、ギリシャリーグは3週間中断され、4年後には67歳のサビディスに執行猶予付き25カ月の判決が下された。

サビディスはどんなことがあってもコンスタンテリアスを手放すつもりはなかった。しかし、選手本人の移籍希望と、VfBから目標としていた2000万ユーロの移籍金を得られる見込みによって態度を軟化させた。だが、彼は強い感情を持つPAOKファンの存在を計算に入れていなかった。ファンは、控えめに言っても激しく反発し、クラブのやり方を厳しく批判した。というのも、クラブは100周年のシーズンに、よりによってチーム最高の選手を手放そうとしていたからだ。

こうしてコンスタンテリアスは、シュトゥットガルトへ向けて出発する直前、アムステルダム空港のゲートでサビディスから電話を受けた。その内容はこうだ。移籍は中止、すぐにデン・ハーグのトレーニングキャンプへ戻れ。数日後、コンスタンテリアスとサビディスは写真の中でそろって親指を立て、演出めいて見えるコメントで互いを持ち上げた。コンスタンテリアスが2029年まで契約延長したからだ。

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「ネイマールを見ているよう」 ヤニス・コンスタンテリアスは早くから輝いていた

その後、コンスタンテリアスは昨季40試合で14ゴール9アシストを記録した。どうやらこの移籍騒動をすぐに振り払ったようで、チームのリーダーとしての存在感をますます強めていった。PAOKの主将ディミトリス・ペルカスは自身のインスタグラムのストーリーにこう記した。「僕たちの中の小さな魔法使いだ」

もっとも、コンスタンテリアスは幼い頃から移籍不成立には慣れている。2021年9月に国際大会デビューを果たし、ギリシャメディアで「18カラットの才能」と呼ばれる3年前、コンスタンテリアスはFCバルセロナのトライアルに参加していた。当時まだ15歳だった彼に対し、カタルーニャのクラブは50万ユーロを提示。FCバイエルン・ミュンヘンとFCフラムもオファーを出し、アヤックス・アムステルダムとFCチェルシーも関心を示していた。

しかしPAOKは7桁の金額にこだわった。その額を支払うクラブはなく、コンスタンテリアスは2013年に加わったクラブに残留した。加入元は、コンスタンテリアスの生まれ故郷ヴォロスにあるアマチュアクラブ、アギア・パラスケヴィだった。そこでは子どもの頃からすでに大きな驚きを呼んでいた。当時クラブのアカデミー責任者だったアレクサンドロス・マラカシオティスは、彼についてこう語っている。「彼のような選手はそうそう現れない。50年に1人ですらない。唯一無二の才能を持っている。私にとって彼は現象そのものだ。1対1になると、まるでネイマールを見ているようだ」

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「魔法のようなことができる」 ヤニス・コンスタンテリアスの手本とは

コンスタンテリアスはかつて、このブラジル人を「自分にとって最大の手本」と呼んでいた。その理由はこうだ。「彼のプレースタイルは、誰よりも魅力的だと思う」。そして自らのスタイルについては「創造的。ピッチのファイナルサードで、常にもうひとつ特別なものを加えたい」と説明していた。

それを、最終節でつかんだ優勝の翌シーズンにレッドブル・ザルツブルクで実現しかけていた。当時のコンスタンテリアスは21歳で、オーストリア人のチームメート、シュテファン・シュヴァープは彼についてkickerにこう語っている。「攻撃的なポジションの選手で、実際にはどんなシステムでもプレーできるタイプだ。技術は抜群。スピードがあり、ボール扱いに優れ、相手をかわすこともできるし、他の選手を生かすこともできる。並外れた選手で、魔法のようなことができる。トップリーグでプレーするだけの質は間違いなくある」

だが、想像できる通り、ザルツブルクからの数百万ユーロ規模のオファーにもかかわらず、この移籍も実現しなかった。PAOKがコンスタンテリアスを手放したのは一度だけで、それも162日間に過ぎなかった。ベルギーのKASオイペンでは、2021-22シーズン後半戦にドイツ人指揮官シュテファン・クレーマーの下で、レンタル移籍という形でプレーした。

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ヤニス・コンスタンテリアス、PAOKサロニキの新たな史上最高額売却に

わずか157分の出場時間、先発出場なし、8試合出場という数字だけを見れば、この経験は決して華やかなものではない。だが、成長という点ではこの短い海外経験は非常に重要だった。その後、コンスタンテリアスはPAOKでますますブレイクスターへと成長していった。

そして今、ついに欧州トップリーグへの飛躍を実現させた。ドルトムントでは、コンスタンテリアスもさらに努力を求められる。もはや唯一無二のスターという立場ではないからだ。

その一方で、彼はギリシャの名門クラブにとって新たな史上最高額の売却選手となった。このランキングのトップに此前まで立っていたのは、2025年に1.FCニュルンベルクへ移籍したステファノス・ツィマスで、PAOKは彼の移籍で総額約2200万ユーロを得ていた。

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ヤニス・コンスタンテリアスを巡るドルトムント空港での奇妙な一幕

クラブも喜んで主力を手放したわけではなかった。それは、自分たちのサポーターとの間に新たな火種を抱えることになったからでもある。というのも、コンスタンテリアスがBVBにサインする前に起きた出来事は、昨夏のそれとかなり似ていた。

再びPAOKのファンの間で反発が起こり、強い影響力を持つウルトラス集団「Gate 4」は声明の中で移籍中止を要求した。さらに奇妙だったのは、日曜日のコンスタンテリアスのドルトムント空港到着時だ。

人目のある場所で、PAOKファンを名乗る人物が彼に詰め寄った。その人物はスマートフォンも手にしており、そこではおそらく別のサポーターたちがビデオ通話で約1分間、このMFに話しかけていた。それでも結果は変わらない。今後、コンスタンテリアスはボルシアのユニフォームを着てプレーする。

ヤニス・コンスタンテリアスのプロキャリア一覧