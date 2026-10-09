ムバッペが出場したのは、フランス代表のネーションズリーグ4試合のうち最初の1試合だけだった。トルコ戦では27歳のFWがフランスを1-0の勝利に導いたが、その際に左ひざ関節後方関節包の過伸展を負った。そのためチームキャンプを離れ、残りの代表期間はリハビリに充てた。

その一方で、ムバッペがパリでパートナーのエステル・エスポジトとパーティーに参加している写真が出回った。さらにムバッペ本人もインスタグラムで、スイスで自転車に乗る様子を投稿。モウリーニョがその少し前に、転倒の危険があるとして選手たちに明確に禁じていたにもかかわらずだった。 ムバッペの振る舞いは、多くのレアルファン、そして一部の幹部の間でも理解を得られなかったとされる。

金曜日の記者会見でこの件について問われたモウリーニョは、一連の議論を「ばかげている」と表現し、自転車の写真についてはこう説明した。「彼は小さな家々で構成されたホテルにいた。自転車は静かなホテルの共用エリアを行き来するために使われていた。そしてまるで彼がツール・ド・スイスを走ったかのような印象を与えている」

ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリーのファンに呼びかけ

同時にモウリーニョは、ムバッペが土曜日21時キックオフのビジャレアル戦に出場すると明言した。その試合でムバッペにブーイングが起きた場合、それは「君たちの勝ちだ」と、モウリーニョは批判的な記者たちに向けて語った。

一方でファンに対しては、こう伝えた。「公平であることは、賢いということだ。約束する。もしレアル・マドリーの選手がレアル・マドリーの選手らしく振る舞わず、選手として失敗し、選手として、あるいは市民としての義務を果たさなければ、君たちはその選手をベンチで見ることはない。ブーイングすることもできない。彼は家にいるだろう」

ムバッペは今季、力強いスタートを切った。公式戦最初の8試合で8ゴール2アシストを記録している。だがレアルはそれにもかかわらずプリメーラ・ディビシオンですでに2度つまずいており、順位表ではいまだ無敗の宿敵バルセロナに6ポイント差をつけられている。