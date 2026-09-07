バイエルンはブンデスリーガ第2節で昇格組のシャルケ04と0-0で引き分けるにとどまり、67試合ぶりに首位の座を明け渡すことになった。その後、最初の批判的な声が上がり、とりわけSkyの専門家ディートマー・ハマンは、レコードマイスターの新戦力の1人を厳しく批判した。

「イスマエル・サイバリは素晴らしいフットボーラーだが、遅すぎる」と、元バイエルンのハマンはSky90で語った。「彼は単に速くないだけじゃない。まるで出来の悪いケインだ。ケインは最も速いタイプではないし、そのバックアップもまた最も速いタイプではない」

バイエルンはシーズン開幕前、25歳のモロッコ代表をアイントホーフェンのPSVから約5000万ユーロで獲得。その際には攻撃面での多様性が繰り返し強調されていた。しかし、ハマンはこれをまったく違った見方で捉えている。

「彼らはサイバリが4つのポジションでプレーできると言うが、私は彼が正確に1つのポジションしかできないと言う。それはケインの後ろだ。サイドでは遅すぎるからだ」とハマン。その一方でトップ下の役割では、この赤いユニフォームの新戦力よりも「セルジュ・ニャブリの方が一段上」だと見ている。

全体としても、ハマンはバイエルンの移籍市場にまったく満足していない。バイエルンはサイバリに加え、アイントラハト・フランクフルトからナサニエル・ブラウンも同じく約5000万ユーロで獲得し、さらに提携クラブのガンビーノ・スターズからバラ・サポコ・ンディアエも加入させた。

「バイエルンは去年より良くなっていない！」

「みんないつも、彼らは去年より良くなったと言う。だが去年より良くなっていない。来た2人の選手がブラウンとサイバリだからだ」とハマン。一方で「ラファエル・ゲレイロ、レオン・ゴレツカ、ニコラス・ジャクソンを失った。100試合以上、25ゴール以上、そしてジャクソンのスピードを失った」と述べた。

チェルシーからのレンタルについては「そこまで大ファンではなかった」が、「彼のスピードによってチームはピッチを広く使え、他の選手のためのスペースも生まれていた」という。サイバリには果たせない役割だという。

さらにハマンは、アルフォンソ・デイビスとジャマル・ムシアラの状況にも疑問を示した。ムシアラは最近、自身の病気を公表していた。「デイビスについては、クラブ内部で再び戻ってくるのか確信が持てていないし、ムシアラについても別の理由で今は疑問符が付いている」とハマンは語った。