ベナン代表のアシスタントコーチを務めるトンデ・アデルコンが大きな議論を呼んでいる。リオネル・メッシがアルゼンチン代表のユニフォームを着た最後の試合となった両代表の対戦後、アルゼンチン代表がベナンの選手たちに取った対応を批判し、ブエノスアイレスでの歴史的な一夜においてアフリカの代表チームの選手たちが無視され、敬意を欠いた扱いを受けたと表現して、不満を表明した。

アデルコンは月曜日、長文の投稿を公開し、その中で遠征と試合、そしてその後に起きた出来事の詳細を振り返った。ベナンの選手たちはサッカー界屈指のスターの引退の場に参加できることに大きな誇りを感じていたが、試合終了の笛が鳴った後に直面した出来事によって、その喜びが失望へと変わったと語っている。

アシスタントコーチは、ベナン代表団がアルゼンチンに到着するまで過酷な移動を強いられたと説明し、こう述べた。「パリからブエノスアイレスまで13時間の長旅。それ以前にアビジャンからパリまでの6時間と乗り継ぎの待ち時間もあった。この試合を戦うために、3つのグループに分かれて、丸1日かけて移動したんだ」

移動の苦労にもかかわらず、アデルコンはこの試合を「あらゆる意味で歴史的」と表現し、バロンドールを8回受賞したメッシの送別試合に参加できたことを選手たちが誇りに思っていたと指摘した。しかし、試合終了後に雰囲気が突然変わったと強調した。

彼はこう語った。「私が驚いたのは、試合後にアルゼンチン代表側が私のチームとのあらゆる接触を完全かつ明確に拒んだことだ」。さらに、握手は素早く、そっけないものだったとし、ベナンの選手たちがメッシに近づこうとした際には、彼の説明によれば警備員による強引な介入を受けたと付け加えた。

ベナン代表のアシスタントコーチはさらに、アフリカの代表チームの選手たちがアルゼンチンのスターの周囲にいることが望ましくないことであるかのような光景だったと述べ、同じ場に参加していたにもかかわらず自分たちが受けた扱いに衝撃を受けたと表明した。

「暴動の中のギャング集団のように」

アデルコンは、試合後にメッシのために花道を作ろうとした出来事を振り返り、ある人物がベナンの選手たちが並んでアルゼンチンのスターが通る際に拍手を送ることを提案したが、警備員がその目的のために集まった集団をすぐに解散させたと説明した。

彼はこの光景についてこうコメントした。「集まった小さな選手の集団を警備員が解散させるスピードは見事なものだった。まるで私の選手たちが暴動の中のギャング集団であるかのようだった」

アシスタントコーチの不満はそれだけにとどまらなかった。セレモニーの場内一周の際にも別の出来事があったと語り、ベナンの選手たちがメッシの通り道に立っていたが、彼の説明によると、メッシは彼らのもとへ直接来ることなくセンターサークルの方へ向かったという。

アデルコンは、この出来事がこの機会に参加するため遠路やって来た選手たちにとって失望となったと述べ、メッシは多くのアフリカの若者たちにとって非常に大きな存在であり、それゆえにこの経験が彼らにとって一層つらいものになったと指摘した。

ベナン代表のアシスタントコーチは、サッカーにおける相互の敬意の重要性を強調してメッセージを締めくくり、こう述べた。「敬意とは互いに示し合うものであり、サッカーでは我々は敬意を示すものだ」