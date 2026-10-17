バルセロナの会長は、マドリードの宿敵に厳しい非難を浴びせ、テバスを明確に支持した。

土曜日に行われたセビージャのベティスとのアウェーでのリーグ戦（5-2）を前に、この対立について問われたラポルタ会長は、報道陣にこう語った。「ラ・リーガの会長がハビエル・テバスであることを、うれしく思っています。彼には、こうした問題に必要な経験があります。それに、マドリードからラ・リーガへの攻撃にどう対抗すればいいか、よく分かっています」

ラポルタ会長はさらに、レアルへの批判を続けた。「彼らはすべてを壊したいかのようです。ラ・リーガを壊し、審判技術委員会を壊したいかのようです。連盟にも満足していない。何にも満足していないのです」

それでも発言は終わらなかった。ラポルタ会長は「幸いにも」、テバスは「すでに幾多の戦いを経験しており」、こうした攻撃を退けるために「必要な経験を備えている」と述べた。その攻撃については「ラ・リーガに加盟するクラブにふさわしくないものです。彼らは、行われることすべてを絶えず攻撃する姿勢を取っているのです」と語った。

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テバス、レアルをナチスのプロパガンダになぞらえる過激な比較

ラポルタ会長の発言に先立ち、レアルとテバス会長率いるラ・リーガとの対立は、これまででおそらく最も深刻な事態に発展していた。マドリードのクラブは、テバス会長がXでクラブのテレビ局をナチス・ドイツ式のプロパガンダだと非難したことを受け、同会長の辞任を要求した。

テバス会長がこの過激な比較を持ち出したのは、スターFWヴィニシウス・ジュニオールの直近の退場処分と、その後の処罰に対するレアルの反応を受けてのことだった。

その反応は、これまで何度もそうだったように、極めて大げさなものだった。近年、レアルの関係者とレアル・マドリーTVは、自らを被害者として演出する手法を繰り返し取ってきた。

審判の判定の被害者であり、リーグによるクラブへの陰謀の被害者だというものだ。その常套手段には、審判や審判制度、そしてテバス会長を頂点とするリーグへの非難が含まれる。

レアルはテバス会長への辞任要求をどう説明したのか？

今回、レアルは声明でこう述べた。「スペインサッカー界で最も責任の重い役職のうち2つを務める人物が、我々のクラブ、その経営陣、テレビ局の信用を傷つけるためにナチス政権のプロパガンダ手法になぞらえることは、到底容認できず、極めて重大です。ナチスの思想を指しているわけではないと釈明しても、その発言が極めて侮辱的で、道義的に非難されるべきものであり、役職にふさわしくないという性質は変わりません」

続いてレアルは、64歳のテバス会長に対し、ラ・リーガ会長と王立スペインサッカー連盟副会長の職を直ちに辞するよう求めた。

テバス会長は、この攻撃に冷静に応じた。「この13年間で、レアル・マドリーの首脳陣が私の辞任を求めた回数は、もう数え切れなくなりました」とXに投稿。自身の立場に求められるのは「独立性」であり、「レアル・マドリーTVによる継続的で、行き過ぎた侮辱的な攻撃に対して沈黙すること」ではないとした。