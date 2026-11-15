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アラン・ルシェウが正式に現役引退を発表し、世界のサッカー界でも屈指の感動的で、人々に勇気を与えたキャリアに幕を下ろした。2016年のシャペコエンセの航空機事故を奇跡的に生き延びたベテランDFは、少年時代からゆかりのあるクラブ、ジュベントゥージのブラジル1部昇格に貢献し、夢のような形で現役生活を締めくくった。

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ジャコニで迎えた夢のような別れ

ハリウッド映画の脚本さながらの結末だった。ルシェウは、2023年に復帰した少年時代からのクラブ、ジュベントゥージをブラジル1部昇格に導き、プロとしてのキャリアを最高の形で締めくくった。37歳のルシェウにとって、これは驚くべきキャリアの最終章だ。2016年にコロンビアで起き、シャペコエンセの選手19人とコーチングスタッフを含む71人が亡くなった飛行機事故で、わずか6人の生存者の1人だった。重傷と脊椎の手術を乗り越え、1年後にはピッチに復帰している。

クラブとの深い結びつきを振り返ったベテランは、自身のキャリアが同じ場所に戻ってきたことを強調した。「2007年、クラブがセリエAにいた時にここへ来た。そして今、クラブをセリエAに残して去る」。ルシェウは試合終了後、ブラジルのテレビ局にそう語った。

大きな悲劇を乗り越えて

ルシェウの引退により、2016年にコロンビアで起きた飛行機事故の後、驚異的な不屈の精神で歩んできたキャリアに幕が下りた。アルフレド・ジャコニ・スタジアムでは、その歩みにふさわしい別れの場が用意された。キックオフ前には熱烈なファンに肩車されてスタジアムに入り、74分に途中出場。ボタフォゴ戦の2-0の勝利に貢献した後、感極まった様子で場内を一周した。

最後の試合の前日にSNSへ投稿した胸を打つメッセージで、DFは人生を一変させた日を振り返った。「サッカーは私に素晴らしい瞬間を与えてくれた。でも人生では、想像もしなかった困難に直面した。2016年11月29日、私の人生を永遠に変えた日だ。友人や仲間、夢や計画を分かち合った人たちを失った」とつづった。

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与えられた二度目のチャンスの意味

生存者であるルシェウは、コロンビアでの運命的な夜以来、たどってきた精神的、個人的な道のりについて率直に語った。プロスポーツに復帰できるかどうかは決して確かではなかったが、前に進みたいという思いがあったという。「そして神は私に二度目のチャンスを与えてくれた。再びサッカーができるかどうかは分からなかった。でも、私がここにいるのなら、私の人生にはまだ目的があると信じていた」と続けた。

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また、負傷やその他の事情によって引退を余儀なくされるのではなく、自分で競技を離れる時を決められることの大切さにも触れた。「そして今日、別れを告げる時を自分で選べるという幸運に恵まれている」と、別れのメッセージに記した。

体の声に耳を傾けて

気持ちはプレーを続けたくても、プロの舞台で求められる身体的な負担には、ついに耐えられなくなったとルシェウは明かした。喜びに満ちた彼の別れは、かつて所属したシャペコエンセの状況とは対照的だった。同クラブはリーグ戦34試合でわずか4勝に終わり、セリエBへの即時降格が決定。事実上、ジュベントゥージがそのブラジル1部の座に取って代わることになった。

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「体がもう反応しなくなっていた。膝を2度続けて手術したので、自分の体と闘い始めていた。ピッチに立つのはいつも喜びだったけれど、もううまくいかなかった」とルシェウは認めた。